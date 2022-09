Aspirateur robot ou aspirateur balais, lequel choisir ?

Faire le ménage est une des principales activités lorsque l’on est chez soi. On salit tout le temps son domicile avec de nombreuses poussières, traces de chaussures ou éclaboussures. Un aspirateur est donc essentiel, mais un aspirateur multifonctions est encore plus pratique qu’un modèle classique.

Cependant, ces dernières années, pas mal de nouveautés ont vu le jour, comme des aspirateurs balais, ainsi que des aspirateurs robots. L’un se tient à la main et reste contrôlable par l’humain, l’autre fait tout automatiquement sans rien avoir à contrôler. Lequel est le meilleur choix ?

Les avantages d’un aspirateur balais

Si tous les modèles ne le font pas, autant prendre un aspirateur balais doté de la fonction serpillère. Le gros avantage de ces derniers, c’est qu’ils ramassent une partie de l’eau sale, une fois qu’ils nettoient le sol. Avec une brosse, il est possible à la fois d’aspirer les poussières et impuretés sur le sol, mais également de passer la serpillère. C’est le cas notamment avec le Dreame H12, mais avec tout un autre lot d’aspirateurs qui se contrôlent à la main.

Le gros avantage de ces derniers, c’est la possibilité de pouvoir les passer où l’on veut, comme on veut, en contrôlant leur passage. Il est également possible de nettoyer des zones dans lesquelles les aspirateurs robots n’iront pas, car ils sont souvent trop larges. On peut également ajouter le fait de pouvoir repasser à certains endroits plusieurs fois, et la possibilité d’éviter totalement les tapis ou autres surfaces qui n’apprécieraient pas tellement le rouleau humide sur l’avant.

Car les aspirateurs balais ont généralement un rouleau avec cette fonction serpillère sur les modèles hauts de gamme. Les versions les moins onéreuses en revanche, à environ 150 euros, n’en ont pas. Cependant, ce n’est pas ces versions-là que nous vous conseillons, de par leur fonctionnalités limitées.

Les avantages des aspirateurs robots

Intéressants et vraiment pratiques, les aspirateurs robots sont légion sur des sites de ecommerce comme Amazon, Cdiscount ou autres. Les constructeurs sont nombreux et se bataillent la place de l’aspirateur le plus performant. Mais quels sont les réels avantages d’avoir un aspirateur robot ?

Le premier point est le fait de pouvoir faire passer l’aspirateur robot tout seul, ce qui économise du temps et de l’énergie sur le ménage. Ce n’est clairement pas un mal, surtout pour les personnes avec un emploi du temps chargé. Cependant, ce n’est pas le seul avantage qu’ils procurent.

Quand vous passer l’aspirateur, c’est bruyant, ici, les aspirateurs robots peuvent passer seuls, en étant programmés pour une horaire bien précise, sans qu’il n’y ai personne chez vous. Ainsi, le bruit ne dérangera personne. Ajoutons également qu’en général, les nuisances sonores des aspirateurs robots sont moindres que celles des aspirateurs classiques.

Certains modèles sont dotés de serpillère ou de deux patins de lavage, qui permettent de nettoyer efficacement le sol, afin de rentrer chez soi et de profiter d’un sol propre sans efforts. Certains également se vident seuls et le must, le nec-plus-ultra des aspirateurs robots, vont nettoyer la serpillère ou les pads de lavage automatiquement à leur station, de manière à les avoir toujours propres. Ainsi, il est inutile de retirer la serpillère à chaque fois pour la laver.

Parmi les constructeurs d’aspirateurs robots, on peut en compter un très grand nombre, à commencer par les plus connus, comme iRobot, Roborock, Dreame, Xiaomi, Rowenta ou encore Ecovacs, mais il en existe des dizaines en Chine, comme Ezviz, Yeedi, Ultenic, Proscenic et bien d’autres marques, proposant des appareils parfois moins chers.