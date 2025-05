Garmin dévoile sa nouvelle montre connectée Instinct 3 Tactical Edition, un bijou militaire

Si vous recherchez une montre connectée à utiliser au bureau ou lors d’une randonnée occasionnelle, les Apple Watch ou les Galaxy Watch sont de bons modèles. Mais si vous êtes amateur de montres connectées militaires faites pour pour escalader des montagnes, Garmin a sorti un nouveau petit bijou: L’Instinct 3 Tactical Edition.

Comme son nom le laisse présager, c’est un accessoire endurant. Normal pour une smartwatch faisant partie de cette série. Mais cette fois, les fonctionnalités de ce modèle sont réellement innovantes.

Une montre connectée bientôt en rayon

Pour les fans de la marque Garmin qui veulent savoir quand l’Instinct 3 Tactical Edition sera disponible à partir du 16 mai 2025. Vous pourrez la retrouver dans les Garmin Brand Stores, Lazada, Shopee, Garmin Online Store, Takashimaya et chez tous les revendeurs agréés.

Comme il s’agit d’une montre connectée américaine, son prix est de 909 $ (804,51 euros) pour le modèle AMOLED et de 759 $ (671,75 euros) pour le modèle solaire.

Les caractéristiques physiques de la Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Physiquement, le design de l’Instinct n’a pas changé. Par contre, il est agréable que Garmin respecte toujours le fait que les montres connectées de cette série soient durables. Ici, cette nouveauté a une lunette renforcée en métal, un boîtier en polymère renforcé de fibres et un écran résistant aux rayures.

Pour certifier qu’elle est de grade militaire, ses fonctions répondent aux normes MIL-STD 810 de résistance thermique et aux chocs. Et vous pouvez même nager avec. Elle peut aller jusqu’à 100 mètres sous l’eau.

De superbes fonctionnalités militaires

Ensuite, passons aux atouts qui font de cette montre connectée une terreur des montagnes. Comme dit plus haut, on sait que Garmin a sorti une version solaire et une autre AMOLED. Mais des caractéristiques communes lient ces modèles.

Par exemple, on peut mentionner la lampe de poche LED intégrée à intensité variable ou le mode vision nocturne qui permet de n’afficher qu’une couleur sur l’écran noir. Et Garmin a également inclus d’autres fonctions tactiques telles que le Kill Switch, le Stealth Mode qui désactive les communications sans fil, et même le Jumpmaster, qui fournit des informations telles que l’altitude pour les parachutistes.

Des différences qui font la force de la Garmin Instinct 3 Tactical Edition

Sinon, en termes d’autonomie, des singularités sont à noter:

Le modèle AMOLED peut durer jusqu’à 24 jours avec une seule charge . Puis, il est disponible en une seule taille de 50 mm .

. Puis, il est disponible en . Le modèle solaire peut quant à lui obtenir plus de cinq fois l’autonomie de la batterie en mode GPS avec la charge solaire par rapport à l’Instinct 2 Solar. Et en matière de taille, ce modèle est disponible en 45 mm ou 50 mm.

Les mesures standards données par les montres connectées

Enfin, comme toute montre connectée, la Garmin Instinct 3 Tactical Edition a des fonctions que la plupart des modèles avancés ont aussi. Cela inclut les mesures habituelles de suivi de la santé.

Cela comprend la fréquence cardiaque, les pas, l’oxymètre de pouls, la variabilité de la fréquence cardiaque, et plus encore. Les notifications intelligentes sont également prises en charge lorsqu’elles sont connectées à des smartphones Android ou Apple compatibles.

