Motorola dévoile sa nouvelle gamme de smartphones moto g

Motorola fait sensation en lançant sa toute nouvelle gamme de smartphones moto g. Une fusion d’accessibilité, de performances et de style redéfinit les attentes des utilisateurs en matière de smartphones abordables.

Découvrez la nouvelle gamme de Motorola

Motorola frappe fort dans le monde des smartphones abordables. Avec les modèles moto g34 5G, g24 power, g24 et g04, la marque s’engage à répondre aux besoins diversifiés des consommateurs tout en rendant la technologie accessible à tous. Cette nouvelle gamme incarne un parfait équilibre entre excellence, polyvalence et prix.

moto g34 5G

Le moto g34 5G se présente comme le smartphone 5G le plus abordable de Motorola. Doté d’un écran de 6,5 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et des haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, cet appareil offre une expérience visuelle et auditive immersive.

Grâce à son capteur Quad Pixel de 50 MP, les utilisateurs peuvent capturer des clichés étonnants, même dans des conditions de faible luminosité. La caméra frontale de 16 MP garantit des selfies nets et vibrants. Sa caméra est sublimée par l’intelligence artificielle et la retouche faciale.

Avec une batterie robuste de 5000 mAh et un chargeur TurboPower de 20W, le moto g34 5G assure une autonomie prolongée et une recharge rapide. Cet appareil fonctionne parfaitement sous Android 14 pour une expérience utilisateur sécurisée et personnalisée. Il est propulsé par le processeur Snapdragon 695 5G et équipé de 128 Go de stockage interne extensible.

moto g24 power

Le moto g24 power se distingue par sa batterie impressionnante de 6000 mAh. La batterie offre jusqu’à deux jours d’autonomie. Associée à la charge TurboPower de 30W, cette batterie assure des heures d’utilisation en quelques minutes de charge.

Avec son processeur MediaTek Helio G85 octa-core de 2,0 GHz et 8 Go de RAM, cet appareil garantit des performances fluides et une connectivité fiable. Doté de 256 Go de stockage intégré extensible jusqu’à 1 To, le moto g24 power offre un espace généreux pour les contenus multimédias.

moto g24

Le moto g24 séduit par son capteur avancé de 50 MP et sa caméra macro vision dédiée. Cela permet de capturer des détails complexes à partir de seulement 4 cm de distance. Son écran HD+ extra lumineux de 6,6 pouces offre un jeu visuel enrichi, tandis que ses 128 Go de stockage interne extensible et 4 Go de RAM assurent une expérience fluide et complète.

moto g04

Le moto g04 ne fait aucun compromis en termes de design, d’écran immersif et de fonctionnalités avancées. Avec son écran HD+ de 6,6 pouces, ce smartphone offre une expérience visuelle fluide et immersive. En plus, la caméra IA de 16 MP garantit des photos nettes et détaillées, tandis que Dolby Atmos enrichit l’expérience audio.

Disponibilité et prix de la famille moto g

Le moto g34 5G est disponible à partir de 149 euros ;

Le moto g24 power à partir de 179 euros ;

Le moto g24 à partir de 129 euros ;

Le moto g04 à partir de 99 euros.

Chaque modèle est livré avec une coque et un chargeur adapté à ses spécifications. Découvrez dans cette vidéo comparative comment les nouveaux smartphones moto g de Motorola se distinguent les uns des autres. Ils offrent des performances et des fonctionnalités adaptées à tous les besoins et budgets.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

