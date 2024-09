Découvrez si votre Apple Watch est éligible à WatchOS 11 (et celles qui ne le sont pas) !

Après la sortie du dernier Apple Watch Series 10, présenté lors du keynote de ce 9 septembre 2024, il est maintenant temps de savoir quelles Apple Watch bénéficieront de WatchOS 11 ou non.

Voici la liste des modèles de montres connectées d’Apple éligibles à la dernière mise à jour logicielle du système WatchOS 11. Tout comme il faut aussi connaître la façon dont vous pouvez y accéder en version bêta dès aujourd’hui.

Une mise à jour vers WatchOS 11 prolonge la vie de votre montre

La longévité des produits est l’une des plus grandes priorités en matière de fonctionnalités. C’est donc un critère pris en compte par de nombreux acheteurs. Et dans le cas des Apple Watch, il faut faire attention, car certains modèles deviennent obsolètes s’ils ne bénéficient plus de mises à jour.

Pour ne pas faire partie de la liste des abandonnées d’Apple, il est donc bon de connaître la liste des produits anciennement sortie il y a quelques années. Ainsi vous pourrez savoir s’ils sont encore compatibles avec WatchOS 11 ou non, notamment les Apple Watch.

Liste de tous les modèles d’Apple Watch qui prendront en charge WatchOS 11

Les nouvelles mises à jour logicielles s’accompagnent de listes de compatibilité qui excluent souvent les appareils plus anciens. Les modèles d’Apple Watch pris en charge par la dernière version de WatchOS 11 incluent de nouvelles fonctionnalités de fitness et de santé.

Officiellement c’est un total de 8 montres connectées de marque Apple qui recevront WatchOS 11. Mais si on ne compte pas l’Apple Watch Series 10 qui vient tout juste de sortir, cela fait 7 Apple Watch. Vous avez donc par ordre de sortie :

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 6

En ce qui concerne les montres outdoor de chez Apple, il est clair que l’Apple Watch Ultra 2 bénéficiera de WatchOS 11. Mais plus anciennement, l’Apple Watch Ultra y aura aussi droit.

Puis, comme les modèles SE constituent l’entrée de gamme de chez Apple, se sera donc la dernière Watch SE de 2022 et plus récentes qui disposeront des dernières mises à jour système. WatchOS 11 devrait être lancé le lundi 16 septembre. Mais vous pouvez télécharger la version bêta dès maintenant.

Liste des modèles d’Apple Watch qui ne prendront pas en charge WatchOS 11

Ensuite, Apple abandonne généralement la prise en charge logicielle des anciennes Apple Watch et des appareils présentant des limitations matérielles. C’est afin de se concentrer sur le processus de développement des nouveaux modèles et de le rationaliser.

Bien entendu, cela fait également partie de la stratégie commerciale des géants de la technologie. En effet, cela incite les utilisateurs à acheter de nouveaux appareils. De ce fait, avec la sortie de WatchOS 11, comme chaque année, Apple a donc cessé de prendre en charge les mises à jour logicielles pour plusieurs modèles d’Apple Watch dont :

Apple Watch Series 5 (2019)

Apple Watch Series 4 (2018) et versions antérieures

Enfin, il s’avère que l’Apple Watch SE de première génération, lancée en 2020 ne bénéficiera pas de WatchOS 11.

