L’Apple Watch Ultra 3 avec une caméra 360° ? Les jours de GoPro comptés ?

Apple a toujours été à l’avant-garde, repoussant sans cesse les limites du possible en matière de technologie grand public. Leurs innovations ont alors permis de créer l’Apple Watch. Ce fut la première montre connectée toute option qui concurrença l’usage des smartphones. Et désormais, l’Apple Watch Ultra 3 avec caméra 360° ferait encore mieux.

Si l’Apple Watch Ultra 2, avec son système innovant de saisie gestuelle est impressionnante, la version améliorant la prise de photos en temps réel réserve bien des surprises.

L’Apple Watch Ultra 3, une nouvelle vision de l’avenir

Conçu par le designer Abdelrahman Shaapan, le nouvel aspect de la Watch Ultra 3 avec une caméra 360° intégrée permettrait aux utilisateurs de smartwatch Apple d’interagir différemment avec leurs appareils. Ce serait une véritable révolution de pouvoir prendre des clichés dignes d’un professionnel de la photo via son poignet.

Alors que la Watch Ultra 2 donne déjà la possibilité d’appuyer deux fois sur les doigts pour enregistrer une information ou répondre à des appels. Qu’est-ce que cela donnerait si le Double Tap permettait également de remplacer le fait de faire pression sur un bouton ? De cette manière, il serait plus simple de prendre une photo. Il s’agit d’un nouveau concept pris en considération par la marque à la pomme croquée pour l’avenir.

Description du produit

La caméra 360 de l’Apple Watch Ultra 3 intègre de manière transparente la caméra dans le corps de la montre connectée. Ce qui vous permettrait de la contrôler directement depuis votre poignet. Le plus impressionnant, ce serait la capacité de la montre à assembler automatiquement les images ou les vidéos capturées en temps réel.

Cela permettrait alors à la smartwatch de créer des images et des vidéos panoramiques. Ce qui fait que vous n’aurez donc pas besoin d’être un as de la technologie pour créer un contenu magnifique. L’Apple Watch Ultra 3 fera le gros du travail à votre place.

Une expérience utilisateur indéniablement plus raffinée

Forte du succès que connaît actuellement l’Apple Watch 2, la troisième version de cette montre connectée porterait le contrôle gestuel à un tout autre niveau. Bien que les détails exacts soient encore entourés de mystère, voici ce qui est dit sur le sujet.

Il s’avère à présent qu’Apple se consacre à la redéfinition de l’expérience utilisateur. Le récent rapport qui prévoit que la société lancera la prochaine génération de Watch Ultra en 2024 en témoigne. Et il est alors possible qu’en plus de posséder un écran micro-LED de 2,1 pouces, l’idée d’inclure une caméra 360°dans l’Apple Watch Ultra 3 fasse partie des optionalités intéressantes.

Une Apple Watch Ultra pourvue d’un boîtier caméra 360 spécial

Tout en sachant que l’écran de l’Apple Watch Ultra 2 est déjà assez grand et lumineux en plein jour, la prise de belles photos via votre poignet serait fantastique. Capturer l’environnement d’une manière vraiment immersive est une expérience souvent très appréciée des amateurs et passionnés de la photographie.

Or, il faut bien l’avouer, il est souvent difficile de prendre des événements de manière instantanée sans devoir farfouiller dans son sac afin d’y dénicher son smartphone. Là, ce problème serait résolu en ayant directement la caméra 360° incrustée dans le boîtier de votre Apple Watch 3. Malin non ? Cette innovation vous permettrait de revivre vos voyages d’une autre manière en capturant chaque instant dans les moindres détails !

Le seul problème que cette smartwatch pourrait poser, c’est l’attrait qu’elle peut avoir pour un homme moyen. Le boîtier de la montre intègre tous les éléments habituels d’Apple, ainsi que l’appareil photo, ce qui augmente l’épaisseur de la montre. Par conséquent, cela donne un appareil très utile, mais un peu encombrant.