[COMPARATIF] Meilleure plateforme de Cloud Gaming

Le Cloud Gaming est sur toutes les lèvres des fans de jeux vidéo. Il ne requiert pas de console spécialisée, il suffit d’avoir une bonne connexion Internet, un écran pour diffuser et des contrôleurs.

Nintendo Switch a toujours été l’un des meilleurs fournisseurs de jeux vidéo. A ses côtés, il y a PlayStation, Xbox et bien d’autres. Aujourd’hui, le temps est révolu, plus besoin d’avoir une console de jeux pour profiter d’une bonne séance sur Fortnite ou Elden Ring. Avec une connexion Internet, vous pouvez vous procurer les dernières versions de vos jeux vidéo grâce au Cloud Gaming. Mais que choisir ? Google, Microsoft ou encore Nvidia ? Difficile de compter le nombre de plateformes qui offrent un tel service. Avec un nombre élevé de fournisseurs, en choisir un peut se tourner en un véritable casse-tête. Nous avons sélectionné les 7 meilleures plateformes de jeu en nuage pour vous aider à trouver celui qui vous convient le mieux.

Sur notre liste :

GeForce Now Google Stadia PlayKey Paperspace PlayStation Now Shadow Blacknut

GeForce Now

Avec une bonne vitesse de connexion, vous pouvez vous offrir les meilleurs de Nvidia via son Cloud Gaming GeForce Now. Il suffit d’un PC, un smartphone Android ou iOS, etc., ainsi qu’un compte sur Steam ou Epic Games Store pour vous procurer vos meilleurs jeux.

GeForce Now offre des séances de jeux à une résolution maximale de 1080p à 60 FPS. Le réglage natif est cependant de 720p à 60 FPS. Son plus grand atout est que vous ne ressentez presque pas de temps de latence. Ce qui vous offre une expérience aussi fluide que transparente.

Toutefois, GeForce Now ne permet pas d’acheter vos jeux préférés. De ce fait, vous ne pouvez pas étendre votre bibliothèque de jeux. Sa bibliothèque n’est pas non plus destinée au public. Vous devez ainsi disposer d’un compte GeForce Now avant de jouer.

En plus, certains jeux ne sont pas pris en charge par la plateforme. Néanmoins, il est toujours possible d’obtenir des jeux à l’aide des vitrines numériques.

Les plus

Meilleure résolution graphique

Faible latence

Les moins

Bibliothèque de jeux inaccessible

Stadia, le Cloud Gaming de Google

Google propose aussi son propre Cloud Gaming, Google Stadia. Au début, la plateforme n’a pas été à la hauteur des attentes du public. Mais après quelques améliorations, il compte désormais parmi les meilleures plateformes de jeux en ligne.

Stadia est compatible avec tous les appareils fonctionnant sous Android. La plateforme est toutefois disponible avec un large éventail d’appareils tels que Windows et Mac. Avant de jouer, vous devez payer un abonnement mensuel pour pouvoir choisir dans sa bibliothèque de jeux. Pour vos jeux Ubisoft, Stadia donne la possibilité d’étendre la bibliothèque via Ubisoft add-on.

Stadia dispose également de son propre contrôleur, compatible aux appareils Android. Avec un contrôleur à multiples fonctionnalités, vous allez pouvoir jouer aisément comme avec une console. Ce qui est très pratique en cas de déplacement.

Le seul hic avec cette plateforme est qu’elle n’est pas aussi accessible dans d’autres pays. Tous les jeux ne sont pas disponibles sous licence. Ce qui limite l’accès à la totalité des jeux lors des déplacements dans certains pays.

Les plus

Contrôleur portatif

Possibilité d’extension de la bibliothèque pour les jeux Ubisoft

Les moins

Bibliothèque limitée dans certains pays

Playkey, le Cloud Gaming basée sur la technologie blockchain

La technologie blockchain n’est pas uniquement utilisée dans le monde de la finance, ce Cloud Gaming l’utilise également pour fonctionner. La plateforme basée en Russie propose une grande variété de jeux vidéo, mais est également une opportunité pour les activités de minage.

Playkey collabore avec Ubisoft, WarGaming et Bethesda afin d’étendre sa bibliothèque de jeux. Vous pouvez toutefois acheter vos jeux via la carte Playkey ou intégrer votre bibliothèque Steam. A noter que vous pouvez payer ces services par ces cryptomonnaies.

Cette plateforme offre aussi une expérience de jeu fluide avec un minimum de décalage. En plus de cela, elle permet une configuration graphique allant de 720p 30 FPS à 1080p 120 FPS. Cependant, il faut disposer d’un appareil plus performant, avec au moins 1 Go de RAM et un processeur de 1,5 GHz pour pouvoir bénéficier d’une meilleure expérience.

Les plus

Possibilité de paiement via des cryptomonnaies

Faible décalage d’entrée

Plateforme basée sur la technologie blockchain

Les moins

Nécessite plus de bande passante

Ne fonctionne qu’avec des matériels performants

Paperspace

Pour ceux qui veulent profiter d’une expérience de streaming jusqu’à 4K, Paperspace semble le plus approprié. Outre la bibliothèque de jeux, Paperspace offre également un ordinateur fonctionnant sous Windows pour ses abonnés.

Mieux encore, vous pouvez utiliser le PC de votre choix. Il suffit ainsi d’opter pour le matériel qui convient aux types de jeux auxquels vous voulez jouer. Toutefois, le téléchargement de vos jeux est requis. De même si vous voulez les intégrer via vos clients de jeux à l’instar d’Epic Games et Steam.

Si vous voulez un abonnement moins coûteux, vous pouvez louer le matériel de jeu à l’heure. Cela vous désengage de l’abonnement mensuel tout en bénéficiant de toutes les fonctionnalités de Paperspace. Mais vous pouvez toujours l’essayer avec la version gratuite.

Les plus

Matériel de jeu inclus dans l’abonnement

Possibilité d’abonnement à l’heure

Les moins

Téléchargement des jeux avant de jouer

PlayStation Plus

Sony dispose également de sa propre plateforme de Cloud Gaming. Il s’agit de PlayStation Plus qui reprend certaines points de l’ancien PlayStation Now qui est une excellente alternative si vous êtes plutôt adeptes des consoles PS. Sa bibliothèque comporte près de 800 jeux accessibles dès paiement d’un abonnement. En plus de cela, les joueurs ont entièrement le contrôle sur tous les titres.

Toutefois, le service n’est pas compatible avec certaines plateformes. Certains jeux nouvellement lancés ne sont pas non plus inclus dans ce Cloud Gaming. Par ailleurs, on ne peut pas se connecter à PlayStation Plus via un smartphone tel que Android ou iOS. Les matériels de jeux sont limités aux consoles Windows et PlayStation.

Enfin, le nombre de titres disponibles en téléchargement varie beaucoup entre les 3 abonnements proposés : Essential, Extra et Premium. L’abonnement Premium donne également accès à 340 jeux additionnels.

En somme, PlayStation Plus vous permet de revivre vos anciens jeux de PS2 mais aussi les titres les plus récents de PS4 et PS5. Par contre, beaucoup reprochent d’être un service exclusif plutôt qu’un Cloud Gaming à part entière.

Les plus

Une bibliothèque incluant les anciens jeux de PS

Les moins

Ne prend pas en charge les systèmes mobiles Android et iOS

Shadow, au-delà d’un simple Cloud Gaming

On classifie Shadow dans la catégorie des Cloud gaming. Pourtant, c’est un PC complet dans le service Cloud. Le service est disponible sur une grande variété de systèmes dont Windows, Linux, Android, iOS ou encore Apple TV.

En effet, une fois que vous êtes abonné au service, cela vous procure un véritable PC, en dehors de la bibliothèque de jeux. Ainsi, vous pouvez l’utiliser en tant qu’ordinateur fonctionnant sous Windows 10. A part jouer, vous pouvez tout simplement naviguer sur le Net, écrire et traiter des textes ou encore explorer les applications multimédia.

En revanche, si vous voulez vraiment plonger dans vos jeux favoris, vous devez les acheter car l’abonnement à Shadow n’inclut aucun titre de jeu. Néanmoins, vous n’avez pas nécessairement besoin d’une connexion à haut débit pour jouer. Un débit plus ou moins modeste de 15 Mbps est suffisant pour vous offrir un confort de jeu. En outre, vous pouvez encoder le flux vidéo avec le codec H.265 si vous voulez alléger la bande passante.

Les plus

Offre bien plus qu’une plateforme de jeux,

Ne demande pas de connexion à haut débit ;

Les moins

Jeux non inclus dans l’abonnement

Blacknut

Pour terminer notre liste, voici Blacknut, la plateforme de jeux en nuage qui offre un peu plus de 500 titres à votre disposition.

Comme Paperspace, Blacknut vous permet aussi d’explorer le Cloud Gaming sans payer un sou avec sa version gratuite. Ainsi, pendant deux semaines, vous avez tout votre temps pour vous y habituer. A part le fait qu’il soit compatible avec un grand nombre de systèmes, Mac, Windows, Android, Linux, etc., Blacknut permet également la prise en charge avec d’autres profils. Il dispose aussi d’une fonction permettant le contrôle parental, permettant de surveiller les séances de jeux des enfants.

Toutefois, bien qu’on compte des centaines de jeux sur la plateforme, il en manque toujours quelques-uns des plus populaires. En plus, Blacknut n’est pas fait pour les joueurs professionnels.

Les plus

Deux semaines d’essai gratuit,

Contrôle parental possible,

Les moins

Plateforme destinée aux amateurs et non aux professionnels

FAQ / Guide d’achat

Quel Cloud Gaming choisir lorsqu’on est en déplacement ?

Si vous vous déplacez fréquemment, vous devez choisir entre Google Stadia et Shadow. Stadia offre des contrôleurs qui vous permettent une belle expérience utilisateur même pendant les voyages. Par contre Shadow est un ordinateur complet à portée de main avec lequel vous pouvez tout faire en plus de jouer.

Faut-il disposer d’une connexion à haut débit pour jouer via une plateforme de cloud gaming ?

Il n’est pas forcément nécessaire d’avoir une très bonne connexion Internet pour jouer via un Cloud Gaming. Pour le moment, à part GeForce Now, les autres plateformes de cloud gaming ne demandent pas d’avoir une très bonne connexion. Toutefois, le haut débit permet de vivre une meilleure expérience.

Tous les Cloud Gaming sont-ils compatibles avec un smartphone ?

Pour le moment, à part PlayStation Now, la majorité des services de Cloud Gaming sont accessibles via un smartphone.