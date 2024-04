Plongez dans la modernité avec cette nouvelle gamme de produits technologiques

Sharp se pose en pionnier de l'innovation technologique, avec une gamme de produits destinée à améliorer le quotidien. Du vélo électrique Milano aux Airfryers, en passant par les télévisions FQ et la SumoBox, Sharp s'engage à offrir qualité, innovation, et durabilité. Ces avancées technologiques reflètent la mission de Sharp : enrichir la vie quotidienne par l'innovation.

Une mobilité urbaine révolutionnée par le E-Bike Milano

Sharp introduit le vélo électrique Milano, un joyau de technologie. Son design élégant et ses performances promettent une mobilité urbaine durable. Idéal pour les déplacements quotidiens ou les escapades, il allie écologie et plaisir de conduite.

Le Milano se veut un vecteur d'un futur plus respectueux de l'environnement. Disponible en noir mat et argent brillant, son prix varie entre 2 799 euros et 2 999 euros.

Cuisine rapide et saine avec les Airfryers Sharp

Sharp transforme la cuisine avec ses Airfryers. Elles garantissent des plats croustillants et jusqu'à 90% moins gras. Conçues pour les familles actives et les gourmets soucieux de leur santé, ces friteuses à air ne lésinent pas sur le goût.

Elles sont un pas de plus vers une consommation énergétique réduite. Leur prix s'étend de 99,99 euros à 149,99 euros, selon la capacité.

Une expérience visuelle immersive avec les TV FQ Sharp

La nouvelle série de télévisions FQ de Sharp offre une expérience visuelle sans précédent. Avec des couleurs vives et un contraste impressionnant, elles sont parfaites pour tous les amateurs de divertissement. La technologie d'IA ajuste l'affichage aux préférences de l'utilisateur. Ce qui rend chaque moment devant l'écran une expérience unique.

Les prix varient de 799 euros à 1 499 euros, en fonction de la taille.

SumoBox, un son inégalé pour la maison

La SumoBox, fruit d'une collaboration entre Sharp et Devialet, réinvente l'expérience audio domestique. Offrant des basses profondes et un son d'une clarté cristalline grâce à la technologie SAM, elle est parfaite pour dynamiser vos soirées ou accompagner vos moments de détente.

À 399 euros, cette enceinte allie innovation et qualité sonore pour transformer chaque écoute en une expérience inoubliable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.