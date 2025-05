Lamine Yamal, star de la nouvelle pub Beats ultra stylée

Beats lance une campagne innovante autour de son nouvel ambassadeur mondial, Lamine Yamal. Ce spot publicitaire mêle musique et sport pour illustrer la passion du jeune prodige pour les sons et le football.

Lamine Yamal, star montante du football, fait une entrée remarquée dans l’univers de la musique avec Beats. Dans une campagne originale, il joue le rôle de PDG de son propre label fictif, en quête du morceau parfait. Ce spot met en lumière ses goûts musicaux, son charisme naturel et sa complicité avec le rappeur Morad. Une collaboration qui illustre parfaitement la fusion entre sport, culture et identité.

Dans ce nouveau film signé Beats, Lamine Yamal surprend lorsqu’il endosse le costume de PDG pour explorer différentes pistes musicales à la recherche du morceau parfait qui rythmera ses jours de match. L’image du jeune joueur, à la fois élégant et concentré, s’appuie sur une mise en scène très travaillée. Une dimension inattendue lui est ainsi donnée, loin de son habituel terrain. Le rôle qu’il joue reflète son attachement profond à la musique, essentielle dans sa préparation mentale. Ce point soulève une vraie question sur la place de la musique dans la vie des sportifs de haut niveau.

Un lien fort avec la scène musicale urbaine

Ce qui donne une saveur particulière à ce spot, c’est la présence de Morad, rappeur hispano-marocain, dont un titre accompagne l’une des séquences. Lamine Yamal et Morad partagent des racines communes, tous deux originaires du quartier 304 en Espagne, et un respect mutuel palpable. Cette connexion ajoute une authenticité rare à la campagne, loin des collaborations purement commerciales. Elle traduit aussi l’importance de la culture urbaine et de la musique dans l’univers des jeunes talents actuels.

Beats capitalise sur des ambassadeurs emblématiques

Lamine Yamal rejoint ainsi une liste prestigieuse de sportifs déjà partenaires de Beats, dont Lionel Messi, Erling Haaland ou LeBron James. Chris Thorne, directeur marketing de Beats, insiste sur cette complicité unique entre musique et sport : « Il fait de la magie sur le terrain, et on sait à quel point la musique est importante pour lui ». Ce choix montre la stratégie claire de Beats de s’ancrer dans l’univers des jeunes générations grâce à des figures à la fois talentueuses et authentiques. Le modèle se décline avec une gamme de produits à la pointe, comme les Powerbeats Pro 2 et le Beats Studio Pro, qui bénéficient d’une visibilité renforcée à travers ce storytelling efficace.

En réalité, cette campagne reflète aussi une tendance récente : les marques tech et lifestyle misent de plus en plus sur des histoires humaines, mêlant passions et identités culturelles. Ce mélange est précisément ce qui fait la force du nouveau film Beats. J’ai pu observer que l’approche narrative dépasse le simple outil publicitaire pour devenir un véritable vecteur de valeurs.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

