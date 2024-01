[CES] – SHOKZ lance un casque de sport imperméable pour 2024

SHOKZ, pionnier des casques à conduction osseuse, présente son dernier bijou technologique : l’OpenSwim Pro. Ce casque hybride, imperméable et compatible Bluetooth et MP3, offre une autonomie de 9 heures. Ces spécificités élèvent l’expérience audio sous l’eau comme sur la terre ferme.

Conception ingénieuse pour une polyvalence inégalée

L’OpenSwim Pro allie confort et performance. Sa conception à oreilles libres et son poids plume en font le compagnon idéal pour les sportifs. Ce qui lui offre une clarté sonore exceptionnelle pendant la natation, le vélo ou la course à pied. La combinaison nickel-titane et silicone garantit un port agréable, compatible avec bonnet de natation et lunettes.

Plus qu’un casque de natation

Bien au-delà de la natation, l’OpenSwim Pro de SHOKZ permet à l’utilisateur de rester connecté au monde extérieur. En appuyant sur un bouton ou via l’application Shokz, il peut basculer facilement entre la lecture Bluetooth et les fichiers MP3. Cette option fait de ce casque un accessoire de choix pour les activités sportives et la vie quotidienne.

Une qualité audio exceptionnelle

Équipé de la technologie audio PremiumPitch 2.0+, l’OpenSwim Pro délivre un son cristallin avec des graves intenses. Les trois modes d’égalisation (natation, booster de voix et standard) s’adaptent à toutes les préférences.

Performances et fiabilité sous l’eau

Avec une étanchéité conforme à la norme IP68, l’OpenSwim Pro peut rester dans deux mètres d’eau pendant deux heures. Son autonomie de 9 heures, associée à une charge rapide, assure une écoute ininterrompue. Le Bluetooth v5.3 et l’appairage multipoints garantissent une connexion stable.

Une petite revue sur le SHOKZ OpenSwim :

Caractéristiques et fonctionnalités uniques

Étanchéité IP68 : jusqu’à 2 heures d’utilisation dans deux mètres d’eau.

Technologie Bluetooth et format MP3 pour toutes les pratiques sportives.

Conception à oreilles libres pour rester conscient de l’environnement.

Ergonomie pour un confort optimal pendant les séances de sport.

PremiumPitchTM 2.0+ pour un son cristallin et puissant.

Autonomie de batterie de 9 heures avec charge rapide.

Capacité de mémoire jusqu’à 32 Go pour 8000 morceaux.

Deux micros avec réduction du bruit pour des appels clairs.

Application Shokz pour une expérience d’écoute ultra-personnalisée.

Vincent Xiong, enthousiaste du lancement

Vincent Xiong exprime la fierté de SHOKZ pour l’OpenSwim Pro qui représente une avancée significative par rapport au modèle initial. Avec les technologies Bluetooth et MP3, le casque offre polyvalence, confort, sécurité et fiabilité dans toutes les situations. Ces critères répondent aux attentes des sportifs exigeants.

Disponibilité attendue en 2024

L’OpenSwim Pro de SHOKZ sera disponible courant 2024, avec des tests produits prévus au 1er trimestre. SHOKZ promet une révolution dans l’univers des casques de sport en offrant aux athlètes une expérience audio immersive et inégalée, tant dans l’eau que sur la terre ferme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.