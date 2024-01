Test des écouteurs Cyberbuds DAO TWS : performances exceptionnelles ?

D’après leur fabricant, les Cyberbuds DAO TWS font preuve d’excellence en matière de fonctionnalité et d’apparence esthétique. Nous les avons passés au crible pour savoir ce qu’il en est.

Si vous envisagez d’acheter des écouteurs sans fil, vous avez intérêt à prendre en compte plusieurs critères clés pour vous assurer qu’ils répondent à vos besoins et préférences. Vous devez notamment considérer la qualité sonore, le type, la connectivité, la résistance à l’eau, les commandes intégrées, la compatibilité. Il faut également accorder de l’importance à la marque de l’appareil et aux avis des anciens utilisateurs. Dans cet article, nous allons vous dévoiler les quatre vérités sur les écouteurs Cyberbuds DAO TWS. Quelles sont leurs fonctionnalités spécifiques, leurs points forts et leurs faiblesses ?

Caractéristiques techniques Version Bluetooth : 5.3

Autonomie : 7 heures

Temps de charge : 40 à 50 minutes

Capacité de la batterie : 35 mAh

Capacité de l’étui de chargement : 350 mAh

Latence : 28 ms avec le dongle et 39 ms sans

Compatibilité : PC, console de jeux Nintendo Switch, PlayStation, iPhone 15, iPad

Cyberbuds DAO TWS : des écouteurs spécialement conçus pour les gamers sur PC

Grâce à l’évolution de la connectivité sans fil, les joueurs peuvent aujourd’hui profiter d’appareils offrant une plus grande liberté de mouvement. Cependant, pour garantir une expérience optimale, ils ont intérêt à prêter attention à un paramètre primordial : la latence.

Celle-ci se réfère au délai entre le moment où un signal audio est généré ou capturé et l’instant où il est effectivement reproduit ou entendu. Elle peut être mesurée en temps, généralement en millisecondes (ms). Lorsqu’elle est faible, elle assure une synchronisation parfaite avec l’action en cours, comme dans les jeux. Pourtant, les écouteurs True Wireless Stereo ont souvent une latence de plus de 50 ms, affectant l’expérience de jeu.

REDMAGIC a conçu les Cyberpuds DAO TWS spécifiquement pour résoudre ce problème. Ceux-ci sont dotés d’un dongle, un petit dispositif sans fil qui réduit la latence de manière à la rendre quasiment imperceptible pendant les sessions de jeu prolongées. Ainsi, ils offrent un confort accru, quelle que soit leur utilisation, et minimisent toute sensation de gêne.

Cyberbuds DAO TWS : qualité sonore exceptionnelle

Les écouteurs de REDMAGIC fournissent une reproduction audio de haute qualité, avec un accent sur la clarté et la fidélité. De plus, ils offrent plusieurs effets qui peuvent être adaptés à différentes situations avec des réglages spécifiques pour la musique, les jeux, les films, etc. Ils ont même reçu des certifications pour garantir leur compatibilité et leur performance avec des normes spécifiques.

Ces dernières incluent notamment le standard Snapdragon Sound, un standard développé par Qualcomm pour une qualité audio sans fil améliorée. Elles ont pour principal objectif de garantir une expérience d’écoute plus détaillée, plus claire et plus performante.

Par ailleurs, la certification DTS : X indique que les Cyberbuds DAO TWS sont équipés de cette technologie révolutionnaire pour les effets sonores de jeu spatiaux. Elle permet de créer un environnement immersif, particulièrement adapté aux gamers où la localisation précise de chaque phonétique est importante.

En outre, la fonctionnalité d’annulation active du bruit permet de supprimer les résonances indésirables. Elle repose sur une technologie utilisant des microphones intégrés pour détecter le bruit ambiant. Celle-ci génère ensuite des ondes sonores opposées pour l’atténuer.

Pour les Cyberbuds DAO TWS, elle a une valeur de 48 dB, une capacité largement suffisante pour réduire efficacement les sons provenant de l’environnement extérieur. De plus, elle peut s’ajuster automatiquement en fonction des différents endroits dans lesquels l’utilisateur se trouve. Autrement dit, ces écouteurs de REDMAGIC sont en mesure d’adapter leur niveau d’annulation de bruit en fonction des variations de résonances dans divers contextes. Ils offrent ainsi une expérience d’écoute optimale.

Cyberbuds DAO TWS : excellence en matière d’apparence esthétique

Outre l’aspect fonctionnel, la marque a intégré des effets de lumière RGB stylisés dans les Cyberbuds DAO TWS. Elle améliore ainsi l’attrait visuel des écouteurs, en particulier pour les joueurs et pour les personnes exigeantes vis-à-vis de la qualité esthétique.

De plus, le produit a une apparence extérieure extrêmement lisse et élégante. Il présente une surface sans aspérités, donnant une impression de qualité et de sophistication. Par ailleurs, il arbore un design transparent. Certaines parties de l’appareil sont visibles pour contribuer à un aspect moderne et futuriste.

Cyberbuds DAO TWS : vitesse de connexion améliorée et stabilité accrue

Ces écouteurs de REDMAGIC utilisent une série de jeux de puces (chipsets) développés par Qualcomm, appelée Snapdragon S5. Ils sont également équipés d’un processeur à deux unités centrales de traitement (cores). Celui-ci permet d’effectuer plusieurs tâches simultanément. Il indique une fréquence de 240 MHz, la vitesse à laquelle il peut traiter les instructions. Ainsi, il contribue à des performances globales plus rapides et fluides.

Notre verdict

Après une évaluation approfondie des caractéristiques techniques et des fonctionnalités, les Cyberbuds DAO TWS se présentent comme un choix idéal pour les gamers en quête de performance. Ils mettent l’accent sur une esthétique moderne et une expérience de jeu sans accroc grâce à une réduction de latence. Les certifications audio, la compatibilité étendue avec différents appareils et les caractéristiques ergonomiques ajoutent à leur attrait. Elles font d’elles une option intéressante pour les utilisateurs exigeants en matière de qualité sonore.

Réduction de latence grâce à un dongle

Charge rapide et autonomie accrue

Compatibilité étendue avec différents appareils

Coût élevé