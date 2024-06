Beats Pill : la nouvelle enceinte portable avec une autonomie de 24 heures

Après plusieurs mois de fuites et de rumeurs, la Beats Pill est de retour sur le marché des enceintes portables Bluetooth. Avec une autonomie de 24 heures, une résistance à l'eau et à la poussière et une connectivité USB-C, cette nouvelle version promet une expérience sonore améliorée pour tous les utilisateurs.

Une enceinte portable résistante à l'eau et à la poussière

La nouvelle Beats Pill est conçue pour être emportée partout avec vous, grâce à sa taille compacte et son poids léger. Mais ce n'est pas tout : elle est également résistante à l'eau et à la poussière, avec une certification IP67. Vous pouvez donc l'emmener à la plage, à la piscine ou en randonnée sans vous soucier des éclaboussures ou de la poussière.

La Beats Pill est par ailleurs équipée d'un port USB-C qui permet de charger l'enceinte, mais aussi d'alimenter d'autres appareils en cas de besoin.

Ce port prend également en charge l'audio filaire, ce qui vous permet de connecter l'enceinte à votre ordinateur ou à tout autre appareil compatible.

Une expérience sonore améliorée

Bien que la Beats Pill soit une enceinte mono, la marque promet une qualité sonore supérieure à celle de la Beats Pill Plus. Cela est dû à un tweeter et un caisson de basses redessinés, qui offrent une meilleure clarté et des basses plus profondes. De plus, vous pouvez jumeler deux enceintes Beats Pill pour une lecture synchronisée en stéréo, idéale pour les soirées entre amis.

Beats a toujours cherché à répondre aux besoins des utilisateurs iOS et Android, et la nouvelle Beats Pill ne fait pas exception. L'enceinte prend en charge la fonctionnalité Find My/Find My Device sur les deux plateformes, ce qui vous permet de localiser facilement votre enceinte en cas de perte.

La Beats Pill est disponible en précommande dès maintenant au prix de 149,99 dollars, et sera en magasin à partir du 27 juin. Elle est proposée en trois couleurs : noir, rouge et or.

