Bon plan : Remise exceptionnelle sur ce VTT électrique Decathlon

Chez Decathlon, le bon plan continue, actuellement, c’est au tour du vélo électrique gris E-ST 900 de bénéficier d’une remise de -9%. Passant de 2 199€ à 2 000€, il s’agit d’une offre inédite qui va révolutionner votre moyen de transport.

Actuellement, les vélos électriques deviennent de véritables moyens de déplacement. La raison ? C’est très simple. Il vous permet d’effectuer tous vos déplacements quotidiens sans effort. Le seul inconvénient est que les vélos électriques sont chers. Peu de personnes peuvent donc les utiliser. Heureusement, cette offre de Decathlon change tout cela. Ce site e-commerce vous permet d’économiser de l’argent tout en profitant d’un meilleur vélo électrique ! En ce moment, économisez jusqu’à 199€ sur le E-ST 900 gris.

E-ST 900 gris : un vélo électrique performant pour le VTT

L’E-ST 900 gris est l’un des VTT électriques de référence de Decathlon. En effet, ce VTT électrique vous permet de dépasser toutes les limites. Surmontez toutes les embûches grâce à son moteur coupleux.

Vous pourrez également jouir d’une balade de longue durée grâce à sa batterie de 500Wh livrée avec une clé de verrouillage. Amovible, cette dernière arpente le tube diagonal de la structure. Elle permet de sillonner les montagnes pendant 3 heures. Cette batterie alimente également un écran rétro-éclairé permettant de connaître le niveau de batterie et le mode engagé, vitesse et les données du trajet. Quant au temps de chargement, il semble plutôt rapide.

Par ailleurs, ce vélo de montage est chaussé de larges pneus 27,5 pouces, doté d’une fourche suspendue Rockshox Judy et d’une transmission de type Shimano Deore. Compte tenu de ces caractéristiques de pointe, on peut dire que ce VTT cherche avant tout à offrir une expérience de conduite de qualité à un prix raisonnable.

Devenu très populaire, le VTT à assistance électrique coûte souvent relativement cher. En effet, ils franchissent souvent les 3 000 € auprès de certaines marques, laissant ainsi un boulevard aux leaders du secteur sportif, comme Décathlon. Comme indiqué dans l’introduction, cette enseigne française propose le Rockrider E-ST 900 à seulement 2 000 €, un bon plan à ne pas rater.

Un VTT électrique alliant sécurité et confort

Côté confort, ce vélo électrique jouit d’une géométrie à profil bas qui le rend facile à conduire. De plus, il risque de comprendre une selle Ergofit conçue pour rendre agréables les déplacements en montagne. Bien qu’il s’agisse d’un VTT, l’E-ST 900 s’équipe d’un éclairage, d’une sonnette et de réflecteurs de roue, pour répondre à la législation en vigueur sur la vente de vélos. Par ailleurs, ce VTT électrique dispose des pédales plates en plastique. Ces dernières peuvent être remplacées par des modèles plus robustes.

Pour contrôler le fonctionnement de la motorisation, il existe un micro-ordinateur embarqué tout-en-un situé sur la poignée gauche. Il suffit de l’allumer en appuyant sur le bouton supérieur et en le maintenant enfoncé. Pour naviguer dans les différents modules, il suffit d’utiliser le petit joystick multidirectionnel.

En matière de freinage, vous pouvez compter sur le système de freinage à disque hydraulique TKD32 de la marque Tektro. Dotés d’un disque avant et arrière de 180 mm et d’un étrier à deux pistons, ces freins sont suffisamment puissants pour permettre à l’E-ST 900 de satisfaire aux besoins de l’utilisateur.

Bien que le coût des vélos électriques soit habituellement assez élevé, on peut trouver un bon plan très intéressant cette semaine. Tel est le cas du vélo électrique l’E-ST 900, proposé avec un rabais de 9% sur son prix initial.