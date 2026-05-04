Bons plans Tineco : jusqu’à 200€ de remise

Les French Days signent le retour des promotions massives chez Tineco. La marque de nettoyage intelligent baisse ses tarifs sur ses aspirateurs laveurs et balais pour faciliter l’entretien de la maison.

Le printemps s’installe et avec lui, la traditionnelle opération commerciale des French Days. Cette année, le constructeur Tineco a choisi d’aligner ses tarifs vers le bas depuis le 29 avril au 5 mai 2026. La marque, spécialisée dans l’entretien des sols, déploie des remises sur une large partie de son catalogue. Entre innovations techniques et promotions ciblées, la marque veut rendre plus accessible le nettoyage haut de gamme.

La série i7 Fold s’attaque aux zones difficiles d’accès

L’innovation phare mise en avant durant cette semaine concerne la gamme FLOOR ONE i7 Fold. Ces appareils disposent d’un manche capable de se plier intégralement. Cette capacité permet de glisser l’aspirateur sous les commodes ou les lits sans se courber le dos. Le modèle standard i7 Fold passe ainsi sous la barre des 450 euros sur les plateformes de vente habituelles.

Pour ceux qui cherchent plus d’endurance, les versions Premium et Elite offrent des cycles de travail plus longs. La variante Elite se distingue par sa gestion du séchage qui évite de laisser des traces d’humidité derrière soi. Ces outils répondent à une problématique simple : comment entretenir les recoins poussiéreux sans transformer le ménage en séance de gymnastique.

Une diversité de modèles pour chaque type de sol

Au-delà des manches pliables, d’autres références bénéficient de baisses de prix significatives. Le FLOOR ONE S9 Scientist perd cinquante euros avec des capacités de rotation assez fluides. De son côté, le S9 Artist propose un design plus singulier avec une puissance d’aspiration efficace contre les taches tenaces.

La technologie semble se mettre au service de l’hygiène avec des systèmes de filtration HEPA ou des brosses qui se nettoient à haute température. Un responsable de la marque explique d’ailleurs que leur ambition reste d’accompagner les foyers grâce à des outils intuitifs qui simplifient réellement les tâches quotidiennes. Le choix s’avère vaste afin que chaque puisse trouver une machine adaptée selon que l’on possède un petit appartement ou une maison avec de larges surfaces.

Des solutions spécifiques pour les tapis et l’aspiration sans fil

Les French Days touchent aussi les aspirateurs balais plus classiques. Le PURE ONE S70 voit son tarif chuter de 150 euros. C’est un argument de poids pour ce modèle qui affiche une autonomie à plus d’une heure et demie.

Les propriétaires de moquettes peuvent se tourner vers le Carpet One Cruiser, un appareil dédié au lavage des fibres textiles. Avec l’aspiration et le séchage rapide, il permet de retrouver des tapis propres en un temps record. Ces offres, limitées dans le temps, illustrent bien la volonté des fabricants de démocratiser des objets technologiques souvent jugés onéreux.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

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