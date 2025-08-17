Beats et Kiko Kostadinov signent une enceinte Pill collector 2025

Beats s’offre un virage créatif à repenser sa célèbre enceinte Beats Pill avec Kiko Kostadinov. Une édition limitée qui mêle influences folkloriques bulgares et design avant-gardiste, disponible dès le 15 août au prix de 169,95 €.

La collaboration entre Beats et le créateur Kiko Kostadinov donne naissance à une enceinte Pill pas comme les autres. Inspirée des motifs géométriques bulgares et de l’artisanat thrace, cette édition limitée mêle héritage culturel et technologie de pointe. Avec son coloris « gris Kiko » et sa dragonne tressée talisman, elle incarne une alliance entre tradition et modernité. Disponible depuis le 15 août 2025, elle promet un son immersif et un style affirmé.

Un mariage entre haute couture et haute fidélité

La collaboration entre Beats et Kiko Kostadinov ne se limite pas à un simple exercice de style. Elle traduit la volonté de la marque audio de croiser son ADN pop culture avec l’univers singulier du créateur bulgare. La grille de l’enceinte reprend des motifs géométriques inspirés de l’artisanat thrace, revisités dans une esthétique contemporaine. Le tout se pare du « gris Kiko », teinte signature du designer.

Cela s’accompagne d’une dragonne tressée qui évoque les talismans des cérémonies folkloriques bulgares. « Je crée des choses qui sont liées à ma vie et à moi-même. Et ma vie est pleine de contradictions », confie Kiko Kostadinov. En filigrane, cette contradiction se traduit ici par une synthèse entre héritage et innovation, dans un objet qui devient autant une pièce de collection qu’un outil audio.

Une esthétique qui raconte une histoire

Dans un marché saturé de produits technologiques standardisés, cette Beats Pill édition Kostadinov se distingue par une narration visuelle forte. Les références culturelles bulgares, rarement mises en avant dans le design produit, trouvent ici un écho dans la mode comme dans la musique. Le créateur explique avoir voulu « explorer la beauté qui réside dans des concepts… diamétralement opposés ». Cela s’est fait par l’utilisation des symboles anciens et codes du streetwear contemporain. L’édition limitée chez Beats est comme un levier de désirabilité et vecteur d’identité.

Des performances techniques au service du style

Si l’allure de cette édition spéciale attire le regard, la Beats Pill conserve les qualités sonores et pratiques qui ont fait son succès. Elle délivre un son puissant et immersif, offre jusqu’à 24 heures d’autonomie et intègre la recharge rapide Fast Fuel. Un port USB-C permet même de recharger d’autres appareils pour transformer l’enceinte en batterie d’appoint. Sa certification IP67 garantit une résistance à l’eau et à la poussière, gage de durabilité pour un usage nomade. La marque tient à aligner technique irréprochable et travail artistique poussé. Effectivement, Beats illustre ici une conviction partagée par de plus en plus d’acteurs : le produit tech peut être aussi un manifeste esthétique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn