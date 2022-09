[Test] iPhone 14 Pro : pour une meilleure expérience utilisateur

L’iPhone 14 Pro est le tout dernier iPhone qu’Apple a lancé. Avec de meilleures performances que ses prédécesseurs, n’a-t-il réellement aucune faiblesse ?

De tous les iPhones, l’iPhone 14 Pro semble présenter une performance hors du commun bien qu’on décèle quelques points à améliorer. L’écran toujours allumé, combiné à Dynamic Island qui a remplacé l’encoche, on ne peut pas rêver mieux d’après certains qui l’ont déjà essayé. On a quand même décidé d’effectuer le présent test afin d’éclairer certains points.

Présentation de l’iPhone 14 Pro

Apple présente son tout dernier produit, l’iPhone 14 Pro. Aussi puissant que robuste, celui-ci développe des caméras surprenantes, avec un écran incroyable. Il a également abandonné l’encoche pour faire place à Dynamic Island.

A première vue, l’appareil est similaire à son prédécesseur. Cependant, Apple a opéré de nombreuses mises à niveau, notamment sur l’appareil photo, l’écran et la luminosité. On peut aussi citer le design et la puissance.

Caractéristiques techniques

Couleurs disponibles : Noir sidéral, Argent, Or, violet intense

Taille : 14,75 x 7,15 x 0,79 mm

Poids : 206 g

RAM : 6 Go

Espace de stockage : 128 Go, 256 Go, 512 Go, 1 To

Taux de rafraîchissement : 1-120 Hz

CPU : A16 Bionic

Ecran : OLED 6,1 pouces

Caméra frontale : 12MP

Caméras arrière : 48MP principal avec zoom optique de 2x12MP, 12MP ultra large et 12MP 3x téléobjectif

Vidéo : 4K jusqu’à 60 images par seconde / Cinematic 4K 30 images par seconde / ProRes 30 images par seconde

Autonomie de la batterie : 23 heures (la batterie s’épuise plus ou moins vite suivant l’utilisation de l’appareil)

Charge : 20W filaire, 15W MagSafe, 7,5W sans fil

Prix : le prix varie selon la capacité de stockage du téléphone

128 Go : 1 329 €

256 Go : 1 459 €

512 Go : 1 719 €

1To : 1979 €

Conception et design

La conception de l’iPhone 14 Pro n’est pas très loin de celle de son prédécesseur, l’iPhone 13 Pro. A l’arrière, on remarque l’acier inoxydable faisant office de cadre, conjugué d’un dos en verre brossé et de l’écran brillant. Apple a aussi repris le bouclier en céramique pour offrir une protection supplémentaire, sans itérer la résistance à l’eau et à la poussière.

Par ailleurs, les différents boutons n’ont pas bougé. Le bouton de volume et d’alimentation ainsi que le curseur de silence et le bouton d’activation de Siri, par exemple, ont gardé leur place comme chez l’iPhone 13 Pro. Un autre point à souligner, la caméra qui disposent de trois objectifs et d’un capteur LiDAR.

Cependant, c’est le Dynamic Island qui rend cet appareil véritablement plus puissant que son aîné. Si on prend un iPhone 14 Pro, on remarque que l’encoche a disparu pour faire place à Dynamic Island. Ce dernier affiche des animations accompagnées de musique. Ce qui vous permet d’accéder à de nombreuses fonctions du système tout en s’amusant, comme le déverrouillage, la lecture de musique, etc.

Écran de l’iPhone 14 Pro

Bien que l’écran de l’iPhone 14 Pro soit plus ou moins similaire à celui de l’iPhone 13, on détecte quand même une amélioration. En effet, les couleurs sont plus précises. De plus, Apple a repris l’écran ProMotion 120Hz qui peut minimiser le taux de rafraichissement jusqu’à 1 Hz permettant d’économiser la batterie.

En outre, l’écran affiche une luminosité légèrement plus élevée. Sa luminosité maximale peut atteindre les 1600 nits avec le Super Retina XDR OLED. C’est notamment le cas lorsqu’on affiche un contenu HDR. Mieux encore, sous le soleil, la luminosité peut s’élever jusqu’à atteindre 2000 nits.

Quand on met le téléphone en veille, l’affichage permanent s’active automatiquement. On peut cependant l’activer et le désactiver avec le bouton d’alimentation/veille.

Avec une telle performance, l’écran de l’iPhone 14 Pro semble parfait pour les jeux tels que Genshin Impact et Pascal’s Wager. Il ne faut pourtant pas oublier qu’une utilisation prolongée d’une luminosité élevée réduit l’autonomie de la batterie.

Caméras de l’iPhone 14 Pro

Apple a également opéré un changement sur l’iPhone 14 Pro au niveau de ses caméras arrières. On y trouve un capteur quad-pixel 48MP, un autre de 12MP ultra-large et un téléobjectif 12MP. Le capteur 48MP est un capteur binning de pixels qui capture des images 12MP, mais avec 4 pixels combinés en un pixel plus efficace. Ce qui permet de préserver les couleurs et d’obtenir une meilleure performance en faible luminosité.

L’option zoom x2 est une autre fonctionnalité supplémentaire. Ce qui signifie qu’on peut avoir des photos de 12MP en pixels mais aussi de très belles photos avec zoom x2 du même objectif. La caméra ultra-large quant à elle dispose d’une vision de 120 degrés mais est accompagnée d’un capteur plus grand.

Par ailleurs, la caméra frontale dispose du mode cinématique. Ce dernier prend en charge 30 images 4K par seconde pour une meilleure performance. En plus de cela, l’iPhone 14 Pro dispose également d’un nouveau mode vidéo, le mode Action. En activant cette fonction, on peut avoir une prise de vue jusqu’à 2,8K et non 4K.

Qu’en est-il de son audio ?

Apple a beaucoup misé sur les caméras. Mais l’audio a aussi connu une nette amélioration. L’iPhone 14 Pro se sert de ses haut-parleurs stéréo pour donner un son magnifique. L’un d’eux est placé sur le bord inférieur de l’appareil tandis que l’autre longe le bord supérieur de l’écran. Plus performants que leurs prédécesseurs, ceux-ci ne font paraître aucune distorsion lorsqu’on augmente le volume.

Les haut-parleurs prennent également en charge l’audio spatial Dolby Atmos. Ce qui permet de lire des contenus multimédias avec un effet de son surround. On peut ainsi profiter des derniers films de Netflix ou de Disney + avec un son nettement plus divertissant. Le téléphone peut aussi faire office d’iPod pendant les joggings en écoutant les belles musiques disponibles sur iTunes.

Quid du logiciel ?

L’iPhone 14 Pro est livré avec iOS 16 comme système d’exploitation. Ce qui lui attribue de nombreuses fonctionnalités qu’on n’a pas trouvé chez ses aînés.

Parmi les changements majeurs, il y a le nouvel écran de verrouillage. Le téléphone fournit un large éventail d’écrans de verrouillage personnalisables dont on peut lier chacun à un paramètre de mise au point propre. Ce qui rend la personnalisation encore plus cool, c’est surtout la technologie de segmentation d’image.

Une autre amélioration qu’Apple a apporté c’est l’écran d’accueil qui présente un bouton de recherche et la possibilité d’annulation de l’envoi de messages textes ou de modification du texte. A part cela, l’iPhone 14 Pro peut facilement capturer directement du texte à partir de la vidéo. La technologie de segmentation quant à elle permet de modifier n’importe quelle photo pour ensuite la déposer dans des applications.

Autonomie de la batterie de l’iPhone 14 Pro

Comparé à l’iPhone 13, ce dernier modèle promet une longévité de la batterie bien que l’écart ne soit pas très élevé. Il s’agit, en fait, d’une heure de plus d’autonomie car l’iPhone 14 Pro peut tenir jusqu’à 23 heures contre 22 heures pour l’iPhone 13. On pense que c’est l’A16 Bionic de 4 nanomètres qui a apporté cette amélioration, sans oublier le taux de rafraîchissement adaptatif.

Il faut toutefois se souvenir de certains paramètres qui peuvent épuiser la batterie plus vite. Par exemple, un streaming vidéo en plein soleil oblige l’iPhone 14 Pro à pousser sa luminosité à son maximum, de 2000 nits pour offrir plus de visibilité de l’écran. Ce qui dépense plus d’énergie et donc vide la batterie plus rapidement.

L’appareil est livré avec uniquement un câble USB-C-to-Lightning pour le recharger. Cependant, on peut le recharger plus rapidement avec un chargeur spécifique avec lequel le niveau de la batterie atteint 50% en seulement 30 minutes. En outre, il prend en charge MagSafe et la charge sans fil.

iPhone 14 Pro : performances et spécifications

Apple a donc remplacé l’A15 Bionic de l’iPhone 13 par l’A16, et a ajouté à cela, un cœur GPU supplémentaire. C’est justement ce qui rend l’iPhone 14 Pro encore plus performant. L’A16 Bionic composé d’un processus de 4 nanomètre dispose d’un processeur à 6 cœurs. On y trouve également un GPU à 5 cœurs, un moteur neuronal à 16 cœurs ainsi que 16 milliards de transistors (soit un milliard de plus que l’A15).

En outre, avec l’iPhone 14 Pro, on peut apercevoir la fluidité ainsi que la netteté des images. C’est aussi valable pour les séquences ProRes 4K. L’application des différentes modifications se fait en toute facilité avec cet appareil.

Notre verdict sur l’iPhone 14 Pro

En somme, Apple a tout misé sur cette dernière version d’iPhone en y incorporant le meilleur de la technologie. Il dispose d’un écran toujours allumé qui n’est pas trop grand (6,1 pouces), intégrant le Dynamic Island. Sa performance est d’autant plus élevée avec la puce A 16 Bionic et ses trois caméras arrière. En termes de prix, on peut dire que l’iPhone 14 Pro offre un bon rapport qualité/prix. Pour les utilisateurs qui veulent un écran plus large, il y a l’iPhone 14 Pro Max qui présente un écran de 6,7 pouces, mais s’acquiert à un prix plus élevé.

Les pour Les contre

Un design élégant et raffiné

Des caméras de haute résolution avec un capteur principal 48MP

Un écran toujours allumé

Une luminosité qui s’ajuste selon son environnement externe

Une batterie plus robuste

Dynamic Island Absence d’USB-C

Dynamic Island n’est pas au top de sa performance

Design - 8.5 Performance - 9 Batterie - 8 Rapport qualité/prix - 7.5 8.3 Design : Le cadre est fait d’acier inoxydable et le dos, en verre brossé. Performance : L’A16 Bionic qui a remplacé l’A15 de l’iPhone 13 offre une performance accrue. Batterie : La batterie tient une heure de plus par rapport à son grand frère. Néanmoins, le fait de l’exposer en plein soleil raccourcit sa durée de vie. Rapport Qualité/Prix : Bien que le prix soit Premium, l’iPhone 14 Pro semble bien répondre aux attentes des utilisateurs. User Rating: Be the first one !