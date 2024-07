Une Apple Watch retrouve son propriétaire après un an de naufrage… grâce à Find My

Un homme a retrouvé son Apple Watch après l'avoir perdue dans l'océan il y a plus d'un an. Grâce à l'application Find My, l'incroyable découverte a été rendue possible.

Jared Brick, un passionné de plongée, a raconté son histoire dans une vidéo YouTube. Il explique qu'il portait sa montre Apple lors de ses plongées quotidiennes dans les Caraïbes. « Je plongeais deux fois par jour et je ne l'enlevais jamais, » raconte-t-il. Cependant, un jour, à son retour à la surface, il a constaté que sa montre avait disparu.

« Je la portais et pouf, elle a glissé de mon poignet et s'est retrouvée dans l'eau. Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment, tellement émerveillé par la beauté de cet endroit, » a-t-il ajouté.

Un appel inattendu

Après avoir remarqué la disparition de sa montre « Apple watch », Brick a marqué le dispositif comme perdu dans l'application « Find My » d'Apple. Persuadé que sa montre était perdue pour de bon, il a continué son chemin. « J'étais résigné à l'idée de l'avoir perdue pour toujours, » avoue-t-il. Mais la technologie allait lui réserver une surprise.

En décembre, plus d'un an après la perte de sa montre, Brick a reçu un message vocal inattendu. Une personne des Caraïbes avait trouvé sa montre. « Quand cette personne l'a allumée, grâce à Find My, mon numéro de téléphone est apparu, » explique Brick. Malgré un séjour prolongé dans les profondeurs marines, la montre a miraculeusement survécu et permis à son propriétaire d'être secouru.

La personne qui a trouvé la montre, un homme nommé Jonathan, a contacté Brick et lui a envoyé l'appareil par la poste en Californie. Brick a été réuni avec sa montre plus d'un an après l'avoir perdue. « Je n'en revenais pas, » déclare Brick. « La montre était en parfait état de marche. C'était comme retrouver un vieil ami.«

La magie de l'application Find My

L'application « Find My » d'Apple est conçue pour aider les utilisateurs à retrouver leurs appareils perdus. Elle fonctionne avec divers produits Apple, y compris les appareils iOS, les MacBooks, les AirTags et bien sûr, les montres Apple. « Cette application est incroyablement utile, » affirme Brick. « Elle m'a permis de récupérer quelque chose que je pensais perdu à jamais.«

Cette histoire de montre « Apple watch » retrouvée est une démonstration de la puissance de la technologie Find My. Pour Brick, c'est une histoire de chance, de générosité et de technologie moderne. « Je suis tellement reconnaissant à Jonathan pour son honnêteté et sa gentillesse, » dit Brick. « Et bien sûr, merci à Apple pour avoir créé une application aussi utile.«

En somme, cette aventure démontre comment la technologie peut venir à notre secours de manière inattendue. « Je n'oublierai jamais cette expérience, » conclut Brick. « C'est incroyable de penser que ma montre a survécu à un an dans l'océan et fonctionne encore.«

