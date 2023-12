Beats Studio Pro : une collaboration novatrice entre Stüssy et Beats

Stüssy et Beats unissent leurs forces pour réinventer le casque emblématique Beats Studio Pro. Inspiré des gadgets des années 90, le design intègre des couleurs vibrantes rappelant les roues de skateboard en uréthane, avec des matériaux emblématiques de la culture surf comme la résine et la fibre de verre.

Une expérience auditive exceptionnelle

La plateforme acoustique sur mesure du Beats Studio Pro offre une expérience audio exceptionnelle. Doté de l’annulation active du bruit, de capacités audio spatiales et d’une autonomie de batterie impressionnante de 40 heures, ce casque promet une immersion sonore totale.

La collaboration entre Stüssy et Beats sera disponible à partir du 15 décembre à 10h00 (PST). Vous pourrez vous procurer ce bijou de la technologie sur le site de Stüssy et aussi dans des boutiques Stüssy triées sur le volet.

Disponibilité mondiale à partir du 15 décembre

Le 15 décembre marque le jour où le monde découvrira cette fusion parfaite entre style rétro et technologie de pointe. Au prix de 399,95 euros, Stüssy et Beats offrent toutefois un moyen de fusionner le passé et le présent avec un design vibrant et des fonctionnalités de pointe.

Ne manquez pas votre chance de posséder ce symbole de l’alliance entre la mode urbaine et la technologie audio de pointe. La disponibilité mondiale à partir du 15 décembre à 10h00 signifie que les passionnés de musique et de mode du monde entier pourront obtenir ce chef-d’œuvre. Une expérience auditive réinventée vous attend.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.