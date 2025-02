CANVAS HiFi : une barre de son compatible avec toutes les marques

in

CANVAS HiFi repousse les limites du home-cinéma et du streaming audio avec une barre de son innovante. Il s’adapte à toutes les télévisions, quelle que soit leur marque. Avec son design épuré d’inspiration scandinave, ses façades personnalisables et son système BACCH-3D offrent un son surround immersif. Facile à installer, sans caisson ni satellites, il est équipé des dernières technologies de streaming et de correction acoustique.

Une compatibilité universelle et un design personnalisable

CANVAS HiFi redéfinit l’expérience audio avec une barre de son unique. Compatible avec toutes les marques de téléviseurs, y compris Samsung, Sony, LG, TCL, Panasonic et LOEWE, elle s’adapte même aux modèles dotés d’œilletons. Sa conception intelligente permet une intégration parfaite, quelles que soient les dimensions ou les spécificités techniques de l’écran.

Disponible en quatre tailles et treize finitions, CANVAS HiFi offre une grande flexibilité en matière d’esthétique. Ses façades interchangeables, disponibles en tissus classiques, revêtements Kvadrat et essences de bois, s’intègrent harmonieusement à tous les environnements intérieurs. Inspirée du minimalisme scandinave, cette barre de son mise sur des matériaux haut de gamme et des tons sobres pour une touche élégante et discrète.

Une immersion sonore sans compromis

Développée pour les amateurs de son haute qualité, CANVAS HiFi offre une restitution sonore puissante et équilibrée. Elle élimine ainsi le besoin de caisson de basses ou de satellites additionnels. Son système BACCH-3D révolutionnaire permet une immersion totale grâce à un rendu surround à 300 degrés via la connectique HDMI eARC. L’utilisateur bénéficie ainsi d’une expérience sonore enveloppante, que ce soit pour le visionnage de films, de séries ou l’écoute de musique en haute fidélité.

En matière de streaming, CANVAS HiFi ne fait aucun compromis sur la qualité du son. Elle est compatible avec les standards modernes comme AirPlay2, Chromecast et Spotify Connect. Cela garantit une transmission fluide et optimisée. La barre de son assure également une restitution fidèle des basses et des aigus pour permettre aux auditeurs d’apprécier chaque nuance musicale sans distorsion.

Une installation flexible et un contrôle intuitif

Pensée pour répondre aux besoins variés des utilisateurs, CANVAS HiFi se distingue par sa facilité d’installation. Elle peut être posée au sol ou montée au mur. Il y a différentes possibilités puisque tous les supports nécessaires sont déjà inclus. C’est le cas du support VESA TV pour une intégration harmonieuse avec l’écran. Cette flexibilité d’installation permet à chaque utilisateur d’adapter la barre de son à son espace de vie sans effort.

CANVAS HiFi optimise l’expérience utilisateur avec son application dédiée. Elle propose une correction acoustique automatique adaptée à la configuration de la pièce. Cette fonctionnalité ajuste intelligemment le son en fonction des caractéristiques de l’environnement. Elle garantit ainsi une restitution optimale. Sa connectique complète inclut une entrée analogique et digitale. Elle permet de connecter des sources audio externes telles que des platines vinyles, des lecteurs CD ou des consoles de jeu. CANVAS HiFi allie design, technologie et performance pour offrir une expérience sonore immersive et intuitive. Il transforme chaque salon en un véritable centre audiovisuel haut de gamme.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

