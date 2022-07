Geforce Now : Tout ce que vous devez savoir

GeForce Now est une plateforme de jeux en ligne développée par NVIDIA. Avec une bonne vitesse de connexion et un graphique assez performant, il peut fournir des milliers de jeux.

La technologie a tellement avancé qu’aujourd’hui, les jeux en streaming sont disponibles sur la plupart des appareils, mobiles ou pas. Un PC, un Mac, ou un smartphone suffit pour offrir une expérience divertissante avec des milliers de jeux à la place d’une console. GeForce Now côtoie Xbox Game Pass et Google Stadia en tant que plateforme de streaming de jeux. Jusqu’à maintenant, la plateforme compte des millions de joueurs en ligne. De ce fait, celui-ci mérite qu’on consacre quelques lignes pour découvrir ce que c’est réellement, son fonctionnement et sa bibliothèque de jeux.

Qu’est-ce que c’est ?

Si vous connaissez déjà ce qu’est Google Stadia, Xbox Game Pass ou encore PlayStation Now, vous n’êtes pas loin de GeForce Now. Il s’agit du service de cloud gaming développé par NVIDIA. La plateforme héberge des jeux auxquels vous pouvez jouer via Internet. Pour cela, il vous faut un support qui le prend en charge tel qu’un PC, un Macbook ou un smartphone.

GeForce Now dispose de plus d’une vingtaine de Data Center répartis dans le monde entier. Lorsque le joueur se connecte, il est automatiquement redirigé vers le Data Center le plus proche. En plus, NVIDIA GeForce Now exécute les jeux sur les meilleures cartes graphiques RTX, sans tenir compte de la performance particulière du matériel avec lequel le joueur l’exécute.

A l’opposé des autres services de jeux en ligne, GeForce Now ne permet pas l’achat de jeux pour étendre votre bibliothèque de jeux actuelle. Sa bibliothèque n’est pas non plus accessible. En fait, pour pouvoir jouer, il faut avoir un compte en ligne Steam ou Epic Games Store que vous allez lier à votre compte GeForce Now. Vous pouvez également vous procurer des jeux par le biais des vitrines numériques.

Les appareils qui prennent en charge GeForce Now

La diffusion via NVIDIA accède ainsi à différentes fonctionnalités graphiques avancées, si l’on ne cite que la résolution 4K HDR. Cela étant, la plateforme s’exécute sur un PC ou un Mac, tout comme sur les appareils NVIDIA Shield et certains appareils mobiles fonctionnant sous Android. A part le PC et le Mac, GeForce est aussi compatible avec un Google Chromebook.

Néanmoins, il faut respecter un certain nombre d’exigences de base pour que tout se passe bien. Autrement, il faut disposer d’un boîtier NVIDIA Shield TV.

En effet, il faut que votre appareil Android soit d’une version 5.0 ou une version ultérieure, avec 2 Go de mémoire vive. Cependant, vous devez avoir un contrôleur séparé pour mieux guider votre avatar pendant le jeu et un boîtier Android TV.

Si votre appareil fonctionne sous iOS, ne vous inquiétez pas, ce type de système est également pris en charge par la plateforme. Pour cela, il faut disposer de Safari, le navigateur propre aux appareils Apple.

La vitesse de connexion requise pour utiliser GeForce Now

Jouer aux jeux sur GeForce Now ne signifie pas que vous êtes obligé d’avoir une très bonne connexion. La qualité de l’image est conçue pour s’adapter à la vitesse de connexion à laquelle vous jouez. Il suffit de disposer du minimum requis pour diffuser avec les paramètres optimaux.

Par exemple, une connexion de 15 Mbps est requise pour diffuser en 720p 60 images par seconde. De même, l’abonnement à la RTX 3080 demande une bande passante plus performante affichant 35 Mpbs ou plus pour le streaming 1440p 120 images par seconde. Par ailleurs, NVIDIA tient aussi à souligner que le temps de ping sur le serveur doit être en dessous de 80 ms, idéalement de 60 ms.

En résumé, voici les besoins en bande passante pour le streaming de jeux sur GeForce Now :

La vitesse minimale requise pour commencer à jouer aux jeux sur NVIDIA GeForce Now est de 10 Mbps.

Pour obtenir une qualité d’image de 720p 60 fps, il faut une vitesse de connexion de 20 Mbps.

Si vous voulez une résolution de 1080p 60 fps, vous devez disposer d’une connexion pouvant atteindre 50 Mbps.

Le temps de ping idéal ne doit pas dépasser les 60 ms.

La plateforme dispose-t-elle d’un service de sauvegarde ?

Jouer sur un jeu en ligne est une chose, sauvegarder la session en est une autre. Parfois, on a dépensé des heures et des heures pour arriver à un certain niveau du jeu. A ce stade, on n’a plus envie de retourner en bas de l’échelle la prochaine fois qu’on se connecte. De la sorte, il importe de sauvegarder sa session.

GeForce Now n’est pas une console réelle qui dispose d’un disque dur pour stocker vos données. A la place, il y a l’option dédiée à la sauvegarde des fichiers pour sauvegarder les données à un moment du jeu.

Le cloud d’INVIDIA étant indépendant, permet aux joueurs de consulter leur session respective et reprendre là où ils se sont arrêtés la dernière fois. Ce service peut paraître banal, mais il est indispensable, notamment lorsqu’on veut obtenir le record sur les jeux disponibles sur GeForce Now.

Quels jeux sont compatibles avec la plateforme ?

La bibliothèque de GeForce Now fournit un nombre incalculable de jeux qu’on n’arrive pas à citer. D’après NVIDIA, la plateforme répertorie plus de 1000 titres compatibles. On peut également voir sur son site officiel la liste des jeux mis à jour en vue d’informer les fans de ce service de streaming de jeux.

Par ailleurs, GeForce Now propose de nouveaux jeux à l’attention de ses fans. A cet effet, la liste est mise à jour tous les jeudis. Aujourd’hui, la plateforme prédomine par son pléthore de jeux parmi lesquels on trouve Warframe, Assassin’s Creed : Valhalla, World Of Tanks ou encore The Outriders.

En outre, le cloud gaming dispose d’un certain nombre de jeux préchargés, vous épargnant le temps de chargement et l’installation. A part cela, on y trouve aussi des jeux gratuits comme Fortnite ou Apex Legends. Plus encore, certains jeux sont compatibles avec NVIDIA Highlights, la fonctionnalité qui permet de capturer des séquences de votre session et de partager la capture.

En plus, en tant que plateforme de jeux en ligne, GeForce Now est compatible avec les jeux multijoueurs. De ce fait, vous pouvez inviter vos amis en ligne à vous rejoindre dans votre propre aventure.

Disponibilité et plans tarifaires

Bien que NVIDIA dispose d’une vingtaine de Data Center répartis dans le monde entier, son service de cloud gaming GeForce Now ne couvre pas la totalité du globe. Pour le moment, on compte au total 30 pays où le service est disponible dont la France et le Royaume-Uni. La majorité des pays couverts se trouve en Europe Centrale. On peut aussi jouer aux jeux en ligne proposés par GeForce Now depuis les États-Unis.

En ce qui concerne les tarifs, la plateforme offre deux formules payantes à part le plan gratuit : Prioritaire et RTX 3080.

GeForce Now dans sa version gratuite

GeForce Now offre une version gratuite qui ne requiert aucun abonnement. Il suffit d’avoir la vitesse minimum requise et vous pouvez profiter de la plateforme de base avec sa bibliothèque de jeux. Avec cette formule, vous avez une heure entière pour jouer à vos jeux préférés.

En outre, vous avez l’accès standard aux serveurs de jeux. Seulement, cette version est restreinte par rapport aux abonnements payants.

La Formule Prioritaire

Pour profiter de la formule Prioritaire, il faut payer un abonnement semestriel de 49,99 €, soit l’équivalent de 8,33 € par mois. Celle-ci vous permet de jouer pendant 6 heures d’affilée à vos jeux favoris quand vous voulez. En plus, vous pouvez profiter du ray tracing sur les jeux qui peuvent le supporter.

En plus de l’accès à la plateforme premium, l’abonnement vous glisse parmi les prioritaires aux serveurs premium de NVIDIA lors de vos sessions. Ce qui vous permet de jouer à vos jeux préférés tels que Watch Dogs : Legion ou Cyberpunk 2077 sans encombre.

En termes de résolution, vous pouvez profiter d’une résolution haute définition de 1080p à 60 images par seconde. Sans oublier que cet abonnement vous donne aussi l’accès gratuit à Crysis Remastered.

La formule RTX 3080

La dernière formule, RTX 3080, est accessible en payant un abonnement de 99,99 € pour six mois, soit l’équivalent de 16,67 € par mois. En plus des avantages exclusifs, vous pouvez accéder gratuitement à Crysis Remastered.

Avec cet abonnement, vous pouvez bénéficier des performances maximales de la plateforme GeForce Now. En effet, vous profitez de la plateforme RTX 3080 de GeForce Now. L’accès exclusif aux serveurs RTX 3080 permet de jouer pendant 8 heures sans interruption sur les puissantes cartes graphiques NVIDIA GeForce, et ce, répétables à souhait.

Si vous jouez avec un PC, un Mac ou un smartphone compatible, vous pouvez profiter d’une définition maximale de 1440p à 120 images par seconde. Ce qui donne une excellente qualité à vos jeux. Si vous ouvrez votre session sur une Shield TV, la qualité d’image s’élève jusqu’à 4K à 60 images par seconde.