sonoro PLATINUM Automatic EAS : une platine vinyle haut de gamme

La nouvelle platine vinyle PLATINUM Automatic EAS de Sonoro allie un design raffiné à une technologie de pointe. Elle offre ainsi une expérience sonore de haute qualité. Disponible en blanc et noir mat, elle s’impose comme un choix parfait pour les amateurs de musique et les passionnés de vinyles.

Un design moderne pour une écoute confortable

Sonoro présente sa platine PLATINUM Automatic EAS avec un design minimaliste et élégant. Les coins arrondis et les finitions soignées apportent une touche moderne à ce modèle haut de gamme. Ce qui distingue cette platine, c’est sa capacité à offrir une expérience d’écoute optimale, grâce à des technologies avancées. L’une de ses fonctionnalités phare est l’arrêt automatique en fin de lecture. Cette option pratique permet non seulement de préserver vos vinyles, mais également de rendre l’écoute encore plus agréable. En effet, l’utilisateur n’a plus à se soucier de l’arrêt manuel de la platine une fois la lecture terminée.

Une qualité sonore exceptionnelle pour les puristes du vinyle

La platine PLATINUM Automatic EAS se distingue par sa capacité à restituer un son d’une grande fidélité. Grâce à son moteur à courant continu avec entraînement par courroie, elle garantit une rotation stable et silencieuse. Cela permet une écoute agréable sans distorsion. Le bras de lecture, réglable en hauteur et équipé de roulements de précision à faible friction, assure une lecture précise des disques. De plus, la tête de lecture Ortofon 2M Red s’associe parfaitement à l’ensemble. Elle offre un son clair et détaillé. Cette combinaison d’éléments fait de la PLATINUM Automatic EAS un appareil idéal pour redécouvrir vos vinyles avec un son optimal.

Une connectivité flexible pour une utilisation simplifiée

L’un des points forts de cette platine réside dans sa grande polyvalence en matière de connectivité. Grâce à son préamplificateur intégré, elle permet une connexion facile via RCA, USB ou Bluetooth 5.2. Cela offre de nombreuses options selon les besoins de l’utilisateur. La possibilité de se connecter sans fil via Bluetooth ajoute une flexibilité supplémentaire. Vous pouvez ainsi placer la platine où vous le souhaitez, que ce soit dans votre salon, votre chambre ou même votre bureau. En outre, pour ceux qui souhaitent archiver leur collection vinyle, il est possible de connecter la platine à un PC ou à un ordinateur portable pour numériser les disques, avec un logiciel comme Audacity.

Une intégration parfaite dans un ensemble Hi-Fi

La platine PLATINUM Automatic EAS s’intègre parfaitement à d’autres équipements sonoro, tels que le système tout-en-un MEISTERSTÜCK Gen. 2 ou l’amplificateur Hi-Fi MAESTRO Quantum. Elle peut aussi être connectée à des haut-parleurs Bluetooth ou à des amplificateurs stéréo pour une expérience musicale complète. Grâce à son design épuré et à ses fonctionnalités avancées, elle s’adapte à tous les types d’équipements audio. Cela permet une utilisation simple et efficace. Sonoro a conçu cette platine pour s’harmoniser avec une large gamme de systèmes Hi-Fi. Elle assure ainsi une flexibilité maximale pour tous les utilisateurs.

La platine vinyle PLATINUM Automatic EAS de sonoro représente une évolution majeure dans le monde des platines. Elle allie performance sonore, design soigné et facilité d’utilisation. Cela offre une expérience d’écoute inédite pour les passionnés de vinyles. Avec un prix de vente de 699 €, elle se positionne comme une option haut de gamme accessible, idéale pour ceux qui recherchent à la fois qualité et esthétique.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

