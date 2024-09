Les détails concernant l’Apple Watch Ultra 3 se profilent à l’horizon- les voici

Alors que toute l'attention du public est récemment focalisée sur le lancement de l'iPhone 16, il faut également s'attendre à une annonce. Cela concerne le lancement de la nouvelle montre connectée d'Apple : la Watch Ultra 3.

Si l'intégration de Siri sur l'Apple Watch Ultra 2 a fait mouche l'année dernière. Cette fois-ci, le géant américain est susceptible de frapper plus fort ? C'est à voir. Voici les rumeurs qui circulent sur le sujet.

Les améliorations désirées par le public sur l'Apple Watch Ultra 3

Le 3ème volet d'Apple concernant sa Watch Ultra, devrait avoir une meilleure résistance que son prédécesseur. Le public est également susceptible de vouloir que cette nouvelle tocante digitale soit pourvue d'une IA poussée.

Et bien entendu, il ne faut pas qu'elle lésine sur les fonctions avancées de suivi de la santé et de la forme physique. Il doit s'agir de la montre outdoor la plus performantes de chez Apple. Ajoutez à cela, il serait bien qu'elle ait de nouvelles technologies d'affichage. C'est ainsi que cette smartwatch peut véritablement être qualifiée de montre premium de la marque Apple.

Une sortie en septembre ?

Comme l'année dernière, l'Apple Watch Ultra 2 a été lancée le 22 septembre 2023. Cette fois-ci, il est peut-être possible que l'Apple Watch Ultra 3 soit exposée en septembre 2024. Mais la date exacte de l'événement reste encore inconnue.

Il est même que ce modèle soit présenté en même temps que la très attendue l'Apple Watch Series 10 qui succédera à la Series 9. En plus des smartphones de la marque, ses montres connectées sont également très populaires. De ce fait, il faut sous peu s'attendre à ce que la marque à la pomme croquée avertisse le public du lancement de leurs nouveaux produits.

Un prix toujours élevé

Ensuite, en matière de prix, il ne faut pas s'attendre à ce qu'Apple diminue les tarifs de ses produits récemment sortis. De ce fait, il va falloir préparer son portefeuille, car évidemment l'Apple Watch Ultra 3 coûtera chère. Des rumeurs circulent déjà concernant le fait que son prix de départ est de 799 USD ou plus. Cela fait 715 euros, au taux de change actuel.

Par contre, une augmentation drastique des prix est peu probable. C'est seulement si Apple intègre des technologies plus avancées, comme un écran microLED ou de nouveaux capteurs de santé dans sa nouvelle smartwatch qu'une légère augmentation du prix pourrait avoir lieu.

Les détails confirmés concernant l'Apple Watch Ultra 3

Selon un rapport récent de Mark Gurman chez Bloomberg, le design de l'Ultra 3 sera le même que celui de l'Ultra 2. Le boîtier en titane est quasiment devenu le critère de référence de ce modèle. Les rapports font également état d'un nouveau processeur. Il s'agit très certainement de la puce S10.

Elle pourrait améliorer les performances et l'efficacité énergétique de l'Apple Watch Ultra 3. On peut s'attendre également à de nouvelles fonctionnalités telles que la mesure de la pression artérielle et la détection de l'apnée du sommeil. Mais pour cela, il faut qu'Apple règle ses litiges sur les brevets avec la société de santé Masimo.

