Pour partir à l’assaut d’aventures mémorables, optez pour le meilleur vélo électrique de randonnée. Dans ce top, découvrez la polyvalence, la puissance et le confort des 7 modèles disponibles sur le marché.

Que vous soyez un amateur de randonnées occasionnelles ou un explorateur chevronné, le meilleur vélo électrique peut transformer vos aventures en expériences extraordinaires. Une gamme variée de modèles susceptibles de répondre à des besoins différents a vu le jour en 2024. Découvrez ci-dessous les caractéristiques uniques de chaque modèle pour des escapades sans effort.

Riverside 500 E : le choix économique

Caractéristiques techniques Poids : 21,9 kg (taille M)

Transmission : MICROSHIFT H081

Freins : Disque hydraulique

Autonomie : 80 km

Prix : 1 299 €

Le premier de notre classement, le VTC électrique Riverside 500E, offre un excellent rapport qualité/prix et convient parfaitement aux explorateurs débutants. Il a été conçu sur le même design que le Riverside 500, développant 250W de puissance et 42 Nm de couple. Ces caractéristiques rendent ce vélo électrique idéal pour les randonnées en montagne, sans pour autant trop souffrir.

Grâce à ses 3 modes de conduite, le cycliste peut choisir le niveau d’assistance qu’il souhaite fournir. Le mode 1 ou 2 suffit pour rouler à plat et le mode 3 est réservé aux ascensions plus prononcées.

Par ailleurs, ses freins à disque hydrauliques, sa fourche suspendue et ses pneus anti-crevaison garantissent une expérience fiable. Bien que sa configuration soit un peu plus minimaliste, son prix attractif de 1299 € en fait un choix judicieux pour les explorateurs débutants.

Transmission et couple moteur adaptés au tout-terrain

Autonomie correcte

Amortissement mitigé

Absence d’équipement de série

E-EXPL 700 : vélo électrique élégant et puissant pour une randonnée

Caractéristiques techniques Poids : 22 kg (taille M)

Transmission : SHIMANO DEORE

Freins : Disque hydraulique

Autonomie : 85 km

Prix : 2 499€

Le E-EXPL 700 se hisse parmi les meilleurs vélos de randonnée électrique, fusionnant avec brio puissance et élégance. Son esthétique captivante en violet irisé ne passe pas inaperçue, ajoutant une touche unique et distinctive à son allure. Équipé d’un moteur performant, d’une autonomie étendue, et d’un cadre en aluminium 6061, il excelle particulièrement lors des longs treks. Sa suspension adaptée et ses freins à disque assurent un confort optimal et une sécurité inégalée, offrant une expérience de randonnée exceptionnelle sur une variété de terrains.

Option d’extension de la batterie

Couple puissant de 70 Nm

Pouvant atteindre 24,5 kg pour la taille L

Prix élevé

SUNN START IS : vélo de randonnée électrique polyvalent

Caractéristiques techniques Poids : 24.9 kg

Transmission : Shimano Altus 1×9-vitesses

Freins : Disque hydraulique

Autonomie : 80 km

Prix : 2 399€

Le SUNN START IS, vélo de randonnée électrique, se démarque par une polyvalence extraordinaire. Il est adapté à une gamme diversifiée d’utilisations, allant du vélotaf aux grandes randonnées.

Ce vélo hybride incarne puissance, endurance et caractère. Il abrite la puissance discrète, mais redoutable de la motorisation BOSCH Active Line 2. Avec une puissance de 250W et un couple de 40Nm, ce moteur central assure une assistance électrique fluide et réactive.

La batterie Bosch Powerpack 400Wh assure une autonomie de plus de 80 km, offrant robustesse et adaptabilité à tous les terrains.

Vélo polyvalent

Cadre à enjambement bas

Batterie BOSCH POWERPACK ajoute un certain poids au vélo

Limitation de Vitesse

V18 : un vélo de randonnée électrique adapté à la pratique sportive

Caractéristiques techniques Poids : 27 kg

Motorisation : 45Nm / 250W

Freins : Disque hydraulique

Capacité batterie : 10.4Ah, 36V

Autonomie : 45 km

Prix : 1 799€

Le V18 excelle sur route et terrain accidenté, offrant une expérience sportive/plaisir inégalée. Avec plusieurs niveaux d’assistance, un écran LCD, un dérailleur Shimano, des freins à disque, et une batterie haute performance amovible, ce vélo garantit confort et sécurité. Adapté à la pratique sportive, le V18 est un partenaire idéal pour atteindre de nouveaux sommets en randonnée à vélo.

Le V18 offre une expérience de randonnée électrique exceptionnelle, alliant performance et plaisir sur route et en terrain accidenté. Atteignant une vitesse maximale de 25 km/h, le moteur électrique de 250W offre une assistance performante pour une conduite fluide.

Grâce à sa batterie amovible haute performance, le V18 peut parcourir jusqu’à 45 km sur une seule charge. Rechargeable en seulement 4 à 6 heures, cette batterie vous assure une liberté totale d’utilisation, que ce soit sur de longues distances ou en déplacement urbain.

Conçu pour exceller dans la pratique sportive, il permet d’atteindre de nouveaux sommets avec ses multiples niveaux d’assistance.

Confort et sécurité du vélo

Puissance impressionnante

Temps de recharge jugé comme relativement long

Pas adapté aux trajets plus longs

NAKAMURA E SUMMIT 950 : vélo électrique spécialement conçu pour les passionnés de trekking

Caractéristiques techniques Motorisation : NAKA E-POWER MAX – 100Nm / 250W

Freins : Disque hydraulique

Capacité batterie : 460Wh

Autonomie : 80 km

Prix : 2 099€

Le vélo électrique de Nakamura E SUMMIT 950 séduit les amateurs de trekking avec sa motorisation puissante et son design ergonomique. Avec une motorisation NAKA E-POWER MAX générant un couple impressionnant de 100Nm et une puissance de 250W, le vélo offre une assistance électrique robuste. Il propulse les amateurs de plein air vers de nouvelles hauteurs.

La connectivité USB et la compatibilité avec l’application NAKA E-POWER ouvrent la voie à une personnalisation encore plus poussée. Les cyclistes peuvent ajuster les paramètres, enregistrer leurs performances et explorer de nouvelles pistes grâce à cette interface conviviale. Intégrée au cadre de ce vélo électrique, la batterie de 460Wh, offre une autonomie fiable, permettant aux cyclistes de jouir de sa randonnée sans se soucier de la panne sèche.

Freinage précis et puissant

Éclairage amovible pour la Polyvalence l’application

NAKA E-POWER peuvent être complexe

N’est pas adapté à une utilisation en milieu urbain

E-ST 100 de ROCKRIDER : vélo électrique confort pour les explorateurs avides

Caractéristiques techniques Poids : 22.3 kg en taille M

Transmission : 32 dents Antidéraillement

Freins : Disque mécanique

Capacité batterie : 10.4Ah, 36V

Autonomie : 50 km

Prix : 999€

Le ROCKRIDER E-ST 100 a été conçu pour une utilisation urbaine, mais aussi pour la randonnée vallonnée. Il se distingue par sa combinaison exclusive de performance et de confort, en faisant le compagnon idéal pour les aventures en plein air. Avec une batterie endurante et une assistance électrique puissante, ce vélo électrique offre une expérience exceptionnelle de randonnée sur de longs trajets.

Le confort est privilégié avec la selle Rockrider Ergofit Evo, les pédales à picots et les freins à disque mécaniques adaptés à toutes les conditions. De plus, sa position surélevée, sa suspension de 100 mm et ses freins hydrauliques garantissent une conduite optimale. Il constitue ainsi un choix de premier ordre pour les amateurs d’exploration.

Géométrie confortable du cadre

Suspension de 100 mm

Frein non réactif

Les modes d’assistance sont parfois difficiles à actionner en cours de route.

HITWAY BK15 : la liberté d’explorer des distances considérables

Caractéristiques techniques Poids : 23,3 kg

Motorisation : sans balais de 250W

Freins : Disque mécanique

Capacité batterie : 36V12 Ah

Autonomie : 90 km

Prix : 999,99€

Le HITWAY BK15 est une invitation à repousser vos limites, à explorer de nouveaux horizons, et à vivre une aventure sans compromis. Avec un poids de 23,3 kg, ce vélo de randonnée électrique maintient un équilibre optimal entre robustesse et maniabilité, assurant une conduite stable sur divers terrains.

Propulsé par un moteur de 250W, il fournit une assistance précieuse pour surmonter les pentes les plus raides. Plus encore, sa batterie de 36V12Ah garantit une autonomie remarquable pouvant atteindre jusqu’à 90 kilomètres sur une seule charge, offrant ainsi la liberté d’explorer des distances considérables.

L’écran LCD multifonction, les 7 vitesses professionnelles et la fourche suspendue du BK15 créent une expérience de conduite personnalisée.

Autonomie impressionnante de 90 kilomètres

Confort et Contrôle

Absence de fonctionnalités haut de gamme

FAQ

Qu’est-ce qu’un vélo de randonnée électrique ?

Un vélo de randonnée électrique est un vélo conçu pour les amateurs de trekking équipé d’un moteur électrique pour une assistance au pédalage. Il offre une polyvalence idéale pour des aventures tout-terrain et des trajets longue distance.

Quelle est la différence entre un vélo de randonnée électrique et un vélo de route électrique ?

Les vélos de randonnée électriques sont plus polyvalents, conçus pour s’adapter à différents types de terrains, tandis que les vélos de route électriques sont optimisés pour les surfaces lisses.

Quels sont les avantages d’un vélo de randonnée électrique ?

Les vélos de randonnée électriques offrent une assistance sur les terrains difficiles, réduisent la fatigue lors des longues distances, et permettent d’explorer des itinéraires hors des sentiers battus de manière plus accessible.

Quelle est l’autonomie typique d’un vélo de randonnée électrique ?

L’autonomie dépend de la capacité de la batterie et du niveau d’assistance. En général, un vélo de randonnée électrique peut parcourir entre 50 et 150 kilomètres par charge.

Quel type de pneus est recommandé ?

Les pneus de trekking, généralement plus larges et offrant une bonne adhérence, sont recommandés pour les vélos de randonnée électriques. La taille des pneus dépend du type de terrain que vous prévoyez d’explorer.

Peut-on transporter des bagages sur un VTAE de trekking ?

Oui, de nombreux vélos de trekking sont équipés de porte-bagages intégrés ou peuvent être équipés d’accessoires pour transporter des sacoches, idéal pour les voyages de plusieurs jours.

Quels sont les accessoires essentiels pour un VTAE de trekking ?

Outre les accessoires de sécurité standards, envisagez des éclairages puissants, des porte-bagages, des garde-boue et des systèmes de navigation pour améliorer votre expérience de trekking.