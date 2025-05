3 marques se disputent les montres connectées les plus attendues de 2025

Les marques telles que Garmin ont lancé l’ Instinct 3 et la OnePlus Watch 3 est déjà sortie. Mais ces modèles ne seront peut-être plus sur le haut du podium pendant longtemps, car la concurrence s’active de nouveau. Voici les montres connectées les plus attendues pour le reste de 2025.

Il est facile de deviner avec plus ou moins de certitude quels modèles sortiront, mais si vous voulez être sûr de ne pas manquer les dernières tendances, lisez ces quelques lignes.

1. Apple Watch SE 3

En septembre 2025, l‘Apple Watch SE 2 fêtera ses trois ans. Et après un temps aussi long, sa mise à jour est prévue. Selon Mark Gurman, qui est toujours à l’affût des nouvelles de chez Apple, la marque dévoilera la SE 3 en fin d’année.

On dit que les nouveaux modèles auront des châssis de 41 mm et 45 mm, comme la Series 8 et Series 9. Mais il est difficile d’en savoir plus.

2. Apple Watch Series 11

En plus de la montre connectée la moins chère de chez Apple, la Watch Series 11 sera sans doute également de la partie. De toutes les montres connectées les plus attendues de 2025 c’est toujours la crème de la crème pour le grand public.

Comme son prédécesseur, on ne s’attend pas à une refonte majeure, mais il paraît que la surveillance de la tension artérielle soit intégrée pour la première fois dedans.

3. Apple Watch Ultra 3

Pour suivre, on ne peut pas manquer de mentionner la sortie de l’Apple Watch Ultra 3 en septembre 2025. Si chez Apple, il y a un modèle de smartwatch standard et médium, il ne faut pas oublier le produit premium de la marque.

Aucune nouveauté majeure n’est attendue, mais selon la rumeur, la fonction alerte de tension artérielle, la 5G et un écran OLED amélioré seront peut-être intégrés sur ce modèle.

4. Galaxy Watch 8/8 Classic

Du côté de chez Samsung, la Galaxy Watch 8 sera parmi les montres connectées les plus attendues de 2025. En effet, la marque a l’habitude de sortir des smartwatch tous les deux ans. Il s’agirait sans doute d’un nouveau modèle haut de gamme doté de la lunette tournante emblématique de Samsung.

Mais selon une rumeur qui court depuis un bon moment, il semblerait que Samsung changera le design de la traditionnelle Galaxy Watch pour adopter celui de l’Apple Watch. Mais on verra réellement de quoi il retourne en juillet 2025.

6. Galaxy Watch Ultra 2

Par la suite, la Galaxy Watch Ultra 2 est également l’une des montres connectées les plus attendues de 2025. Ce n’est encore qu’une supposition, mais les spéculations sur ce modèle vont bon train.

Toutefois, trop de mystère entoure l’Ultra 2. Samsung n’en a pas encore parlé officiellement. Par conséquent, il est peu probable que ce modèle sorte réellement cette année.

5. Pixel Watch 4

Enfin, chez Google, la Pixel Watch 4 est au programme depuis qu’une fuite d’information en a parlé en avril 2025. Côté design, rien de nouveau. Elle sera pareille à la Pixel Watch 3 mais peut-être légèrement plus épaisse. De ce fait, on pourrait croire que son autonomie sera meilleure.Puis, elle est susceptible d’avoir un cadre plus fin et peut-être la recharge sans fil. Mais vu que la Pixel Watch 3 est sortie en septembre 2024, Google attendra sûrement la nouvelle année pour lancer ce modèle.

