Les meilleures enceintes Bluetooth de JBL sont dotées d’une qualité sonore typique de la marque. Voici les meilleurs modèles sur le marché.

JBL compte parmi les leaders du marché quand il s’agit d’offrir une bonne qualité audio. Les enceintes JBL sont aussi bien robustes que pratiques. Seulement, la qualité sonore n’est pas le seul critère à voir. Il faut aussi voir l’autonomie de la batterie, l’indice de protection, etc. Focus !

JBL Flip 6 : parfait pour une ambiance festive

Caractéristiques techniques Dimensions : 17,8 x 6,8 x 7,2 cm

Poids : 550g

Indice de résistance : IP67

Autonomie : 12 heures

A en juger par sa taille, le haut-parleur JBL Flip 6 est plus lourd. Cela traduit sans doute sa puissance et sa robustesse. Ses haut-parleurs à 2 voies lui permettent d’offrir un son cristallin et fort. De plus, aussi résistant à l’eau qu’aux particules solides, cette enceinte vous accompagnera partout où vous allez.

Pour plus de peps, utilisez le mode PartyBoost et connectez la JBL Flip 6 avec d’autres enceintes compatibles. Il n’y a pas de limite imposée pour le nombre d’appareils connectés. Par ailleurs, vous pouvez connecter jusqu’à 2 smartphones ou tablettes en même temps à votre haut-parleur sans problème.

Mode PartyBoost avec un nombre illimité d’appareils

Son clair et fort

Lourd

Absence de prise mini-jack

PartyBox Encore Essential : la meilleure enceinte JBL polyvalente

Caractéristiques techniques Dimensions : 29,3 x 27,6 x 32,7 cm

Poids : 6,3 kg

Indice de résistance : IPX4

Autonomie : jusqu’à 10 heures

Profitez d’un son JBL Original Pro et éclatez-vous pendant les fêtes. Au bord de la piscine ou à la plage, la PartyBox Encore Essential offre bien plus que du son. De plus, l’enceinte prend en charge l’application JBL PartyBox, vous permettant à la fois de contrôler la musique et les effets lumineux.

Parfaitement polyvalent, ce haut-parleur peut se coupler avec un appareil mobile ou un PC via Bluetooth. Vous obtiendrez ainsi une qualité sonore époustouflante grâce à la technologie True Wireless Stereo. On y trouve également une entrée Aux pour connecter le haut-parleur à votre console ainsi qu’un port dédié pour connecter une clé USB.

Compatible avec les consoles de jeux

Compatible Chromecast

Ne convient pas aux déplacements

Faible autonomie à un volume élevé

JBL Charge 5 : optez pour un modèle robuste

Caractéristiques techniques Dimensions : 22,1 x 9,32 x 9,55 cm

Poids : 952,54g

Indice de résistance : IP67

Autonomie : 20 heures

Quoi de mieux qu’une batterie plus robuste pour écouter de la bonne musique ou un livre audio ? Effectivement, l’enceinte JBL Charge 5 offre jusqu’à 20 heures de lecture non-stop, idéal pour une utilisation en continu. Présentant un indice de protection IP67, ce haut-parleur résiste autant à la poussière qu’à l’eau. Vous pouvez ainsi l’utiliser pendant les randonnées dans les montagnes ou lors de vos virées entre amis.

Tout comme le modèle Flip 6, celui-ci dispose de la PartyBoost. Ce qui accède à la diffusion d’un son homogène. On déplore cependant le niveau des basses qui est moins performant, compte tenu de sa taille. Mais si les basses sont les cadets de vos soucis, alors tout va bien.

Grande autonomie de la batterie

Fonction PartyBoost

Lourd pour un modèle portatif

Manque de basses

Flip 4 : la meilleure enceinte JBL au design élégant

Caractéristiques techniques Dimensions : 6,8 x 17,5 x 7 cm

Poids : 515g

Indice de résistance : IPX7

Autonomie : jusqu’à 12 heures

Allumez le feu comme on dit ! Eh bien cette enceinte JBL répond littéralement à cette expression. En effet, vous pouvez l’utiliser pour diffuser un son signature JBL pendant toute la soirée pour animer la party avec vos amis. Elle dispose d’une autonomie de 12 heures en une seule charge. De plus, il s’agit d’un modèle étanche qui résiste à l’eau, avec un indice IPX7.

Pour les mélomanes, ce modèle fait bien l’affaire puisqu’il dégage un son permettant de distinguer les différents instruments joués dans le morceau. En outre, vous pouvez connecter plus d’une centaine d’autres enceintes fonctionnant avec l’application Connect+.

Commande vocale

Kit mains libre à réduction de bruit

Ne prend pas en charge la connexion Wi-Fi

Absence d’égaliseur graphique

JBL Clip 4 Eco : la meilleure enceinte JBL Écoresponsable

Caractéristiques techniques Dimensions : 14,3 x 9,4 x 5,5 cm

Poids : 240g

Indice de résistance : IP67

Autonomie : 10 heures

En termes de design, l’enceinte JBL Clip 4 Eco justifie de la modernité. En effet, elle dispose d’un mousqueton intégré à l’aide duquel vous pouvez l’accrocher sur les boucles de ceinture ou sur votre sac à dos. Ce qui vous permet de l’utiliser n’importe où et n’importe quand. Avec un indice de protection IP67, c’est certain qu’elle tiendra à l’extérieur, malgré la pluie et la poussière.

Outre ses 10 heures d’autonomie, ce petit haut-parleur Eco est surtout fabriqué en respectant l’environnement. de plus, l’enceinte Clip 4 Eco est composée de 90% de plastique recyclé post-consommation. Par ailleurs, son haut-parleur est enveloppé d’une grille en tissu entièrement recyclé.

Fabriqué à l’aide de matériaux recyclés

Forte résistance à l’eau et à la poussière

Basses pas assez profondes

Pas idéal pour les fêtes

Boombox 2 : la meilleure enceinte JBL Premium au look vintage

Caractéristiques techniques Dimensions : 48,4 x 20,1 x 25,6 cm

Poids : 1kg

Indice de résistance : IPX7

Autonomie : 24 heures

Vous êtes plutôt du style rétro ? Alors n’hésitez pas à adopter l’enceinte JBL Boombox 2. Ce haut-parleur au look vintage cache une qualité sonore extraordinaire. De surcroît, ses boomers latéraux offrent des basses lourdes et profondes. Elle fonctionne également jusqu’à 24 heures sans interruption en une seule charge. Activez le mode PartyBoost pour connecter l’enceinte à d’autres haut-parleurs JBL afin d’amplifier le son.

Mis à part sa fonction de haut-parleur, vous pouvez aussi utiliser cette enceinte comme source d’alimentation pour recharger votre smartphone ou tablette pendant que vous écoutez vos meilleurs playlists. N’ayez pas peur de l’utiliser même sous la pluie. Son indice de protection IPX7 signifie une haute résistance à l’eau.

Powerbank intégré

Grande autonomie de la batterie

Ne résiste pas à la poussière

Cher

JBL Go 3 : la meilleure enceinte JBL pour les budget limités

Caractéristiques techniques Dimensions : 87,5 x 75 x 41,3 cm

Poids : 209g

Indice de résistance : IP67

Autonomie : 5 heures

Ce n’est pas un hasard si l’enceinte JBL Go 3 figure parmi les enceintes les plus abordables du marché. Ce petit haut-parleur économique de JBL offre un son puissant typique de la marque. Son design compact ainsi que son indice IP67 se conjuguent pour vous offrir les meilleurs moments à la plage ou pendant les virées sous les bois. L’enceinte JBL Go 3 diffuse vos tubes favoris depuis un smartphone ou une tablette via Bluetooth.

Sous la pluie ou dans un environnement poussiéreux, cette enceinte Bluetooth peut vous offrir des moments funs avec 5 heures de lecture sans interruption. Choisissez le coloris qui va avec votre look parmi les différents proposés. Sinon, optez pour le noir si vous préférez le neutre.

Résistant à l’eau et à la poussière : IP67

Design compact

Batterie moins robuste

Incompatible avec un PC

FAQ sur l’enceinte JBL

Avant de coupler votre enceinte à votre appareil, il faut que celle-ci soit allumée et que l’option Bluetooth soit activée. Pour cela, il suffit d’allumer le haut-parleur via son bouton d’alimentation. Après, vous devez appuyer long sur le bouton Bluetooth, c’est celui qui porte l’icône Bluetooth. Quand vous entendez un signal sonore, cela signifie que l’enceinte est maintenant allumée.

Maintenant, vous devez commencer à appairer l’enceinte avec votre smartphone, votre tablette ou un autre appareil servant de source.

Que ce soit avec un appareil fonctionnant sous Android ou un iPhone, la procédure reste la même pour le coupler avec votre enceinte JBL. Il n’est pas difficile de se servir d’un haut-parleur sans fil JBL pour amplifier le son de votre smartphone ou tablette. Pour commencer, vous devez ouvrir l’option « Paramètres » de votre téléphone. Une fois dedans, vous allez rechercher la fonction Bluetooth puis appuyez dessus pour l’activer.

Après cela, il faut sélectionner l’option qui consiste à détecter puis à appairer un nouveau dispositif. Vous allez voir le nom de votre enceinte JBL apparu sur la liste des dispositifs détectés par le téléphone. Cliquez dessus pour terminer le couplage et commencez à écouter vos tubes préférés.

Mon téléphone ne détecte plus mon haut-parleur, que faire ?

Vous remarquez que votre téléphone n’arrive plus à détecter votre enceinte Bluetooth JBL ? Voici comment faire pour y remédier :

Primo, assurez-vous que l’enceinte soit à la portée du Bluetooth de votre mobile. Lorsque les deux sont trop éloignés, cela altère la connexion car l’enceinte est hors du périmètre Bluetooth. En réalité, la connexion doit être rétablie quand vous rapprochez l’appareil à moins de 10 mètres de l’enceinte.

Si cela ne marche pas, veillez à ce que le haut-parleur Bluetooth ne soit pas couplé avec d’autres appareils. Dans notre liste, seule la Flip 6 peut supporter 2 mobiles à la fois. Dans le cas où cela échoue, il vous faut redémarrer votre enceinte puis désactiver et réactiver le Bluetooth du téléphone. Cela doit pouvoir résoudre le problème. Dans le cas contraire, vous devez contacter le service client.

Dans quelle mesure mon enceinte Bluetooth JBL pourrait-elle atteindre une plus longue portée ?

Le choix de la meilleure enceinte JBL ne repose pas toujours sur la portée du Bluetooth. Dans le cas où vous disposez d’un modèle à faible portée, vous devez augmenter la portée du Bluetooth de votre source. Celle de l’enceinte ne peut pas être modifiée.

Pour ce faire, il vous faut un adaptateur Bluetooth adéquat. Ce dernier vous permet également d’utiliser votre PC ou votre ordinateur portable comme source. Mieux encore, vous pouvez paramétrer le son à volonté à mesure que votre ordinateur dispose d’une bonne table virtuelle intégrée.

Que faire quand l’enceinte JBL ne démarre plus ?

Vous démarrez votre enceinte pour animer votre soirée entre copains et ploof ! Ça ne démarre plus. Il n’y a pas de quoi paniquer. Il peut s’agir d’un problème mineur qui peut se résoudre en un rien de temps. Tout d’abord, il faut l’éteindre avant de la rallumer après une ou deux minutes. Il se pourrait que tous les paramètres ne soient pas tous chargés lors du démarrage.

Le problème peut également résulter de la batterie. Il se peut que le niveau de la batterie soit trop faible pour permettre à votre haut-parleur de démarrer correctement. Pour en avoir le cœur net, vous devez le mettre sous tension afin qu’il se recharge. Veillez à ce que ce soient les bons accessoires de charge, puis patientez une demi-heure avant de redémarrer l’enceinte.

Dans le cas où ces deux astuces n’arrivent pas à résoudre le problème, optez pour la réinitialisation aux paramètres d’usine. En cas d’échec, vous devez contacter le service client car des réparations peuvent s’avérer nécessaires. Il existe bon nombre de raisons pour que votre enceinte soit abîmée.

Qu’est-ce qui peut abîmer une enceinte JBL ?

Plusieurs raisons peuvent altérer le bon fonctionnement d’une enceinte JBL et l’empêcher de démarrer correctement. On peut citer, entre autres, l’utilisation d’un câble non adapté au modèle ou d’une source d’alimentation avec un voltage inadapté. Cela détériore le circuit de charge à l’intérieur de l’appareil et empêche le courant de circuler.

Par ailleurs, on ne le remarque pas toujours, mais l’eau peut être l’élément qui cause des dommages sur l’enceinte. Même si le modèle dispose d’un indice de protection élevé contre l’eau, il y a quand même des parties sensibles à l’eau à l’intérieur. L’eau a pu, par exemple, pénétrer au moment où vous nettoyez l’enceinte.

Pour terminer, il faut souligner que s’il tombe ou s’il percute un objet compact, le haut-parleur JBL peut être endommagé. Alors, il importe d’en prendre bien soin, notamment pendant l’utilisation à l’extérieur.

