Prime Day 2025 : les projecteurs Valerion à prix imbattables !

C’est parti pour l’Amazon Fall Prime Day 2025 ! Valerion rend le home cinéma plus accessible que jamais avec des réductions jusqu’à 700 € sur ses projecteurs 4K haut de gamme.

Le Amazon Fall Prime Day bat son plein ce 7 octobre, et Valerion en profite pour marquer les esprits. La marque française de projecteurs lifestyle propose des réductions à plus de 700 euros sur ses modèles 4K. Cette stratégie audacieuse vise à rendre le home cinéma Valerion plus accessible et à conforter la marque dans un marché en pleine ébullition, entre streaming, gaming et projection laser.

Quand le cinéma s’invite au cœur du salon

Difficile d’ignorer la montée en puissance du home cinéma ces dernières années. Avec sa gamme VisionMaster, Valerion entend bien s’imposer comme une référence pour les cinéphiles comme pour les gamers. Le modèle phare, le VisionMaster Pro 2, se distingue par une technologie triple laser RVB et une latence record de 4 ms à 240 Hz. C’est un atout de taille pour les jeux à haute fréquence d’image. Sa résolution 4K native, son contraste de 15 000:1 et sa luminosité de 3 000 lumens ISO garantissent une image éclatante, même dans un salon lumineux.

Le VisionMaster Pro, plus abordable, conserve ces atouts essentiels pour un usage polyvalent. Les deux modèles sont actuellement en promotion ! Le Pro 2 passe de 2 999 € à 2 399 €, et le Pro chute à 1 799 € au lieu de 2 499 €. Ce sont des réductions notables pour une expérience visuelle haut de gamme désormais à portée de main.

Des performances visuelles dignes d’une salle IMAX

La série StreamMaster Plus confirme la montée en gamme de Valerion. Les modèles Plus 2 et Plus affichent une projection RVB triple laser 4K UHD avec une couverture colorimétrique REC.2020 de 110 %. Une fidélité impressionnante, renforcée par la compatibilité IMAX Enhanced, Dolby Vision, HDR10+ et Filmmaker Mode. Les performances ne s’arrêtent pas là ! La latence d’entrée de 4 ms (1080p à 240 Hz) assure une fluidité parfaite, que l’on regarde un film ou que l’on joue en ligne. La marque veille ainsi à approcher la qualité cinéma de l’expérience domestique, sans compromis technologique.

Une offre qui reflète la montée en puissance du home cinéma

L’offensive tarifaire de Valerion tombe à point nommé. En pleine période d’offres Amazon, la marque parie sur un public élargi, curieux de recréer une expérience immersive à la maison. Vous l’aurez compris ! Avec Valerion, le foyer devient le centre névralgique du plaisir visuel. Entre streaming, sport en direct et cloud gaming, la frontière entre cinéma et salon se brouille. Une évolution que Valerion anticipe habilement puisque ses produts allient innovation technologique et accessibilité financière.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn