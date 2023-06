Enceinte connectée ou écran connecté : que choisir ?

Les écrans connectés et les enceintes connectées occupent une place centrale dans les foyers connectés. Ils permettent de donner des ordres aux autres gadgets et de vérifier rapidement les actualités locales. Les fabricants tels qu’Amazon, Google, Sonos, Apple et d’autres proposent une gamme de dispositifs meilleure que jamais. Donc, quel appareil privilégier ?

Choisir entre une enceinte connectée ou un écran connecté

Pour décider quel appareil convient le mieux à votre maison, vous devez vous demander. Est-ce que vous préférez un écran connecté avec des capacités vidéo ? Ou bien une simple enceinte connectée avec une sortie audio robuste. Examinons de plus près les deux options pour vous aider à prendre une décision éclairée.

Taille et design

Les enceintes connectées sont généralement plus petites, minimalistes et ne possèdent pas d’écran tactile. Elles offrent une grande variété de designs, comme l’Echo 4e génération en forme d’orbite ou la forme obélisque du Nest Audio. Certaines options sont même portables grâce à une batterie rechargeable. En revanche, les écrans connectés sacrifient ces options en faveur de l’écran tactile et ne sont généralement pas conçus pour être portables.

Qualité sonore

En ce qui concerne le son, les enceintes connectées ont l’avantage grâce à leur design offrant plus d’espace pour les haut-parleurs. Elles offrent une conception sonore à 360 degrés, comme l’Echo d’Amazon. De plus, elles proposent des ensembles de tweeters et de haut-parleurs présents dans des enceintes telles que l’Apple HomePod ou l’Echo Studio. Les écrans connectés cachent souvent les haut-parleurs dans leur base, limitant leur capacité à rivaliser avec les enceintes connectées en termes de qualité sonore.

Fonctionnalités et interactivité

Les enceintes et les écrans connectés sont tous deux équipés d’assistants vocaux tels que Google Assistant ou Alexa. Cela leur permet d’offrir des fonctionnalités intelligentes et une interactivité avancée. Les écrans connectés offrent des fonctionnalités supplémentaires grâce à leur écran tactile. Par exemple, ils permettent la diffusion de vidéos, la visualisation de démonstrations et de clips musicaux YouTube. De plus, ils offrent la possibilité de naviguer sur Internet. Ils sont également équipés de caméras pour les appels vidéo et offrent des jeux plus immersifs grâce à leur écran tactile.

Placement et positionnement

Les enceintes connectées offrent plus de polyvalence en termes de placement et de positionnement. Elles peuvent être placées sur une étagère, un comptoir ou une table d’entrée. De plus, elles peuvent également servir de réveils sur une table de nuit ou d’assistants vocaux de bureau. Les écrans connectés doivent être à portée de main pour pouvoir toucher l’écran et voir clairement le contenu. Certains écrans peuvent être placés sur un mur, mais l’effet n’est pas tout à fait le même.

Confidentialité

En termes de confidentialité, les appareils assistants vocaux enregistrent uniquement les commandes suivant leurs mots d’éveil. Vous pouvez également ajuster les paramètres pour décider si ces enregistrements doivent être conservés ou non. Certains écrans connectés sont équipés de boutons et de volets pour désactiver manuellement les micros et les caméras. Cela garantit qu’ils ne peuvent pas être utilisés même si le logiciel tente de les activer.

Prix et disponibilité

Enfin, en ce qui concerne le prix et la disponibilité, les enceintes connectées standard coûtent généralement environ 100 €. Les écrans connectés commencent généralement autour de 100 € et peuvent atteindre des prix beaucoup plus élevés.

Conclusion

En conclusion, les écrans connectés sont le meilleur choix dans certaines situations spécifiques, telles que la cuisine, le bureau ou comme hub interactif. Ils offrent des fonctionnalités supplémentaires comme la diffusion de vidéos et les appels vidéo. Cependant, pour la plupart des autres utilisations, les enceintes connectées sont préférables. Elles offrent une polyvalence qui les rend plus adaptées à différents besoins. De plus, elles sont généralement moins chères que les écrans connectés. Enfin, leur qualité sonore est souvent supérieure, offrant une meilleure expérience d’écoute.