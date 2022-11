AirPods Pro 2 : le secret d’Apple derrière la qualité audio de ses écouteurs

La qualité son notamment pour celle de ses AirPods Pro 2 fait d’Apple une référence sur le secteur de la prise en charge audio. Voici son secret.

Apple a réussi là où beaucoup ont échoué, elle a amélioré considérablement la qualité audio de ses AirPods Pro 2. Voici les secrets derrière cette prouesse selon un de ses ingénieurs acoustiques.

Le flux d’air, le plus grand secret des AirPods Pro 2

Esge Andersen, un ingénieur Apple, a révélé certains des secrets de la firme à la pomme croquée sur la qualité audio. Cet ingénieur est un des mieux placés pour parler de ces secrets, vu qu’il travaille pour l’équipe acoustique d’Apple.

Selon Esge, tout est question de flux d’air. La conception globale des AirPods Pro 2 reste identique à celle des AirPods Pro d’origine. Toutefois, ces dernières nouveautés de la marque ont été repensées pour optimiser le flux d’air pour les pilotes audio.

L’accent aurait été mis sur l’amélioration de la réponse en haute fréquence. Les AirPods Pro 2 offrent ainsi des aigus plus propres et des basses plus profondes et plus précises. Chaque niveau de volume a donc fait l’objet d’un réglage plus sensible.

Esge a aussi révélé que les écouteurs Apple sont conçus pour agir un peu différemment en fonction de l’appareil auquel ils sont connectés. Il existerait un panel d’auditeurs experts qui aident à s’assurer que le son soit aussi impressionnant que possible.

La norme AirPods

Apple développe ses écouteurs sans fil AirPods depuis 2016. L’introduction de la première paire a marqué une nouvelle ère technologique. Quasiment tous les fabricants se sont eux aussi mis à développer leur propre paire d’écouteurs sans fil.

Le secteur des écouteurs sans fil est aujourd’hui très tendu, car la concurrence y est très rude. Les AirPods restent toutefois la technologie de référence en raison de sa haute fidélité et de la qualité suprême du son des AirPods Pro 2. Si on ajoute les AirPods 3 plus abordables et les AirPods Max plus chers, les consommateurs devraient être amplement satisfaits.

Il semblerait qu’Apple relève encore plus haut la barre en travaillant sur la prise en charge de l’audio sans perte. La firme a en effet déjà déclaré la possibilité de développer sa propre alternative au codec Bluetooth. Cela lui permettrait de proposer la qualité de son sans perte.