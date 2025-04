Beats sort des câbles anti-nœuds pour tous vos appareils

Beats étend son univers avec une première gamme de câbles de charge à son image : stylée, résistante et performante. Déclinés en plusieurs longueurs, connectiques et coloris vifs, ces câbles renforcés incarnent le souci du détail et de la qualité. Ils sont compatibles avec de nombreux appareils Apple et Android, et promettent une expérience fluide, à la maison comme en déplacement.

Une première incursion remarquée dans l’univers des câbles

C’est une nouvelle étape dans la stratégie de diversification de Beats. La marque audio lance pour la première fois sa propre gamme de câbles de recharge et de synchronisation. Conçus pour répondre aux besoins du quotidien et respecter les codes esthétiques de la marque, les câbles Beats sont déclinés en plusieurs longueurs (1,5 mètre ou 20 cm) et formats (USB-C vers USB-C, USB-A vers USB-C et USB-C vers Lightning). Le tout, à partir de 24,95 € sur le site apple.com.

Mais au-delà du design, Beats mise sur la qualité de fabrication. Citons entre autre le tressage anti-nœuds, la résistance accrue à l’usure, la compatibilité élargie et fonctions avancées comme la charge rapide jusqu’à 60 W. Une ambition claire : transformer un accessoire souvent négligé en objet premium.

Des câbles techniques, pensés pour la performance

Les câbles Beats ne se contentent pas d’un joli look. Le modèle USB-C vers USB-C, par exemple, prend en charge la charge rapide, la synchronisation, l’audio, CarPlay et le transfert de données. Il peut également recharger les casques ou enceintes Beats sans interrompre la lecture audio. C’est un point souvent négligé dans cette gamme de produits.

Même attention pour les versions USB-A vers USB-C et USB-C vers Lightning : la compatibilité avec les appareils Apple, Android et iOS est assurée, avec des vitesses de transfert conformes aux standards USB 2.0. L’objectif ? Offrir une recharge optimisée, quel que soit l’environnement matériel de l’utilisateur. À noter : les adaptateurs secteur ne sont pas fournis, un détail qui incite à bien vérifier son équipement avant l’achat.

Une campagne colorée et un emballage plus responsable

Beats n’a pas négligé l’aspect marketing. Pour accompagner ce lancement, la marque fait revivre ses emblématiques « Pill People » dans un spot publicitaire humoristique diffusé sur les réseaux sociaux. Des voix connues comme celles de Ben Marshall, Desi Banks et Megan Stalter viennent prêter main forte à cette campagne vitaminée.

Côté finitions, les câbles sont proposés en quatre couleurs vives : noir intense, gris éclair, bleu nitro et rouge flash. Une palette qui tranche avec les tons classiques habituellement associés à ce type de produit. Une manière aussi d’affirmer le style Beats, fidèle à son ADN urbain et expressif. L’emballage fait un pas vers l’écoresponsabilité. Il est fabriqué à partir de fibres 100 % recyclées issues de forêts durables. C’est un engagement notable, à l’heure où les enjeux environnementaux pèsent de plus en plus dans les choix de consommation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

