Un pack collector Beats Vear x Verdy arrive en exclusivité !

Quand l’ours Vear mord la nouvelle Beats Pill, le design rencontre le son. Beats et Verdy signent une collaboration collector qui fait déjà vibrer la scène.

Beats et l’artiste japonais Verdy poursuivent leur collaboration créative avec la sortie d’une nouvelle version du personnage emblématique « Beats Vear ». Ce petit ours couleur crème tient la dernière Beats Pill entre ses dents. Cela incarne parfaitement l’univers ludique et unique de Verdy. Pour accompagner ce lancement exclusif, le rappeur japonais YoungCoco a composé un titre inédit. Avec son autonomie de 24 heures et sa résistance à l’eau et à la poussière, la Beats Pill promet une expérience sonore aussi puissante que stylée.

Une figurine collector et une enceinte emblématique

Beats et l’artiste japonais Verdy renouvellent leur partenariat avec une création qui mêle design, musique et culture pop. L’objet phare de cette collaboration est une figurine inédite baptisée « Beats Vear », dérivée du fameux personnage Pill. On y découvre un petit ours couleur crème, à l’esthétique ludique qui tient entre ses dents la nouvelle enceinte Beats Pill.

Le lancement ne se limite pas à l’objet ! Le rappeur japonais YoungCoco, signé sous le label « Verdy Sounds », a composé un morceau exclusif pour accompagner la sortie. Je relaie ici une information qui illustre bien la stratégie de Beats. La marque allie technologie audio et dimension lifestyle pour toucher un public toujours plus sensible aux collaborations artistiques.

Quand le design rencontre la street culture

Verdy, figure reconnue du graphisme et de la street culture, confie : « Je me souviens du premier personnage Beats et à l’époque déjà je l’avais trouvé super cool. Aujourd’hui je suis plus que ravi d’avoir la chance de créer ma propre version. » Son univers visuel, à la croisée du jouet et de l’art contemporain, rencontre parfaitement la démarche de Beats. Il transforme ses enceintes en objets de collection.

Vous l’aurez compris ! Les marques tech s’associent de plus en plus à des artistes pour créer des produits hybrides, à mi-chemin entre innovation fonctionnelle et objet désiré. La nouvelle Beats Pill est au cœur de ce pack. Elle mise sur 24 heures d’autonomie, une certification IP67 contre l’eau et la poussière, ainsi qu’un son ample et immersif. Une manière pour Beats d’ancrer son image dans la culture jeune et son statut d’acteur audio premium.

Une distribution sélective et mondiale

La commercialisation débutera le 21 août chez Dover Street Market, à Londres, dans l’espace Verdy’s Gift Shop. Le coffret comprend la figurine collector et une Beats Pill sera proposé à 380 £. Ce lancement européen, limité à un lieu emblématique de la mode et de la créativité, vise clairement à positionner le produit dans l’univers du luxe et du lifestyle.

Une extension est déjà prévue. Le pack sera décliné aux États-Unis, en Chine et au Japon plus tard dans l’année. Cette collaboration s’inscrit dans la continuité d’initiatives antérieures. En 2024, Beats avait déjà dévoilé une première édition de figurine porte-Pill avec Verdy, tandis qu’en 2023, une édition spéciale d’écouteurs Beats Flex avait vu le jour. C’était dans le cadre du projet « Girls Don’t Cry ».

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

