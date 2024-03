[BON PLAN] – La friteuse sans huile Ninja Foodi AF500EU est en promotion

Offrez-vous la commodité, la polyvalence et la santé dans votre cuisine avec la friteuse sans huile Ninja Foodi AF500EU. Elle est maintenant disponible à un prix inédit grâce à cette promotion spéciale. Transformer vos repas et votre mode de vie culinaire tout en réalisant des économies significatives.

Profitez de la chute de pri sur cette friteuse sans huile !

Découvrez la nouvelle ère de la cuisine saine et pratique avec la friteuse sans huile Ninja Foodi AF500EU, maintenant disponible à seulement 229,99 euros après une réduction de 15% sur le prix habituel de 269,99 euros.

En plus, la facilité de paiement vous permet de régler en quatre fois sans tracas. Tout à fait, c'est le moment idéal pour transformer votre expérience culinaire sans compromettre le goût ni la santé.

Pourquoi choisir la Ninja Foodi AF500EU ?

Flexibilité culinaire inégalée

Cette friteuse est conçue pour s'adapter à toutes vos envies culinaires grâce à sa fonction FlexDrawer unique. Retirez simplement le séparateur pour transformer deux zones de cuisson indépendantes en une MegaZone extralarge de 10,4 L, parfaite pour les aliments plus volumineux. Que vous nourrissiez une grande famille ou receviez des amis, ce multicuiseur répondra à tous vos besoins.

Technologie avancée et double zone

Embrassez la technologie Dual Zone qui permet de cuisiner deux aliments de deux manières différentes simultanément, et tout sera prêt en même temps ! Idéale pour préparer un repas complet, cette friteuse peut facilement contenir un poulet de 2kg ou 1,5 kg de frites dans chaque zone de 5,2L.

Multiples fonctions pour une cuisine polyvalente

Les sept fonctions de cuisson de la Ninja Foodi AF500EU : air Fry, max Crisp, rôtir, cuire au four, réchauffer et déshydrater vous permettent d'explorer une variété de plats. Avec une cuisson jusqu'à 75% plus rapide comparée aux fours traditionnels, préparez vos plats favoris en un clin d'œil tout en utilisant jusqu'à 45% moins d'énergie.

Conception pratique et entretien facile

Dotée d'un design élégant et pratique, la Ninja Foodi AF500EU s'intègre parfaitement dans toute cuisine moderne. Les composants amovibles antiadhésifs facilitent le nettoyage. Ils sont également compatibles avec le lave-vaisselle. Cette compatibilité rend la post-cuisson aussi simple que la préparation des plats.

En somme, cet appareil est une véritable révolution dans la cuisine saine et rapide. Cet appareil vous permet de savourer des plats délicieux sans les inconvénients des méthodes traditionnelles. Ne laissez pas passer cette chance d'améliorer votre façon de cuisiner tout en faisant des économies significatives.

