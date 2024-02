Zenfone 11 Ultra, le dernier smartphone sorti par ASUS

ASUS suscite l’excitation avec le lancement de son dernier bijou technologique : le Zenfone 11 Ultra. Ce smartphone promet une révolution dans le monde de la téléphonie mobile.

Zoom sur l’ASUS Zenfone 11 Ultra

Un écran immersif et un design élégant

Ce nouveau smartphone séduit dès le premier regard avec son écran sans bords qui offre une immersion totale dans le contenu. Le châssis haut de gamme arbore une finition mate oléophobe. Ce dernier allie style et praticité pour une prise en main optimale.

Un appareil photo puissant avec des fonctions avancées

La véritable star du Zenfone 11 Ultra réside dans son appareil photo. Doté de technologies innovantes tant au niveau matériel que logiciel, il offre des performances photographiques inégalées. Les nouveaux modes vidéo et la stabilisation vidéo améliorée, alimentés par l’IA et le matériel de pointe, garantissent des prises de vue exceptionnelles, même dans les conditions les plus exigeantes.

L’intégration de l’IA qui change la donne

L’IA révolutionne l’expérience utilisateur en proposant des ajustements intuitifs de l’interface utilisateur et des fonctions intelligentes de l’appareil photo. Cette technologie avancée va au-delà de la simple photographie en offrant des fonctionnalités d’IA innovantes qui transforment les interactions quotidiennes des utilisateurs.

Lancement virtuel le 14 Mars 2024

L’événement de lancement du Zenfone 11 Ultra sera diffusé en ligne. ASUS invite donc les passionnés de technologie à découvrir cet appareil révolutionnaire. Réservez la date du 14 mars 2024 à 13h00 et rejoignez ASUS Event Zenfone pour être parmi les premiers à découvrir l’avenir de la technologie mobile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

