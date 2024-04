Beats et Alo Yoga fusionnent son et style dans une édition spéciale

Beats by Dre s'associe à Alo Yoga pour lancer les écouteurs Beats X Alo Special Edition Fit Pro. Cette collaboration marque une fusion parfaite entre le son de qualité et le style avant-gardiste, idéale pour ceux qui naviguent aisément entre leur séance de yoga et leurs activités quotidiennes.

Les Beats Fit Pro, une technologie de pointe

Ces nouveaux écouteurs ne se contentent pas d'être esthétiques. Ils intègrent également les technologies les plus avancées de Beats. Avec la suppression active du bruit, les modes Transparency et Adaptive EQ, et la technologie Spatial Audio pour une immersion sonore totale, les Beats Fit Pro se positionnent comme les écouteurs les plus innovants de Beats à ce jour.

Grâce à la puce Apple H1, ils assurent une compatibilité sans faille avec les produits Apple. On peut également les utiliser avec les appareils Android grâce à une application dédiée.

Un design qui marque les esprits

Au cœur de cette collaboration, le design joue un rôle clé. Le logo Alo, fièrement affiché sur l'oreillette droite et les emblématiques « b » perlés de Beats sur chaque écouteur, confèrent à cet accessoire un caractère à la fois chic et discret. Le revêtement brillant, parsemé de paillettes, transforme l'étui des Beats Fit Pro en un véritable bijou, tandis que l'intérieur offre un effet chromé surprenant.

Une vision partagée par Beats et Alo

Chris Thorne, CMO chez Beats, souligne l'alchimie naturelle entre Beats et Alo, deux marques emblématiques de Los Angeles qui ont marqué de leur empreinte le monde du fitness et de la culture.

« Beats et Alo partagent la même passion pour les produits de haute performance qui permettent à nos clients d'exprimer leur personnalité unique et distincte. Nous sommes ravis de joindre nos forces à celles d'Alo et d'apporter l'accessoire technologique parfait au monde du fitness. » a déclaré Chris Thorne

L'essence du mouvement et du son

Danny Harris, co-directeur et co-fondateur d'Alo, exprime son enthousiasme pour ce partenariat qui unit le meilleur du son et du mouvement.

« Nous sommes ravis d'annoncer une collaboration passionnante entre Beats et Alo Yoga, unissant les mondes du son haut de gamme et du mouvement conscient. Ce partenariat est plus qu'une simple fusion de la technologie et de la mode ; c'est une célébration du rythme de la vie. Ensemble, nous voulons inspirer nos communautés à vivre leur vie amplifiée par le pouvoir de la musique et du mouvement de la manière la plus authentique« . a déclaré Danny Harris.

Tyla, la voix de la campagne

Pour célébrer cette collaboration, Beats et Alo ont choisi Tyla, sensation de la musique R&B et Amapiano, pour incarner la campagne de lancement. La campagne, tournée dans le cadre idyllique des Bahamas, invite à un voyage sensoriel au son de « Safer », extrait du premier album de Tyla.

L'artiste partage sa joie de participer à ce projet, qui résonne personnellement avec sa propre utilisation quotidienne des produits.

« Le partenariat avec Beats et Alo a été une collaboration de rêve pour moi », a déclaré Tyla. « Je suis ravie que nous ayons pu collaborer pour cette campagne autour d'un produit sur lequel je compte personnellement jour après jour.«

Un Événement spécial à apple SoHo avec Tyla

Le 4 avril, une conversation exclusive aura lieu à Apple SoHo entre Tyla et Nadeska Alexis, animatrice sur Apple Music. Ce moment privilégié, intégré au programme Today at Apple, explorera l'impact de la musique sur le bien-être et la manière dont elle peut enrichir nos vies.

Today at Apple continue d'offrir des sessions gratuites visant à inspirer et éduquer les clients, les aidant à exploiter pleinement leur créativité et à tirer le meilleur parti de leurs appareils Apple.

Disponibilité et points de vente

Dès le 4 avril, l'édition spéciale Beats Fit Pro Special Edition de Beats x Alo sera disponible en précommande par les membres Alo Access sur aloyoga.com, et sera également disponible sur apple.com et dans certains Apple et Alo Stores.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.