5 aliments à NE JAMAIS mettre dans votre friteuse à air chaud

Quels sont les aliments à ne jamais mettre dans une friteuse à air chaud ? Comment bien profiter de cet électroménager intelligent ?

La friteuse à air chaud est devenue le joujou des cordons bleus mais aussi des cuisiniers du dimanche. Aujourd’hui, elle est devenue un incontournable en cuisine. En effet, cet appareil électroménager est un mélange entre une mijoteuse et un multicuiseur. C’est certainement pour cette raison qu’il permet de cuisiner plus facilement, plus rapidement et plus sainement. Parmi les modèles les plus appréciés du moment, le Philips Airfryer XXL a battu tous les records de vente. Sauf que tous les aliments ne peuvent être cuisinés avec une friteuse à air chaud. Dans ce qui suit, nous allons vous présenter les 5 aliments que vous ne devrez jamais avec avec

La pâte à tempura

Pour avoir le côté moelleux à l’intérieur et croustillant à l’extérieur, la pâte à tempura a besoin d’un bain d’huile. Du coup, vous ne pourrez pas la cuisiner avec votre friteuse à air chaud bien que la tentation est grande. L’appareil ne pourra pas cuire vos aliments à base de pâte à tempura parce qu’il fonctionne en faisant circuler de l’air chaud. Du coup, vos viandes, poissons, crevettes, poulet et autres ne seront pas cuits de manière uniforme. A la place, vous aurez des aliments mous avec une cuisson inégale. Une friteuse ou une sauteuse avec un bain d’huile chauffée à 200°C vous garantira le croquant de votre pâte à tempura !

Le riz

Aussi miraculeuse soit la friteuse à air chaud, elle ne pourra pas cuire votre riz comme vous l’aimez ! En effet, cet aliment a besoin d’eau pour bien cuire et donner cette structure moelleuse qu’on adore avoir en bouche. Bien que des tutos expliquent comment vous pourrez cuire du riz avec une friteuse à air chaud, nous ne vous le recommandons pas. La manière la plus simple et la plus rapide de cuire du riz c’est de le mettre dans une casserole d’eau en tenant en compte de la quantité du riz à cuire. En quelques minutes seulement, votre riz sera prêt pour n’importe quelle recette. Toutefois, pour gagner du temps, vous pouvez investir dans un cuiseur à riz.

Le rôti de poulet

Vous aimez le poulet rôti ? Accompagné de pommes de terre, de légumes, de pâtes ou encore de riz, c’est un véritable régal ! Sauf que vous ne pouvez pas cuire cet aliment avec votre fruiteuse à air chaud à cause de son mode de cuisson. Comme l’intérieur de votre friteuse ne dispose pas assez de place pour laisser circuler l’air, votre poulet ne sera pas cuit correctement ! Qui plus est, l’intérieur et l’extérieur de votre poulet ne seront pas cuits de manière uniforme. En effet, la partie la plus proche de la source de la chaleur va cuire plus vite et se brûler tandis que l’intérieur ne sera pas du tout cuit. Un four avec rôtissoire est par contre plus préconisé pour ce genre de cuisson.

Le pain burger

Vous aimez que vos hamburgers soient bien cuits avec une viande bien juteuse et bien savoureuse ? Nous vous recommandons de ne pas de cuire vos pains burgers dans une friteuse à air chaud. Cela est aussi valable pour vos viandes. Vous n’allez pas obtenir une cuisson à point puisque si l’extérieur brunisse, l’intérieur sera trop sec parce que trop cuit, et vice-versa. Une poêle et un four sera parfait pour préparer des burgers maison digne de ce nom !

Le popcorn

Savez-vous que pour éclater, les grains de pop-corn ont besoin de 400 à 460°C de cuisson ? Le souci avec une friteuse à air chaud c’est qu’elle ne va pas atteindre cette température. Du coup, il est impossible de cuir des aliments nécessitant cette température avec une friteuse à air chaud. Qui plus est, vous risquerez de retrouver un grain de maïs coincé dans la paroi de votre sauteuse. Cela peut occasionner un risque d’incendie. Maintenant que vous savez les aliments à ne pas cuire dans une friteuse à air chaud, vous pouvez profiter pleinement de votre appareil en cuisine !