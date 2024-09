Glowtime ! L’un des appareils phares d’Apple pourrait ne pas être présent à l’événement

Dans quelques heures c’est le keynote d’Apple. Lors de cet événement qui n’a lieu qu’une fois par an, le géant américain va présenter ses nouveaux produits. Mais selon des rumeurs, la nouvelle Apple Watch Ultra 3 ne serait pas de la partie.

Apple présentera donc un nouveau smartphone ou du moins une nouvelle version de son éternel iPhone. Mais voici ce qu’il en est des montres connectées de la marque.

Le keynote d’Apple ne présentera pas la Watch Ultra 3 ?

Comme chaque année, Apple devrait non seulement rafraîchir ses téléphones phares, mais aussi ses montres connectées. Et en ce sens, on devrait normalement avoir droit à une Apple Watch Series 10 et une Watch Ultra 3. Mais cette année, il se pourrait qu’il y ait du nouveau. Mais ce n’est pas pour enchanter les fans de la marque à la pomme croquée.

En effet, jusqu’à présent, nous nous attendions à ce que l’entreprise annonce sa nouvelle smartwatch haut de gamme. Il s’agit de l’Apple Watch Ultra 3 qui est censée être la meilleure montre outdoor créée après l’Ultra 2 lors de l’événement. Cependant, des informations de dernière minute partagées par Mark Gurman, un initié fiable d’Apple et journaliste de Bloomberg, suggèrent le contraire.

Une nouvelle parue sur X (anciennement Twitter)

En effet, plus tôt dans la journée, Mark Gurman a publié sur X qu’il ne s’attendait pas à ce qu’Apple annonce la Watch Ultra 3 aujourd’hui. Au lieu de cela, l’entreprise pourrait simplement relancer la Watch Ultra 2 dans une nouvelle option de couleur noire.

Gurman a également ajouté que l’Apple Watch SE 3 pourrait également être retardée. Cela fait un produit de moins dans la liste de lancements tant attendus par les iPhones users du monde entier. Après tout, ce sont ces nouveautés qui poussent les clients à renouveler l’écosystème de leurs appareils Apple.

Un lancement très attendu

Par contre, il est certain que le lancement de l’iPhone 16 sera le Glowtime d’Apple. Il est prévu au programme du keynote de ce soir. Et c’est le plus important pour de nombreux utilisateurs désirant se procurer le nouveau smartphone. Dans le monde de la technologie d’aujourd’hui, les produits Apple sont les plus populaires.

Mais si les prédictions de M. Gurman sont exactes, les seules nouvelles montres connectées que le grand public verra ce soir ce sera la série d’Apple Watch Series 10.

Une rumeur qui changera la donne

Apple a lancé sa série de smartwatch « Ultra » en 2022. Cette année aurait marqué la troisième génération de la montre connectée haut de gamme. Cependant, les rumeurs concernant l’appareil ont été limitées. Cela a jeté des doutes sur les plans de sortie d’Apple. Il semble que 2024 pourrait être l’année où Apple rompra avec son calendrier de lancement de l’Apple Watch Ultra.

Entre-temps, l’Apple Watch SE de première génération est sortie en 2020, en même temps que l’Apple Watch Series 6. Son successeur a suivi deux ans plus tard, en 2022. Techniquement, la smartwatch abordable d’Apple devrait donc être rafraîchie cette année. Mais tout peut encore arriver. L’événement n’a lieu que dans quelques heures, et les lancements d’Apple sont difficiles à fixer à l’avance.

Apple pourrait également lancer la Watch Ultra et la SE lors de son événement d’octobre. Au cours de celui-ci, elle devrait dévoiler de nouveaux iPad et Mac. Il ne nous reste plus qu’à attendre et à observer.

