Pourquoi les AirPods Pro 2 dépassent de loin les autres écouteurs sans fil ?

Avec sa performance unique, son confort d’écoute… les AirPods Pro 2 semblent séduire tout le monde avec son lot d’avantages.

Après la première génération d’AirPods Pro, la deuxième génération débarquent sur le devant de la scène avec tout un panel d’avantages. Ce sont les meilleurs écouteurs sans fil d’Apple offrent notamment une totale liberté avec une autonomie sans égale. Ils peuvent vous accompagner partout notamment grâce à son boîtier lui offrant jusqu’à plus de 24 heures d’autonomie. Ces AirPods Pro 2 s’adaptent également bien aux oreilles.

Quels sont les avantages des Airpods Pro 2 ?

AirPods Pro 2

Ergonomie et confort, deux points forts d’AirPods Pro 2

Ces écouteurs sans fil disposent d’une activation vocale de Siri. Ils ont aussi des boîtiers de charge sans fil en option. Ils offrent une incroyable expérience d’écoute sans fil. Quand vous les portez à vos oreilles, ils se connectent immédiatement à tous vos appareils. Vous profiterez ainsi d’un son de haute qualité parfaitement détaillé.

AirPods Pro 2 : Goûtez à l’expérience sensationnelle du sans fil

Avec ces écouteurs, vous n’avez plus besoin de démêler des fils. Avec leur configuration en un seul geste, ils s’activent automatiquement et restent toujours connectés. Ces écouteurs sans fil sont très faciles à utiliser. Ils 2 détectent quand vous les placez à l’oreille. Ils se mettent en pause dès que vous les retirez de vos oreilles. L’expérience reste toujours époustouflante que vous les connectez à votre iPhone, votre Apple Watch, votre iPad, votre Mac ou votre Apple TV.

Une meilleure connectivité

Ils sont dotés de H2, une puce maison pour les écouteurs. Ces écouteurs sans fil d’Apple bénéficient également d’une connexion sans fil plus stable. Cette connexion est jusqu’à 2x plus rapide quand vous passez d’un appareil actif à un autre. Ils ont un temps de connexion 1,5x plus rapide pour les appels téléphoniques. La puce H1 permet aussi l’activation vocale de Siri. Vous avez aussi droit à une réduction de 30 % du temps de latence pour les jeux vidéo.

AirPods Pro 2 vous offrent une totale liberté

Un témoin LED à l’avant du boîtier s’allume lors du rechargement de vos écouteurs sans fil. Ils vous offrent 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée. Ils vous offrent jusqu’à 30 heures d’écoute avec le boîtier.

La facilité de la configuration des AirPods Pro 2

Ces écouteurs sans fil se connectent immédiatement à vos iPhone, Apple Watch, Mac, iPad et Apple TV. Vous n’aurez aucun mal à basculer d’un appareil à un autre.

Écoutez un titre en duo

Ces écouteurs sans fil a la fonction de partage audio. Vous pouvez facilement partager une chanson, un podcast ou tout autre flux audio entre deux paires d’AirPods Pro 2. En prime, vous pourrez ajuster indépendamment le niveau de volume de ces deux paires d’écouteurs sans fil.