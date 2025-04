J’ai testé l’ampli Onkyo TX-RZ30 : la bête ultime du home cinéma ?

L’Onkyo TX-RZ30, c’est le genre d’ampli qui fait briller les yeux des passionnés. Massif, bourré de technologies dernier cri – Dirac Live, IMAX Enhanced, Dolby Atmos, et même du Sonos dans l’équation. Sur le papier, il promet une expérience home cinéma à tomber.

Mais dans la vraie vie, est-ce que ça envoie vraiment du lourd ? J’ai installé la bête dans mon salon, branché mes enceintes et lancé tout ce qui pouvait le pousser dans ses retranchements. Blockbusters explosifs, concerts live, petites pépites sonores… Voici mon verdict, sans bla-bla technique indigeste.

Caractéristiques techniques

Type : Amplificateur Classe AB, 9 canaux amplifiés

: Amplificateur Classe AB, 9 canaux amplifiés Puissance : 9 x 170 W (6 ohms, 1 kHz, 1% THD, 1 canal piloté, IEC)

: 9 x 170 W (6 ohms, 1 kHz, 1% THD, 1 canal piloté, IEC) Réponse en fréquence : 5 Hz – 100 kHz (+1/-3 dB)

: 5 Hz – 100 kHz (+1/-3 dB) Traitement audio : 9.2 canaux

: 9.2 canaux Connectivité vidéo : 6 entrées / 2 sorties HDMI (eARC), 1 entrée composante, 2 entrées composites

6 entrées / 2 sorties HDMI (eARC), 1 entrée composante, 2 entrées composites Compatibilité vidéo : 8K/4K Ultra HD

: 8K/4K Ultra HD Formats vidéo pris en charge : Dolby Vision, HDR10+, HDCP2.3, HDMI 2.1a

: Dolby Vision, HDR10+, HDCP2.3, HDMI 2.1a Technologies gaming : VRR, QFT, ALLM, SBTM

: VRR, QFT, ALLM, SBTM Entrées audio : 6 entrées RCA, 1 entrée phono RCA, 1 entrée optique, 1 entrée coaxiale

: 6 entrées RCA, 1 entrée phono RCA, 1 entrée optique, 1 entrée coaxiale Sorties audio : Sortie préamplifiée RCA 9.2 canaux (2 sorties caisson de basses indépendantes), Sortie Zone 2 Stéréo RCA

: Sortie préamplifiée RCA 9.2 canaux (2 sorties caisson de basses indépendantes), Sortie Zone 2 Stéréo RCA Formats audio & Surround : Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS:X, Neural:X, IMAX Enhanced

Dolby Atmos, Dolby Surround, DTS:X, Neural:X, IMAX Enhanced Streaming et connectivité : Compatible Roon Tested, Chromecast intégré, AirPlay 2, Spotify, Wi-Fi & Bluetooth

: Compatible Roon Tested, Chromecast intégré, AirPlay 2, Spotify, Wi-Fi & Bluetooth Services pris en charge : Amazon Music HD, Tidal, Deezer, TuneIn

: Amazon Music HD, Tidal, Deezer, TuneIn Technologies avancées : Licence Dirac Live® Room Correction incluse (20Hz – 20kHz), Option Dirac Live® Bass Control, Compatible Works with Sonos (avec volume Pass-Through), Certifié THX® pour une qualité sonore cinéma, Klipsch Optimized Mode

: Licence Dirac Live® Room Correction incluse (20Hz – 20kHz), Option Dirac Live® Bass Control, Compatible Works with Sonos (avec volume Pass-Through), Certifié THX® pour une qualité sonore cinéma, Klipsch Optimized Mode Dimensions et poids du produit : 435 x 177,5 x 382,5 mm, 11,5 kg

: 435 x 177,5 x 382,5 mm, 11,5 kg Dimensions et poids emballage : 540 x 270 x 467 mm, 14,5 kg

: 540 x 270 x 467 mm, 14,5 kg Consommation électrique : 760 W en fonctionnement, 50 W en veille, <2 W en attente de réseau

Le design de l’ampli Onkyo TX-RZ30

Visuellement, l’Onkyo TX-RZ30 joue la carte du classique costaud. Il est lourd, massif, avec une façade en métal brossé et des boutons bien espacés. De plus, ses deux grosses molettes ont un ressenti parfait sous les doigts. Tout respire la qualité.

Derrière, c’est un festival de connectiques, comme on s’y attend sur un ampli haut de gamme. Neuf enceintes, deux caissons de basses, une ribambelle d’entrées HDMI, une platine CD, et même un port pour un lecteur vinyle. Tout y est, sans surcharge, juste ce qu’il faut pour une installation home cinéma digne de ce nom. J’aime ce genre d’équipement qui ne cherche pas à en faire trop, mais qui assure dès le premier regard.

La configuration de l’ampli Onkyo TX-RZ30

L’installation passe par une interface web. Un petit tour sur le navigateur, je tape l’adresse IP de l’ampli, et me voilà aux commandes. Tout est là : assignation des entrées, réglages des zones audio, profils HDMI, égaliseurs… J’ai adoré la possibilité de renommer les sources en quelques clics. Finies les entrées HDMI 1, 2 ou 3, je peux enfin savoir quel appareil est branché où sans jongler entre les menus.

Petit bonus que j’ai particulièrement apprécié : le fait de pouvoir tester ses câbles HDMI directement depuis l’ampli Onkyo TX-RZ30. Une fonction simple, mais qui évite bien des galères quand un signal vidéo décide de disparaître sans prévenir. Après, on peut sauvegarder sa configuration ou la réinitialiser.

Dirac Live : le calibrage qui change tout

C’est pour moi l’un des gros points forts de l’ampli TX-RZ30. Onkyo ne se contente pas de proposer la version basique : ici, vous avez la licence complète incluse. Pas de supplément, pas de version bridée.

Le calibrage avec le Dirac Live prend un peu de temps, mais l’effort en vaut la peine. Une fois réglé, le son devient net, équilibré, d’une précision bluffante. Chaque enceinte est optimisée selon l’acoustique de la pièce, et on entend instantanément la différence.

Pour ceux qui veulent encore plus de contrôle, une option payante permet d’ajuster indépendamment les caissons de basses (multi-sub). Je ne l’ai pas encore testée, mais honnêtement, même sans ça, le rendu est déjà impressionnant.

La qualité sonore de l’ampli Onkyo TX-RZ30 : c’est du sérieux

C’est bien beau d’avoir une tonne de technologies embarquées, mais est-ce que ça sonne bien ? Oh que oui. Le RZ Ultra Wide Bandwidth Amplifier couvre une plage de 5 Hz à 100 kHz, et on le sent.

Les graves sont profonds et bien tenus, jamais baveux. Les aigus restent détaillés sans être agressifs, et les médiums sont riches et bien placés. Résultat, le son est dynamique, précis, et surtout incroyablement immersif.

En home cinéma, l’ampli Onkyo TX-RZ30 est une claque. Avec Dolby Atmos et IMAX Enhanced, j’ai l’impression que le son me traverse. Les effets viennent de partout, y compris du plafond. Plus besoin de monter le volume pour capter les dialogues dans les scènes calmes, tout est parfaitement intelligible.

L’ampli Onkyo TX-RZ30 brille aussi côté musique. Il gère parfaitement les transitions entre les moments les plus doux et les explosions de puissance. Même à fort volume, aucun souffle, aucune distorsion. J’ai lancé un concert live et j’ai eu l’impression d’y être.

Une image irréprochable

L’audio, c’est bien, mais l’image suit-elle ? Bonne nouvelle : Onkyo n’a pas fait les choses à moitié. Dolby Vision, HDR10+, IMAX Enhanced… Tout est là pour assurer une qualité visuelle optimale.

J’ai testé le TX-RZ30 avec un Blu-ray IMAX et une série Netflix en Dolby Vision, et la différence saute aux yeux. Les couleurs sont plus naturelles, les contrastes mieux gérés, et l’image gagne en profondeur. Le traitement vidéo est propre, fluide, sans latence. L’ampli passe aussi la 4K et même le 8K sans broncher. Autant dire que vous êtes tranquille pour un bon bout de temps.

Connectivité de l’ampli Onkyo TX-RZ30 : au top !

Si vous aimez le streaming, vous allez être servi. Le TX-RZ30 est compatible avec Sonos (via un Sonos Port) et fonctionne avec Spotify, Tidal, Deezer et autres plateformes audio. Côté connectivité, rien ne manque : Wi-Fi, Bluetooth, HDMI eARC, ports USB, prise casque… J’ai même pu envoyer de la musique en Bluetooth depuis mon téléphone avec une qualité nickel.

Autre détail que j’ai trouvé malin : l’ampli reconnaît automatiquement les enceintes Klipsch Reference Premiere et ajuste les paramètres de coupure pour un son optimal. Ce genre de petite attention prouve qu’Onkyo a pensé aux audiophiles jusqu’au bout.

Quelques limites à garder en tête

Même si le TX-RZ30 m’a conquise, tout n’est pas parfait. D’abord, il est énorme. Il faut un meuble solide pour l’accueillir. Ensuite, son prix n’est clairement pas pour tout le monde. C’est un investissement, mais la qualité est au rendez-vous.

Autre point à noter : la prise en main peut être un peu intimidante pour les novices en home cinéma haut de gamme. L’interface est claire, mais avec autant de réglages, il faut un peu de patience pour tout maîtriser.Enfin, un petit bug lié à Dirac Bass Control est connu, mais la dernière mise à jour prévue en mars a dû régler le problème. Personnellement, je n’ai eu aucun souci en restant sur Dirac standard.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn