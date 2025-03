J’ai testé les Powerbeats Pro 2 : la révolution des écouteurs sport ?

Les Powerbeats Pro 2 viennent tout juste de débarquer, et impossible de passer à côté. Écouteurs conçus pour les sportifs, ils promettent confort, maintien et un son puissant. Après plusieurs jours à les mettre à l’épreuve, je peux enfin vous donner mon avis.

Je les ai testés dans tous les contextes : séances de sport intenses, courses du quotidien et même balades tranquilles avec mon chien. Verdict après cette immersion totale ? Voici ce que valent vraiment ces écouteurs.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Caractéristiques techniques

Confort et maintien : Ajustement sécurisé avec crochets d’oreille en alliage nickel-titane ultra-léger

: Ajustement sécurisé avec crochets d’oreille en alliage nickel-titane ultra-léger Surveillance du rythme cardiaque : Capteurs optiques intégrés pour un suivi en temps réel

: Capteurs optiques intégrés pour un suivi en temps réel Réduction de bruit : ANC (Réduction active du bruit) et mode Transparence

: ANC (Réduction active du bruit) et mode Transparence Qualité sonore : Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête

: Audio spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête Autonomie : Jusqu’à 45 heures avec le boîtier, 10 heures par charge

: Jusqu’à 45 heures avec le boîtier, 10 heures par charge Charge rapide : 5 minutes de charge fournissent 90 minutes d’écoute

: 5 minutes de charge fournissent 90 minutes d’écoute Boîtier de charge sans fil : Format réduit de 33 %, compatible recharge sans fil

: Format réduit de 33 %, compatible recharge sans fil Microphones améliorés : Trois micros par oreillette, suppression avancée du bruit ambiant

: Trois micros par oreillette, suppression avancée du bruit ambiant Étanchéité : Certification IPX4, résistant à la transpiration et aux éclaboussures

: Certification IPX4, résistant à la transpiration et aux éclaboussures Connectivité : Bluetooth Class 1, puce Apple H2 pour une connexion ultra-stable

: Bluetooth Class 1, puce Apple H2 pour une connexion ultra-stable Commandes : Boutons physiques sur chaque oreillette pour la musique et le volume

: Boutons physiques sur chaque oreillette pour la musique et le volume Ergonomie : 5 tailles d’embouts pour un confort optimal

: 5 tailles d’embouts pour un confort optimal Matériaux : Emballage 100 % issu de fibres recyclées ou de forêts durables

Un design qui ne passe pas inaperçu

Le style des Powerbeats Pro 2 ne laisse pas indifférent. Ces écouteurs sont plutôt volumineux, ce qui fait qu’ils se remarquent immédiatement. D’ailleurs, j’ai choisi une couleur assez intéressante : le modèle ultraviolet, moins flashy que l’orange électrique, mais tout aussi attrayant.

En fait, le look de ces écouteurs est clairement orienté vers les sportifs, avec des crochets d’oreilles qui assurent un maintien optimal. Donc, si vous aimez les styles plus discrets, ils pourraient vous sembler un peu trop voyants. Néanmoins, de manière générale, je trouve que le design est réussi, bien que ce soit une question de goût. Pour un usage quotidien en dehors du sport, les AirPods Pro 2 pourraient convenir à ceux qui cherchent quelque chose de plus subtil.

Un confort qui frôle la perfection

En ce qui concerne le confort, les Powerbeats Pro 2 sont presque irréprochables. Ce n’est pas toujours le cas avec des écouteurs sport, mais le fameux Beats a vraiment fait un excellent travail. Les écouteurs sont légers, avec une finition matte qui est à la fois agréable au toucher et résistante aux traces de doigts.

De plus, les crochets d’oreilles ont été repensés. L’ajustabilité a été remplacée par un design plus flexible, qui utilise un alliage de nickel et de titane. Cette conception permet d’éviter les moments d’ajustement fastidieux et d’assurer un maintien parfait, même lors de séances sportives intenses. Il faut aussi noter que ces écouteurs ne bougent pas, même lorsqu’on fait des mouvements rapides ou qu’on les porte dans des environnements urbains.

Un boîtier imposant mais pratique

Le boîtier des Powerbeats Pro 2 est plutôt volumineux, mais c’est un mal nécessaire pour contenir la batterie. Il n’est pas aussi compact que celui des AirPods, mais il reste pratique. De plus, il propose désormais la recharge sans fil et supporte l’USB-C. C’est un bon point par rapport aux anciens modèles avec port Lightning.

La recharge est rapide et pratique, et le boîtier peut recharger les écouteurs trois fois. En termes de localisation, le boîtier est également compatible avec la fonction « Find My » d’Apple. C’est un plus pour éviter de le perdre.

Une connexion fluide et intuitive

L’un des points forts des Powerbeats Pro 2, comme pour la plupart des produits Apple, est leur connectivité. Dès que vous ouvrez le boîtier, les écouteurs se connectent automatiquement à votre appareil iOS, ce qui est un vrai gain de temps.

Sur Android, pas de panique, la connexion se fait facilement via l’application Beats. Vous pouvez aussi activer des fonctionnalités comme l’isolation du bruit ou l’audio spatial. Cela ajoute un côté pratique et agréable à l’utilisation.

En outre, le capteur de fréquence cardiaque est une belle idée pour les sportifs. Il est un peu moins précis que ceux d’autres appareils comme la ceinture abdominale Garmin. Cependant, il reste fonctionnel pour des mesures basiques.

L’inconvénient, c’est que cette fonctionnalité est peu pratique à utiliser. Elle nécessite d’avoir un iPhone ou une Apple Watch à proximité. De plus, elle consomme beaucoup d’énergie. Donc si vous cherchez à maximiser l’autonomie, il vaut mieux la désactiver.

Des commandes pratiques, mais perfectibles

Les commandes sur les Powerbeats Pro 2 méritent d’être abordées. Le bouton physique pour régler le volume est pratique et facile à utiliser, même pour les doigts plus gros. Cependant, la commande centrale est moins agréable. Il faut appuyer plus fort pour l’activer, ce qui peut être désagréable sur l’oreille.

Autre petit défaut, j’ai remarqué une latence entre l’action du bouton et l’exécution de la commande. Quand je mets ma musique en pause, il m’arrive de la relancer par erreur juste après. Ce genre de décalage peut être frustrant, surtout en pleine conversation.

Un mode transparent bluffant, une réduction de bruit correcte

L’isolation active du bruit est plutôt bonne, mais elle n’égale pas celle de certains concurrents, comme les AirPods Pro. Néanmoins, pour des écouteurs de cette gamme, elle est largement suffisante pour éliminer les bruits extérieurs, surtout lorsque vous écoutez de la musique.

Le mode transparent, quant à lui, est vraiment impressionnant. Il restitue les voix de manière claire et précise. Grâce à lui, vous pouvez parler à quelqu’un sans avoir à retirer les écouteurs. Dans la rue, c’est un vrai plus.

Un son énergique taillé pour le sport

Côté audio, les Powerbeats Pro 2 ne déçoivent pas. Le son est dynamique, avec des basses qui ne dominent pas trop, mais qui restent présentes. C’est parfait pour du sport, surtout sur des playlists électro, hip-hop ou pop.

Toutefois, si vous cherchez un son ultra équilibré et neutre, ces écouteurs ne seront peut-être pas pour vous. Beats mise sur une signature sonore puissante, qui motive à bouger. Pour moi, c’est un 8/10 en qualité audio, surtout pour une utilisation sportive

Une autonomie qui met tout le monde d’accord

Les Powerbeats Pro 2 présentent une autonomie impressionnante. Sans l’activation de l’isolation active du bruit, la batterie dure environ 10 heures. Et avec l’ANC activé, on parle plutôt de 6 à 8 heures, ce qui reste très correct.

Le boîtier permet de recharger les écouteurs trois fois complètement, ce qui peut suffire pour toute une semaine d’entraînement. La recharge rapide est également un atout : 5 minutes dans le boîtier suffisent pour obtenir une heure d’écoute. Quand on est pressé, c’est ultra pratique.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn