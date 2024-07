Test du dernier Beats Pill 2024 : L’enceinte portable Bluetooth qui fait son grand retour

Après une décennie d'absence, la Beats Pill revient sur le devant de la scène avec une nouvelle version lancée en juin 2024. Cette enceinte portable Bluetooth arrive avec une série d'améliorations qui la rendent plus performante que jamais.

En plus d'un design compact et élégant, elle offre une connectivité sans faille avec les appareils Apple et Android. Elle propose également un support pour les appels en mode haut-parleur, une résistance à l'eau et à la poussière, ainsi qu'une autonomie impressionnante de 24 heures. Déclinée en trois couleurs attrayantes, cette nouvelle Beats Pill est prête à séduire. Avec ses fonctionnalités avancées et sa qualité sonore exceptionnelle, elle promet de bouleverser le marché des enceintes connectées. La marque se repositionne ainsi comme un leader incontournable dans le domaine, enrichissant sa gamme audio aux côtés des récents Solo 4 et Solo Buds.

Caractéristiques techniques

Poids : 680 grammes

: 680 grammes Dimension : 21,9 cm x 7,1 cm x 7 cm

: 21,9 cm x 7,1 cm x 7 cm Résistance à l'eau et à la poussière : Certification IP67

: Certification IP67 Autonomie maximale annoncée : 24 heures

: 24 heures Couloirs disponibles : Rouge, noir et doré

Le design du Beats Pill 2024

Le design de la Beats Pill 2024 reste fidèle à l'iconique format pilule de la première génération, tout en introduisant des améliorations notables. Toujours compacte et légère, cette enceinte portable Bluetooth est facile à emporter partout. L'une des premières choses que l'on remarque, c'est la grille avant qui couvre désormais toute la façade, arborant fièrement le logo « b » de la marque. Derrière cette grille, les tweeters et woofers ont été repensés pour offrir une qualité sonore encore meilleure. Sur le dessus de l'enceinte, quatre boutons permettent de :

régler le volume ;

mettre en pause ou reprendre la lecture ;

répondre aux appels ;

activer un assistant vocal ;

l'allumer ou l'éteindre.

Par ailleurs, la conception légèrement inclinée de l'enceinte portable Bluetooth améliore la diffusion du son. De plus, l'ajout d'une sangle de transport facilite son usage en déplacement. Ainsi, avec sa forme ergonomique, la Beats Pill 2024 est conçue pour être aussi agréable à utiliser qu'à regarder. Et avec sa certification IP67, elle résiste à l'eau et à la poussière, parfaite pour une utilisation en extérieur.

La connectivité et les fonctionnalités du Beats Pill 2024

En parlant de connectivité, la nouvelle enceinte Bluetooth est incroyablement facile à utiliser avec différents appareils. La connexion avec un iPhone est instantanée, tout comme avec les AirPods. Les utilisateurs d'Android bénéficient également d'une expérience fluide grâce à la compatibilité avec Google Fast Pair.

De plus, la Beats Pill 2024 propose des services pratiques pour la retrouver si vous la perdez. Elle vous offre notamment la possibilité de localiser sa position via Find My d'Apple ou Find My Device d'Android. Par ailleurs, il suffit d'appuyer deux fois rapidement sur le bouton d'alimentation pour activer Siri ou Google Assistant. Ce dernier est extrêmement pratique pour contrôler votre musique ou obtenir des informations sans toucher votre téléphone.

La Beats Pill 2024 dispose également d'un microphone intégré, permettant de l'utiliser comme haut-parleur pour vos appels téléphoniques. Si vous utilisez un appareil iOS, toutes les fonctionnalités sont accessibles directement dans les réglages. Les utilisateurs Android peuvent profiter d'options supplémentaires grâce à l'application Beats. Parmi celles-ci, on trouve le mode « Amplify » qui double la sortie sonore. Le mode « Stereo », quant à lui, divise l'audio en canaux gauche et droit lorsque vous connectez deux Beats Pill. Ainsi, cette enceinte portable Bluetooth se révèle être un compagnon pratique et performant pour les utilisateurs de tous horizons.

La performance audio du Beats Pill 2024

La performance audio de la Beats Pill 2024 est vraiment impressionnante. Dès le début des tests, en jouant différents genres de musique et en écoutant des podcasts, la qualité sonore est immédiatement remarquée. Le son est assez puissant pour remplir une pièce entière sans distorsion notable, même dans les basses. Ces dernières sont profondes et percutantes, rendant l'écoute extrêmement agréable. De plus, les voix sont claires et détaillées. Les médiums et les aigus sont également bien équilibrés, offrant une expérience audio riche et immersive.

Un des aspects les plus intéressants de la Beats Pill 2024 est la possibilité d'écouter de la musique en qualité « lossless ». Pour ce faire, il suffit de connecter l'enceinte via un câble USB-C à un appareil compatible. Bien que la différence puisse ne pas être perceptible pour tous, cette option est un ajout appréciable pour les audiophiles qui recherchent une performance sonore optimale.

Par ailleurs, le design incliné à 20 degrés de la Beats Pill 2024 semble aider à diriger le son directement vers l'auditeur. De plus, les modes « Amplify » et « Stereo » permettent de coupler deux enceintes Bluetooth pour une expérience encore plus immersive. En mode Amplify, les deux appareils jouent la même musique en stéréo. Cependant, en mode Stereo, ils divisent l'audio pour une projection sonore large et enveloppante. La qualité audio est ainsi exceptionnelle, avec des basses riches, des médiums clairs et des aigus bien définis.

L'autonomie et la durabilité du Beats Pill 2024

L'autonomie et la durabilité du Beats Pill 2024 sont des points forts majeurs de cette nouvelle version. La marque a réussi à doubler la durée de vie de la batterie, passant de 12 à 24 heures de lecture en Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez vous en servir toute la journée sans vous soucier de la recharger. Lors des tests, même avec le volume élevé et en mode double-pairing, il est possible de profiter de près de 19 heures de musique. Et si vous êtes pressé, la recharge rapide Fast-Fuel offre deux heures d'écoute supplémentaire en seulement 10 minutes.

Un autre atout est le port USB-C, qui permet non seulement de recharger l'enceinte, mais aussi de l'utiliser comme batterie externe pour vos appareils USB-C, comme l'iPhone 15 ou les nouveaux iPad. Même si elle ne peut pas recharger des appareils plus gourmands comme un MacBook, elle est parfaite pour maintenir vos petits appareils chargés lors de vos déplacements.

En termes de durabilité, la Beats Pill 2024 ne déçoit pas non plus. Elle est certifiée IP67, ce qui la rend totalement résistante à la poussière. Elle est également capable de survivre à une immersion dans l'eau jusqu'à un mètre de profondeur pendant 30 minutes. Cela la met au même niveau que des concurrents comme la Bose SoundLink Flex et la JBL Flip 6. Avec sa grille en métal et son design robuste, elle est prête à vous accompagner partout, tout en offrant une qualité sonore exceptionnelle.

