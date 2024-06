Pourquoi la friteuse à air est recommandé pendant la canicule ?

Comment mieux se préparer aux vagues de chaleur estivale ? Quels sont les avantages d'utiliser une friteuse à air pendant la canicule ? Faisons le point sur la question dans ce qui suit !

L'année dernière, la canicule a fait plus de 5 000 décès en France. Alors que la température commence à augmenter, il est judicieux de prendre des précautions et d'adopter de bonnes habitudes pour éviter les accidents. Parmi cela, il faut certainement noter l'usage d'une friteuse à air. En effet, cet appareil permet d'équilibrer la température à l'intérieur des maisons, contrairement aux fours dits conventionnel. Comment cela est possible ? Découvrez les explications ci-dessous !

Savez-vous que la friteuse à air émet moins de chaleur qu'un four conventionnel ? C'est ce qui fait qu'il arrive à maintenir une température plus basse dans la cuisine. D'après des tests effectués sur le sujet, le four conventionnel augmenterait de 10° C la température de la cuisine pendant la cuisson, contre 3° C pour la friteuse à air.

En plus de cela, son utilisation offre un réel gain de temps. Par exemple, pour des cuisses de poulet, le four conventionnel nécessite 30 minutes de cuisson et 6 minutes de préchauffage. Par contre, avec la friteuse à air, vous n'aurez besoin que de 20 minutes pour tout faire cuire, parfait pour une période de canicule !

Un excellent moyen pour économiser l'énergie pendant l'été

Si la friteuse à air tel que le Ninja Foodi attire l'engouement, c'est certainement à cause de l'économie d'énergie qu'elle offre. Un point non négligeable surtout en été. Lorsque la température augmente, nous avons tendance à mettre à fond la climatisation. Entre temps, si nous utilisons un four moderne énergivore, cela ne fait qu'augmenter notre consommation énergétique. Du coup, pour réduire les factures et son empreinte écologique, l'usage d'une friteuse à air est plus que conseiller.

Comme cet appareil est parfaitement économique, cela aura un impact positif sur vos factures à la fin du mois. Il ne faut surtout pas oublier qu'il permet de cuisiner n'importe quel aliment. Des ailes de poulet aux frites croustillantes, en passant par des travers de porc juteux et des tartes aux pommes bien fondantes, la friteuse à air se prête à n'importe quelle préparation culinaire.

En période de canicule, la friteuse à air s'avère être un allié précieux pour cuisiner efficacement sans surchauffer votre maison. Elle permet de réaliser des économies d'énergie, de gagner du temps et de diversifier vos plats tout en maintenant une température agréable dans votre cuisine. Pour David Watsky, c'est l'outil indispensable pour survivre aux vagues de chaleur estivales.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.