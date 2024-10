Beats Pill x Kim : une édition limitée pour l’automne 2024

Beats et Kim Kardashian collaborent à nouveau pour une édition spéciale de l’enceinte Beats Pill. Disponible dès aujourd »hui, 18 octobre, cette version inédite promet un mariage entre style et performances, avec deux teintes élégantes adaptées à tous les intérieurs.

Une collaboration sous le signe de l’élégance et de la fonctionnalité

Je partage avec vous l’annonce de la nouvelle édition « Beats x Kim », dévoilée à Los Angeles le 15 octobre. L’enceinte emblématique Beats Pill revient dans une version revisitée avec deux coloris : gris clair et gris foncé. Cette troisième collaboration entre la marque et la femme d’affaires se distingue par son esthétique soignée, pensée pour s’intégrer harmonieusement à n’importe quel environnement.

Kim Kardashian, au sujet de cette édition, a déclaré : « Je suis très heureuse de retrouver mes partenaires Beats et de pouvoir ajouter deux nouvelles couleurs à un produit aussi emblématique. La musique fait partie intégrante de ma vie. Elle me suit toute la journée de mes séances de fitness le matin à mes sessions de brainstorming créatif. Avec la Beats Pill, c’est encore plus agréable. » Kim Kardashian et Beats ont déjà collaboré par le passé avec les Beats Fit Pro et Beats Studio Pro, disponibles en trois coloris distinctifs – Lune, Dune et Terre. L’édition spéciale de la Beats Pill reprend cette philosophie de design qui combine esthétique et performance.

Des fonctionnalités premium et une distribution internationale

Pour marquer ce lancement, Beats a dévoilé une campagne intitulée « Kim’s Pill Assistant ». Aux côtés de l’acteur Ben Marshall, Kim Kardashian met en scène une journée typique de sa vie, avec une touche d’humour. Le personnage de Ben joue le rôle de son « assistant ». Il est chargé de sélectionner la musique idéale pour chaque moment et chaque pièce qu’elle traverse. Cette vidéo met en lumière la polyvalence de l’enceinte. Cela reflète l’importance de la musique dans les activités quotidiennes.

Le modèle Beats Pill, relancé en juin dernier, offre une autonomie qui peut aller jusqu’à 24 heures. Il embarque une recharge via USB-C. Il offre la possibilité d’amplifier le son en cas de jumelage avec deux enceintes. Compatible avec iOS et Android, cette enceinte s’adresse à une audience large et diversifiée. Cette nouvelle enceinte sera mise en vente à partir d’aujourd’hui, sur Apple.com et Amazon.com, ainsi que dans certaines boutiques Apple à l’international. En France, les amateurs pourront se la procurer aux Champs-Élysées. Cette association Beats x Kim Kardashian est une nouvelle démonstration de la manière dont style et technologie peuvent se rencontrer avec succès. Je vous tiendrai au courant sur toutes les dernières tendances en matière de collaborations entre marques et célébrités.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.