Question du jour : peut-on utiliser du détergent dans un aspirateur robot ?

Les aspirateurs robots ont révolutionné l'entretien de nos sols. Ils sont non seulement pratiques et efficaces, mais aussi très faciles à utiliser. Toutefois, pour bien prendre soin de ces appareils et en tirer le maximum d'avantages, il vaut mieux savoir comment les entretenir correctement. L'une des questions fréquemment posées à ce sujet concerne l'utilisation de détergents avec un aspirateur robot.

Pourquoi éviter d'utiliser un détergent avec un aspirateur robot ?

Il semble logique que l'on puisse penser que l'ajout d'un détergent dans un aspirateur robot augmenterait son efficacité de nettoyage. Cependant, cette idée est loin d'être recommandée. Tout d'abord, utiliser un détergent liquide dans un aspirateur robot pourrait endommager ses composants internes. Consultez notre dossier sur le sujet.

Ces petits appareils électroniques sont conçus pour fonctionner avec une brosse rotative sans ajout de produit supplémentaire. Les circuits et les capteurs peuvent facilement être obstrués ou affectés par les résidus de détergent. Cela peut provoquer des dysfonctionnements, voire une panne complète de l'appareil.

En introduisant un détergent dans votre aspirateur robot, vous augmentez également les risques d'annuler la garantie du fabricant. Les recommandations des fabricants sur l'utilisation de leurs produits doivent toujours être respectées. Cela évite toute complication inutile en cas de problème avec votre appareil. La réparation ou le remplacement d'un aspirateur endommagé par un détergent peut s'avérer coûteux, sans parler de la perte de temps et de l'inconvénient que cela représente.

Peut-on mettre du détergent dans un aspirateur robot ? Oui, mais ce serait préférable d'utiliser un produit recommandé par le fabricant.

Quel détergent utiliser pour nettoyer les sols avant ou après l'aspirateur robot ?

On ne peut pas utiliser de détergents dans nos aspirateurs robots. Néanmoins, des recommandations sur les produits à privilégier lorsqu'il s'agit de nettoyer vos sols à la main ou avec une serpillière classique avant ou après l'utilisation de l'appareil. Voici quelques points à prendre en considération :

Choix d'un produit adapté au type de sol Chaque type de sol a ses propres exigences d'entretien ainsi que ses sensibilités. Pour les sols stratifiés, on conseille souvent d'utiliser un produit spécifique à base de savon noir ou de vinaigre blanc dilué à raison d'une cuillère à soupe par litre d'eau tiède. Pour les carrelages et autres surfaces dures non poreuses, comme le grès cérame. Il vaut mieux opter pour un produit ph neutre pour éviter les dépôts de calcaire et préserver l'éclat des surfaces. Éviter les détergents agressifs et corrosifs Les détergents chimiques et autres produits corrosifs sont à éviter pour l'entretien de vos sols. Les javel, ammoniaque ou acide chlorhydrique peuvent effectivement provoquer des réactions indésirables, telles que la décoloration, le ternissement ou la détérioration de vos revêtements de sol. Privilégiez plutôt les nettoyants doux et écologiques qui n'endommagent pas votre sol et sont sans danger pour votre aspirateur robot.

Faire confiance au pouvoir nettoyant de votre aspirateur robot

L'aspirateur robot a été conçu pour effectuer un nettoyage efficace sans avoir recours au détergent. Les appareils modernes comme les robots aspirateurs viennent généralement avec une brosse rotative spécialement conçue pour capter les saletés et les poussières, quelle que soit leur taille ou leur origine. De plus, certains modèles sont également équipés de fonctions de lavage grâce à un réservoir d'eau intégré et une lingette en microfibre, offrant ainsi un nettoyage complet du sol en un seul passage.

