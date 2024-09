Pas d’Apple Watch Ultra 3, l’Ultra 2 fait peau neuve

Eh oui ! La rumeur concernant l’Apple Watch Ultra 3 s’est avérée vraie. Pas de nouvelle montre connectée outdoor pour 2024, mais une Apple Watch Ultra 2 stylisée en noir avec finition satinée.

Puis, on a une autre version de cette montre connectée dotée d’une boucle milanaise en titane et d’un modèle Hermès. Voici ce qu’il en est.

C’est l’Apple Watch Ultra 2, mais en noir

Alors que le grand public espérait voir une Ultra 3 qui succéderait en bonne et due forme à l’Apple Watch Ultra 2, leur attente a été vaine. Apple a resorti l’Apple Watch Ultra 2 mais en noir. Elle est désormais disponible dans une toute nouvelle finition intitulée Satin Black.

Sinon, la montre connectée a un boîtier en titane naturel existant. La nouvelle finition noire en titane est obtenue grâce à un processus de sablage personnalisé. Et la smartwatch comporte un revêtement en carbone de type diamant qui améliore sa résistance aux rayures et sa durabilité. Le verre du fond est en zircone foncée pour s’harmoniser avec le nouveau look qui est plutôt singulier.

Une version avec bracelet boucle milanaise

En plus de la nouvelle finition, Apple a décidé de doter son Apple Watch Ultra nouvelle version d’une boucle milanaise en titane conçue pour les activités aquatiques. Mais franchement étant donné qu’elle lui donne une allure élégante, ce modèle peut très bien accompagner les tenues gracieuses que vous portez lors des galas.

Le bracelet léger et résistant à la corrosion est fait en titane de qualité aéronautique et comporte une boucle de style parachute à deux boutons. Il est disponible dans les finitions Naturel et Noir satiné.

L’Apple Watch Hermès est de retour

En plus de cela, Apple étend également sa collaboration avec Hermès à l’Apple Watch Ultra. La marque lancera une nouvelle Apple Watch Hermès Ultra 2 sous peu. Cette édition est dotée d’une boucle en titane et d’un cadran de montre Hermès Maritime dont le design semble prometteur.

Ensuite, ce ne sera pas le seul modèle d’Apple Watch Hermès Ultra 2 que la marque sortira. En fait, tout est une histoire de bracelet. Le second modèle sera doté d’un bracelet En Mer en tricot texturé haute densité. Il offre soit disant une grande durabilité pour les sports nautiques tout en conservant son aspect.

Des fonctionnalités de la Series 10 sur l’Ultra 2

Enfin, hormis son apparence l’Apple Watch Ultra 2 est dotée d’une série de nouvelles fonctionnalités dans watchOS 11. La montre peut recevoir des notifications sur l’apnée du sommeil et une app Vitals pour les principales mesures de santé pendant la nuit.

Sinon, elle dispose d’une nouvelle app Tides pour le suivi de l’activité en eau libre. Et le bouton Action offre désormais des options de personnalisation étendues. Cela permet aux utilisateurs de changer d’action par une pression longue. Il y a par exemple des options telles que Mémos vocaux, Shazam et Chronomètre.

Pour l’heure, l’Apple Watch Ultra 2, l’Apple Watch Hermès Ultra 2 et la nouvelle boucle milanaise en titane sont disponibles en précommande. Tout client peut les ordonner dès aujourd’hui, à partir de 799 $ soit 723,57 €.

