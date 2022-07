[Comparatif] Meilleure plancha : laquelle choisir ?

Pendant la saison estivale, la plancha est la meilleure solution pour passer de bons moments en famille ou entre amis. Pour faire le bon choix, voici un comparatif de différents modèles en fonction des besoins et des situations.

De nombreux utilisateurs se tournent vers la plancha en raison des avantages qu’elle offre. Elle prend moins de place et est plus efficace qu’un barbecue électrique en termes de cuisson. Si vous envisagez d’utiliser cet appareil, découvrez ci-dessous 7 des meilleures planchas avec une gamme d’options différentes. Que vous recherchiez un gril dédié, un appareil plus portable ou une surface à fixer, vous trouverez une excellente option.

Liste des meilleures planchas disponibles

Silvia II G 4 feux

Tefal Maxi XXL

Cuisinart Elite

Royal Catering RCG-60GB

Happy Garden Valencia

Krampouz GGCIL2AA

Campingaz Plancha BF L

Silvia II G 4 feux : la meilleure plancha pour les réunions familiales

Silvia II G 4 feux convient aussi bien pour les grands que pour les petits événements. Grâce à sa surface de cuisson spacieuse, elle permet de régaler 12 invités. Cette plancha s’équipe en fait de 4 brûleurs de 10 kW en acier inoxydable. Ces brûleurs ont été choisis pour assurer une répartition de la chaleur sur tout le plateau de cuisson de 5 mm d’épaisseur. Avec cette plancha de Brasero, il devient possible de préparer tous types de recettes avec un taux de matière grasse très faible.

La surface émaillée se nettoie facilement rend la Silvia II G la meilleure plancha pour un usage quotidien. Elle dispose d’un bac à graisse facile à enlever. Par ailleurs, cet appareil est très pratique grâce à sa grille permettant de maintenir les préparations ou de les garder au chaud. Quant à ses 4 pieds ajustables, ils permettent de régler la hauteur du gril pour favoriser l’écoulement de la matière grasse.

Alimentation en butane et en propane

Puissance 10 000 W

Surface de cuisson 84 x 34 cm

Nombre de brûleurs 4 plaques de cuisson en acier émaillé inoxydable

Points forts

Très pratique

Performant et élégant

Points faibles

Base en acier moins résistant à la rouille

Difficile à transporter

Tefal Maxi XXL : La meilleure plancha électrique

La Maxi Plancha XXL de Tefal est appréciée pour sa grande polyvalence. En effet, cet appareil peut être utilisé aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur. Cette plancha bénéficie de 2 300 watts pour préparer des plats succulents et juteux. Par ailleurs, il est possible de régler la puissance de cuisson grâce à la présence d’un thermostat réglable à plusieurs niveaux, gradués de 1 à 5. Sa plaque de cuisson étant dotée d’un revêtement antiadhésif, il n’est pas nécessaire de verser de l’huile, ce qui réduit la teneur en graisses des aliments.

Sans oublier que cette plancha dispose d’un pare-brise amovible qui sert de bord anti-éclaboussures. En plus de sa praticité et de sa performance, cette plancha peut s’intégrer dans la plupart des décors grâce à sa conception de meilleure qualité.

Alimentation électrique

Puissance 2 300 W

Surface de cuisson 47 x 33 cm.

Nombre de brûleurs 1

Plaque de cuisson en revêtement anti-adhésif

Points forts

Surface de cuisson assez large.

Une température homogène sur une grande surface de la plaque

Points faibles

Plaque de cuisson indémontable

Difficultés à stabiliser sa température

Cuisinart Elite : la plancha à petit prix

Il est possible de jouir des avantages des planchas même avec un budget serré. Pour 173,99 euros seulement, la plancha Cuisinart Elite offre la possibilité de préparer une variété de plats tels que des nouilles avec une sauce asiatique, des steaks et des barbecues. Sa puissance de 2 200 watts est répartie entre 2 zones, chacune d’entre elles disposant d’un régulateur de température.

Chaque côté du plateau peut alors être maintenu et chauffé à différentes températures, allant de 90 °C à 260 °C. De plus, la grande plaque de cette plancha assure une répartition rapide et homogène de la chaleur pour une meilleure cuisson.

En outre, sa surface de cuisson bénéficie d’un revêtement antiadhésif empêchant les aliments d’adhérer à ses parois durant la préparation et la rendant facile à nettoyer. Par ailleurs, cette plaque peut être enlevée et passer au lave-vaisselle.

Alimentation électrique

Puissance 2 200 W

Surface de cuisson 44,7 x 31,5 cm

Nombre de brûleurs 2

Plaque de cuisson en acier inoxydable

Points forts

Un appareil polyvalent

Séparation de la cuisson

Points faibles

Pas adapté aux grands événements

Faible puissance

Royal Catering RCG-60GB : la plancha idéale pour les professionnels

La Royal Catering RCG-60GB se compose de deux zones de cuisson nervurée et lisse dont les températures sont réglées indépendamment. Cette caractéristique en fait une machine polyvalente et puissante qui convient aux hôtels, aux snacks, aux bars, aux bistrots, ainsi qu’aux particuliers

La surface de cuisson en acier non allié mesure 10 millimètres d’épaisseur et offre une capacité de 6400 watts. Il est possible de régler la température sur chaque zone grâce à 2 boutons de réglage gradués entre 50 et 300 °C.

Pratique, la plancha RCG-60GB présente des bords surélevés permettant de réduire les fuites d’huile. Un tiroir extractible recueille les jus et graisses de cuisson, facilitant ainsi son nettoyage. En outre, pour assurer une meilleure stabilité lors des préparations, la plancha est dotée de 4 piétements en caoutchouc antidérapants. De surcroît, elle possède une sécurité thermique coupant le courant en cas d’augmentation anormale de la température.

Alimentation électrique

Puissance 6 400 W

Surface de cuisson 60x40cm

Nombre de brûleurs 2

Plaque de cuisson en acier non allié (acier au carbone)

Points forts

Plateau de cuisson divisé en deux parties

Puissance élevée du chauffage

Point faible

Poids conséquent

Happy Garden Valencia : la meilleure plancha sur chariot

La Happy Garden Valencia est l’une des planchas sur chariot qui ne manque pas de satisfaire les chefs du dimanche. Elle permet de cuisiner aussi bien à l’intérieur de la maison qu’à l’extérieur, que ce soit sur la terrasse ou dans le jardin. Grâce à sa grande surface de cuisson, vous êtes prêt à préparer de belles grillades. De plus, cette plaque offre de nombreux avantages. Tout d’abord, elle ne risque pas de s’oxyder ce qui permet de profiter de la plancha sur une longue période. Ensuite, elle est facile à entretenir et à nettoyer grâce à ses tiroirs à graisse. Et pour terminer, elle cuit les aliments de manière uniforme.

Sans oublier que ce modèle sur chariot comporte des tablettes qui facilitent la préparation. Ces dernières sont suffisamment spacieuses pour les ustensiles nécessaires. Le seul inconvénient est l’absence de couvercle, qui est pourtant un accessoire bien apprécié pour préserver la plancha de la rouille et de l’usure.

Alimentation électrique

Puissance 10 KW

Surface de cuisson 77,5 ◊ 34,5 cm

Nombre de brûleurs 4

Plaque de cuisson en acier émaillé laminé à froid

Points forts

Rapidité de chauffe

Fonctionnement sur chariot

Points faibles

La plaque en acier émaillé présente des limites

Pas de couvercle

Krampouz GGCIL2AA : la plancha la plus robuste du marché

La Krampouz GGCIL2AA fait preuve d’une grande solidité et constitue une référence parmi les autres modèles de planchas. En effet, celle-ci est couverte d’acier inoxydable garantissant une utilisation pendant des années. Elle bénéficie d’une puissance suffisante pour permettre une cuisson impeccable.

En plus de sa robustesse et de ses caractéristiques techniques assez satisfaisantes, cette plancha est connue pour son design intelligent facilitant sa manipulation. D’ailleurs, c’est un avantage que l’on peut constater dès sa mise en marche, et ce, grâce au Piezo. Une fois allumée, il suffit de réguler la puissance du feu en utilisant les deux molettes graduées.

Côté sécurité, Krampouz a muni deux clapets de protection pour sa plancha à gaz GGCIL2AA. Ces robinets réduisent ainsi les éventuels incidents en arrêtant systématiquement le gaz lorsqu’il n’y a pas de flammes. Cependant, ces éléments ne doivent pas pour autant pousser l’utilisateur à faire moins attention.

Alimentation en gaz

Puissance 3 200 W

Surface de cuisson 64 x 34 cm

Nombre de brûleurs 2

Plaque de cuisson en acier inoxydable

Points forts

Sa fiabilité

Utilisation facile

Point faible

Sa puissance moyenne

Campingaz Plancha BF L : la meilleure plancha pour une polyvalence culinaire

Cette plancha de table offre la possibilité de préparer des recettes méditerranéennes et d’autres types de plats pauvres en graisses. Elle délivre une puissance d’environ 6 000 watts pour cuire correctement ou chauffer les aliments plus rapidement. Grâce à la Blue Flame, ses deux brûleurs peuvent offrir une montée en température exceptionnelle. À cela s’ajoute l’utilisation de l’Event Temp, une technologie permettant une distribution uniforme de la chaleur sur tout le plan de travail.

L’association de ces deux stratégies fait que le modèle est capable de garantir une cuisson rapide. De plus, la puissance est ajustable selon l’aliment à cuire. En outre, l’espace de cuisson assez large de la Plancha BF L permet de satisfaire 10 à 12 invités. Grâce à son revêtement antiadhésif, les aliments ne risquent pas de se coller durant le processus de cuisson.

Alimentation en gaz

Puissance 6 000 W

Surface de cuisson 60 x 40 cm

Nombre de brûleurs 2

Plaque de cuisson en acier aluminisé

Points forts

Performances exceptionnelles

Technologies de pointe intégré

Point faible

Fonctions supplémentaires peu intéressantes.

Meilleure plancha : guide d’achat

En ce qui concerne les planchas, de nombreuses options sont disponibles sur le marché aujourd’hui. Mais pour trouver la meilleure option, il est important de considérer tous les facteurs impliqués. Ce guide complet examinera tout ce qu’il savoir pour choisir la meilleure plancha.

Type et performances de la plancha

Il existe deux types de planchas : les modèles électriques et ceux à gaz. Si les deux sont en mesure d’assurer une cuisson saine, leurs performances diffèrent. En effet, la plancha à gaz a une puissance plus élevée que le modèle électrique et par conséquent, elle est plus efficace. La puissance de 6 500 watts suffit amplement à satisfaire les gros besoins ou à répondre à un usage professionnel. Par contre, il suffit d’une capacité de chauffe d’environ 2 000 watts pour les usages domestiques.

Les particularités de la plaque

En plus d’une puissance thermique homogène, la qualité des plats dépend également des caractéristiques de la surface de cuisson. Ainsi, la plupart des plaques les plus performantes sont fabriquées en chrome résistant ou bien en fonte émaillée. À noter que ces matériaux peuvent offrir une montée de chaleur rapide. En outre, peu importe le type de plaque choisi, il faut veiller à ce qu’elle soit recouverte d’un revêtement antiadhésif pour empêcher les aliments d’y adhérer.

Robustesse

La longévité de la plancha est liée à la résistance de ses composants et de sa structure. Ainsi, un modèle robuste se caractérise par une structure en acier inoxydable ou en acier simple. Cette particularité lui confère une bonne résistance aux intempéries, aux éraflures et plus particulièrement à la rouille.

En ce qui concerne les brûleurs, ceux-ci doivent être fabriqués en acier inoxydable afin de bien résister aux variations de température. Outre une structure avec des matériaux robustes, il faut que la plaque ait un minimum de 4 mm d’épaisseur.

Praticité

Un appareil pratique est celui qui est convivial. Sur ce plan, la plancha promet une certaine garantie, étant donné que la majorité de ces appareils bénéficient d’un système de réglage de la puissance et de fonction d’allumage rapide. Il existe en plus un récupérateur de jus et des bords anti-éclaboussures.

Par ailleurs, les pieds ajustables constituent un atout majeur pour une meilleure sécurité lors de l’installation de la plancha.