Beats x Kim Kardashian : Une nouvelle collection de casque sans fil stylée et performante

Beats et Kim Kardashian annoncent une nouvelle collaboration révolutionnaire. Trois nouveaux coloris neutres pour l'iconique Beats Studio Pro sont désormais disponibles en ligne sur Apple et Amazon. Cette édition spéciale promet une expérience d'écoute haut de gamme avec une touche de mode inspirée de la palette signature de la star.

Kim Kardashian et Beats : une alliance qui réinvente l'audio

Beats, célèbre pour ses produits audio innovants, annonce aujourd'hui une nouvelle collaboration avec la femme d'affaires Kim Kardashian. Cette deuxième association donne naissance à une version réinventée du célèbre casque supra-auriculaire Beats Studio Pro. Elle est présentée en trois nouveaux coloris : Lune (clair), Dune (moyen) et Terre (profond). Ces nuances, directement inspirées de la palette de couleurs emblématique de Kim Kardashian, associent esthétique et fonctionnalité. La gamme offre une expérience sonore exceptionnelle dans le respect des tendances actuelles.

Selon Kim Kardashian, cette collaboration permet d'apporter une nouvelle dimension à la gamme Beats Studio Pro. « Je suis vraiment ravie que nous ajoutions ces trois couleurs demandées et élégantes à la gamme de casques les plus emblématiques et avancés de Beats », a-t-elle déclaré. Cette association entre style et performance fait écho à l'importance croissante de l'expression personnelle à travers les accessoires technologiques. Cela refléte une fusion harmonieuse entre mode et technologie.

Un héritage commun et une qualité de son inégalée

La première collaboration entre Kim Kardashian et Beats remonte à 2022, avec une édition spéciale des Beats Fit Pro. Ce partenariat, désormais épuisé, a été un énorme succès. Il est devenu la collaboration la plus vendue de l'histoire de Beats. Forte de ce succès, la marque a choisi de renouveler l'expérience avec une nouvelle édition spéciale. Cette fois, c'est le Beats Studio Pro qui fait peau neuve. Il combine l'expertise sonore de Beats avec le flair de la mode de Kim Kardashian.

Le Beats Studio Pro est déjà reconnu pour ses performances supérieures. Il se distingue par ses modes de suppression active du bruit et de transparence. Il se démarque aussi pour son son spatial personnalisé avec suivi dynamique de la tête et ses coussins en cuir UltraPlush. Le casque promet également jusqu'à 40 heures d'autonomie. Il faut s'attendre à un son sans perte via USB-C, et des performances améliorées pour les appels. Compatible avec les téléphones Android grâce à l'application Beats, le Studio Pro est un casque polyvalent. Il répond aux exigences des audiophiles les plus pointilleux.

Une campagne internationale pour célébrer le lancement

Pour accompagner ce lancement, Kim Kardashian s'est associée à l'animateur Jimmy Fallon pour une campagne publicitaire humoristique. Dans un concours léger et divertissant, les deux célébrités ont cherché à déterminer qui remportera la prochaine collaboration Beats. Le résultat de ce concours sera révélé lors de la prochaine apparition de Kim Kardashian dans l'émission « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ».

Disponible dès aujourd'hui, cette édition spéciale « Beats x Kim » est en vente au prix de 349,99 USD. Les acheteurs peuvent se procurer le casque en ligne sur Apple.com et Amazon dans plusieurs pays, dont les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, et le Japon. En France, le produit sera également disponible en quantités limitées dans certains Apple Stores, notamment celui des Champs-Élysées à Paris. En combinant design et performances audio de haute qualité, la collaboration entre Beats et Kim Kardashian continue de redéfinir les standards de l'industrie audio.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la Rédaction.

