BRAVIA 9 de Sony révolutionne le home cinéma avec un écran 65 pouces

Sony a annoncé le lancement en novembre 2024 du téléviseur BRAVIA 9 en 65 pouces. Ce modèle promet une immersion totale grâce à une qualité d’image exceptionnelle et des fonctionnalités à la pointe de la technologie. Le BRAVIA 9 est conçu pour transformer le divertissement à domicile. Il vous promet une expérience cinématographique de haut niveau.

Une qualité d’image inégalée pour une immersion totale avec des fonctions avancées

Sony élargit sa gamme BRAVIA 9 avec l’ajout d’un modèle de 65 pouces, elle combine une luminosité impressionnante et un contrôle précis du rétroéclairage. Le téléviseur utilise la technologie XR Backlight Master Drive pour des milliers de zones avec des mini-LED. Cela permet d’obtenir des contrastes saisissants, où les scènes lumineuses et sombres s’affichent avec une clarté exceptionnelle. Sébastien Minaux, chef de produits TV chez Sony France, souligne : « Ce téléviseur incarne des décennies de relations étroites entre Sony et l’industrie cinématographique, ainsi qu’une volonté d’innover pour offrir la meilleure expérience possible au public. »

Le BRAVIA 9 se distingue par ses modes calibrés en studio, comme le Netflix Calibrated Mode et le Prime Video Calibrated Mode. Cela assure une reproduction fidèle des intentions des réalisateurs. Les spectateurs peuvent ainsi profiter d’une expérience visuelle authentique, qu’ils regardent un blockbuster récent ou un classique du cinéma. Le puissant processeur XR analyse chaque scène pour ajuster intelligemment l’image et le son. Une expérience immersive unique est au rendez-vous. Le téléviseur inclut également des technologies comme le X-Anti Reflection pour une image nette même en pleine lumière. Il y a aussi le X Wide Angle pour une qualité d’image constante, peu importe la position du spectateur.

Un son surround pour une immersion complète

Outre la qualité visuelle, le BRAVIA 9 propose une expérience sonore immersive avec la technologie Acoustic Multi-Audio+. Le téléviseur intègre des tweeters à faisceau audio sur le dessus et des tweeters de cadre sur les côtés,. Cela offre un son surround précis, où chaque bruit provient de l’endroit exact souhaité. Cette configuration assure une immersion totale. Elle transforme le salon en véritable salle de cinéma. Sony a renouvelé la gamme BRAVIA pour répondre à l’essor du streaming et à la demande croissante de home cinéma. L’objectif est de fournir une destination unique pour les amateurs de cinéma à domicile. Elle promet des images stupéfiantes et un son à la hauteur des attentes des réalisateurs.

Le BRAVIA 9 de Sony en 65 pouces sera disponible en France à partir de novembre 2024. Avec ses fonctionnalités avancées et sa qualité d’image et de son inégalée, ce téléviseur se positionne comme une référence pour le home cinéma. Les amateurs de films et de séries trouveront dans ce modèle une réponse à leurs attentes. Ils profiteront d’une expérience cinématographique ultime à domicile.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn