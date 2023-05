Les friteuses à air sont-elles toxiques pour la santé ? Ce que l’on sait !

Sur TikTok, de nombreuses vidéos affirment que les friteuses à air sont toxiques. Nous avons donc mené nos propres investigations et voici ce que nous savons.

Les avantages des friteuses à air

Ces dernières années, les friteuses à air sont devenues très populaires. En effet, elles permettent d’économiser de l’argent, de manger plus sainement et de cuisiner plus rapidement. On peut y cuisiner une grande variété d’aliments, même des œufs et du fromage fondu sur du pain grillé.

Les préoccupations concernant la sécurité des friteuses à air

Nous étions inquiets d’apprendre que les friteuses à air pourraient être toxiques, c’est pourquoi nous avons fait des recherches et consulté un expert pour dissiper ces préoccupations. Certaines vidéos TikTok ont soulevé des inquiétudes concernant la sécurité des friteuses à air.

La principale préoccupation concerne la libération de produits chimiques toxiques tels que le BPA, le PFOA et le PFA (également connus sous le nom de Teflon ou Xylan) lorsqu’elles sont chauffées. Jusqu’en 2013, le Teflon était produit avec du PFOA, un composé lié à plusieurs maladies. Certaines personnes ont déclaré se sentir mal après avoir utilisé une friteuse à air, ce qui a été associé à l’utilisation de ce matériau dangereux.

L’expertise sur la toxicité des friteuses à air

Jim Finley, PDG de My Cleanse Plan, a examiné la toxicité des friteuses à air. Il explique que certaines friteuses à air peuvent produire des composés nocifs lorsqu’elles sont chauffées à des températures élevées, mais toutes les friteuses à air ne sont pas identiques.



Certains fabricants les fabriquent avec des matériaux plus sûrs tels que l’acier inoxydable ou la céramique. Les recherches sur la sécurité des friteuses à air sont en cours, mais le consensus est qu’elles sont généralement sûres à utiliser.

Les revêtements antiadhésifs utilisés par les marques populaires

Nous avons examiné les revêtements antiadhésifs utilisés par des marques populaires comme Cosori et Ninja. Les friteuses à air Cosori utilisent généralement du Teflon sans BPA/PFOA ou de l’acier inoxydable. Les fabricants et les experts en santé considèrent cela comme sûr.

La surface antiadhésive non toxique facilite le nettoyage à la main ou au lave-vaisselle. La céramique revêt les friteuses à air Ninja, ce qui leur permet de supporter des températures élevées. Toutefois, sachez qu’un revêtement en céramique peut rendre les accessoires un peu plus lourds que ceux en Teflon ou en acier inoxydable.

Conclusion : Les friteuses à air ne sont généralement pas toxiques

En conclusion, nous considérons généralement les friteuses à air comme non toxiques. Vérifiez si votre friteuse à air possède un revêtement en Teflon sans BPA/PFOA, en acier inoxydable ou en céramique.

Utilisez des ustensiles en silicone et lavez-la à la main pour protéger le revêtement antiadhésif. Par ailleurs, après quelques années d’utilisation, il peut être nécessaire de remplacer certaines pièces.