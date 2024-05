Le premier PC IA est prêt à redéfinir la technologie

ASUS se prépare à révolutionner l'industrie des ordinateurs portables avec le lancement de son premier PC IA. Prévu pour le 20 mai, cet événement virtuel promet de lever le voile sur une technologie qui repousse les frontières de l'informatique traditionnelle.

L'événement « Next Level. AI Incredible. » d'ASUS, très attendu, se tiendra en ligne. Il introduira le premier PC ASUS IA. Ce nouveau modèle combine une puissance de calcul avancée avec un design ultraportable. Cette révélation est prévue le lundi 20 mai, à 20h00.

Caractéristiques et capacités du nouveau PC IA

La nouvelle génération de PC IA d'ASUS offre des fonctionnalités d'IA avancées. Ces fonctionnalités assurent des performances exceptionnelles. Le PC est conçu pour offrir des expériences personnalisées adaptées à chaque utilisateur. Il bénéficie de la dernière technologie d'IA d'ASUS et de Microsoft.

Pour ce lancement, ASUS s'associe à des géants de l'industrie. Microsoft et Qualcomm joueront un rôle clé lors de cet événement. Le Co-CEO d'ASUS, S.Y. Hsu, sera accompagné d'orateurs éminents de ces entreprises. Ils discuteront de leur collaboration et de leur contribution à ce projet innovant.

Présentation à venir au Computex 2024

Le nouveau PC IA d'ASUS ne sera pas seulement dévoilé en ligne. Il sera également présenté lors du Computex 2024 à Taipei. Cela se passera du 4 au 7 juin. Les visiteurs pourront découvrir ce PC ainsi que d'autres produits innovants de la gamme ASUS IA.

Pour ceux intéressés par la première mondiale de ce PC révolutionnaire, un lien sera activé le 7 mai. Le public pourra ainsi rejoindre l'événement en ligne. Le lien est accessible sur le site d'ASUS et permettra aux utilisateurs de participer directement à cette présentation.

ASUS continue de paver la voie de l'innovation

ASUS est reconnue mondialement pour repousser les limites de la technologie. L'entreprise a remporté de nombreux prix pour la qualité et l'innovation. Elle est également reconnue parmi les entreprises les plus admirées au monde. Avec ce nouveau PC IA, ASUS continue de démontrer son engagement envers l'innovation et la qualité.

Ce lancement marque non seulement un pas en avant pour ASUS mais aussi pour l'industrie technologique dans son ensemble. Le monde attend avec impatience de voir comment ce nouveau PC IA d'ASUS transformera notre interaction avec la technologie numérique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.