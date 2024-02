Nigeria-Côte d’Ivoire : où regarder la  finale de la CAN 2024 ?

Dimanche, le Nigeria et la Côte d’Ivoire s’affronteront pour le sacre suprême en finale de la CAN 2024. Un duel au sommet entre les Super Eagles, en quête d’une 4e étoile, et des Éléphants miraculés, portés par leur public d’Abidjan. Pour vivre ce choc au sommet du foot africain, suivez notre guide. De la passion et du suspense garantis.

Ce 11 février, la planète foot va s’embraser pour LA finale tant attendue de cette CAN 2024 : Nigeria-Côte d’Ivoire. Un choc au sommet à la saveur particulière entre deux géants d’Afrique. Sur le terrain, la bataille tactique entre les deux coaches promet d’être haletante, chacun prêt à surprendre l’adversaire. Les stars du continent vont nous enchanter par leur talent et leur créativité débordante.

La moindre étincelle de génie d’un Haller ou d’un Iheanacho peut faire basculer la rencontre à tout moment. Pour les fans de football, c’est l’assurance de voir un match d’anthologie plein de passions. Un only one à ne surtout pas manquer !

Trop occupé pour tout lire ? Voici le meilleur Rendez-vous devant W9 ce dimanche à 21h pour LA finale qui va enflammer l’Afrique ! Le choc au sommet Nigeria-Côte d’Ivoire sera retransmis gratuitement et en direct pour le plus grand plaisir des amoureux du ballon rond. Frissons et ferveur garanties pour ce moment historique du foot africain !

Nigeria-Côte d’Ivoire : l’affiche royale pour une consécration historique

Le grand frisson va parcourir l’échine des fans de football ce dimanche soir. La superbe affiche Nigeria-Côte d’Ivoire en finale de CAN 2024 s’annonce d’ores et déjà mémorable. Sur la pelouse du stade d’Abidjan, les 22 acteurs nous préparent un spectacle de haute volée, une bataille épique entre deux monstres sacrés du continent.

Lors de leur parcours jusqu’en finale, les deux équipes nous ont offert leur lot d’émotions. Les Ivoiriens se souviendront longtemps de l’exploit face au Sénégal en 8e, avec ce tir au but victorieux de leur gardien. Les Nigérians ont impressionné contre le Cameroun en étouffant leur attaque grâce à leur défense de fer. Ce match tendu s’est décidé sur un pénalty de Troost-Ekong, permettant au Nigeria de l’emporter 1-0. Deux matchs épiques qui resteront dans les mémoires !

Côté ivoirien, tous les regards se tourneront vers Nicolas Pépé, décevant en poules mais qui monte en puissance, à l’image de son but salvateur en quart. Son duel à distance avec Moses Simon, meilleur passeur de la compétition, vaudra le détour. Au milieu, Franck Kessié tentera de museler la pépite nigériane Ndidi, déjà courtisé par les plus grands clubs européens.

La question se pose : quel joueur cédera en premier ? Sur chaque aile, le spectacle Simon-Chukwueze contre Cornet-Zaha promet des actions supersoniques pour déstabiliser les arrières latéraux.

Le sélectionneur nigérian Rohr sait pourtant qu’il peut compter sur des individualités hors pairs, à l’image du redoutable Osimhen, meilleur buteur de Serie A avec Naples. En face, les Ivoiriens voudront créer l’exploit collectif devant leur public en fusion, et compteront sur leur maître à jouer Zaha pour déstabiliser la défense adverse.

Une chose est sûre : chacun aura à cœur de briller pour marquer l’histoire. Aux joueurs désormais de nous faire vibrer pour un spectacle inoubliable.

CAN 2024 : profitez du spectacle en direct et en clair sur W9

C’est une annonce qui ravira tous les fans de football ! La finale tant attendue de cette CAN 2024 entre le Nigeria et la Côte d’Ivoire sera diffusée en direct et en clair sur la chaîne W9 ce dimanche soir. Une affiche de rêve qui sera ainsi accessible gratuitement au plus grand nombre, pour le plus grand plaisir des supporters qui trépignent déjà devant ce face à face immanquable entre deux nations phares du football africain.

Cette diffusion en clair tombe à pic alors que l’engouement autour de cette Coupe d’Afrique des Nations 2024 atteint son paroxysme. Tout le pays vibrera derrière les Éléphants ivoiriens et leur star Nicolas Pépé, bien décidés à triompher à domicile. Face à eux, le Nigeria et son redoutable buteur Osimhen voudront gâcher la fête et décrocher un 4e sacre historique. Autant le dire tous les ingrédients sont réunis pour une finale explosive que W9 retransmettra dans les moindres détails.

Les experts et consultants de la chaîne seront sur le pont pour décrypter et analyser chaque moment fort. Les plus belles actions seront disséquées grâce à la technologie de pointe utilisée par W9 pour mettre en lumière les moments décisifs. Reportages, analyses et ralentis feront vivre aux téléspectateurs les coulisses de cette finale passionnante.

Alors préparez maillots, drapeaux et décibels pour vivre 90 minutes de plaisir intense ce dimanche !

CAN 2024 : FAQ

Où se jouera la finale de la CAN 2024 ?

C’est le stade olympique d’Ebimpé, surnommé le « stade de l’Amitié », qui accueillera cette finale de rêve dans son antre bouillonnant de 60 000 places.

Quand aura lieu cette finale Nigeria-Côte d’Ivoire ?

Le coup d’envoi de la finale sera donné le dimanche 12 février 2024, à 21h.