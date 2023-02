Ella : le nouveau landau boosté à l’IA qui veut remplacer la nounou ! 

La poussette Ella est un landau de bébé révolutionnaire et alimenté par l’IA. Elle compte offrir une expérience assez proche de celle d’une nounou.

Les poussettes et landaus connectés existent depuis quelques années. Mais généralement, leurs fonctionnalités restent limitées. La startup vancouvéroise Glüxkind Technologies a dévoilé un landau pour bébés au Consumer Electronics Show de Las Vegas. Ce landau dernier cri exploite l’intelligence artificielle pour endosser le rôle de la nounou en prenant soin de bébé.

La poussette Ella, un landau convertible pour bébé

La poussette Ella offre une assistance adaptative à la poussée et au freinage. Cela facilite les trajets en montée et en descente malgré le poids d’une poussette entièrement chargée. Il utilise l’intelligence artificielle pour se pousser et se bercer. La poussette Ella a les dimensions d’une poussette traditionnelle avec un siège réversible.

Le produit comprend également une lecture de bruit blanc intégrée et un mode rock-my-baby.Vous pouvez activer ce mode lorsqu’Ella est à l’arrêt. Le landau bébé mû par l’IA, imite ainsi la nature « apaisante » du basculement manuel sans effort.

Le landau pour bébé à fonctionnalités d’IA intégrées

Ella possède des capacités d’auto-conduite. La poussette peut voyager sans être dirigée. Les innovations du produit offrent aux parents une expérience presque semblable à celle d’une nounou.

Le landau pour bébé mû par l’IA est le premier produit de la startup. Il se décline en noir et gris neutre. Cet équipement des familles d’aujourd’hui est ainsi plus sûr, plus inclusif et pratique pour tous.

Le fabricant a dévoilé le design la semaine dernière au Consumer Electronics Show (CES) 2023. Il est classé dans la catégorie mobilité avancée des CES Innovation Awards annuels.

Le design de la poussette Ella

La société Glüxkind Technologies a été fondée par Anne Hunger et Kevin Huang après avoir accueilli leur premier enfant. Ils recherchaient alors la poussette optimale. Glüxkind Technologies tire son nom du mot allemand glückskind, qui se traduit littéralement par « enfant chanceux ».

Les designers, comme pour ce landau de bébé, explorent de plus en plus le potentiel de l’IA dans leur travail. Ils innovent avec des projets récents, notamment des meubles IKEA créés pour s’adapter aux besoins de leur utilisateur. Ces meubles sont fournis avec une boîte vocale portable qui peut produire la parole pour les personnes muettes.