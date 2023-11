Le renouveau du vinyle: Yamaha dévoile la TT-S303, sa nouvelle platine design

Une expérience auditive envoûtante grâce à l’omniprésent son vinyle, signature Yamaha

SHIZUOKA, Japon. (2 novembre 2023) – C’est avec un immense plaisir que Yamaha annonce l’arrivée sur le marché de son tourne-disque design et emblématique par excellence: la TT-S303. Le rêve des férus de vinyles devient enfin réalité: les mélodies de leurs artistes favoris se révèlent sous un nouvel angle grâce à cet objet culte offrant une qualité sonore sans concurrent.

Platine vinyle Yamaha TT-S303: L’impressionnant Concept Yamaha True Sound

Yamaha est le gage ultime de l’excellence en matière de production sonore, de la création musicale jusqu’à l’étape finale d’écoute. Sa polyvalence à couvrir tout le spectre audio est une prouesse qu’aucune autre marque ne peut prétendre atteindre. Yamaha sublime le son vinyle nostalgique et ravive la proximité humaine avec le monde musical. Fort d’une gamme de produits hi-fi rivalisant de prouesses techniques, Yamaha a révolutionné notre façon de consommer la musique. Certains de ses équipements ont acquis un statut d’icône, voire de légende dans le milieu des audiophiles grâce à leur qualité incomparable, leur spectaculaire innovation et leur inimitable signature sonore Yamaha. Le comeback de la platine TT-S303 signe le renouveau chez Yamaha qui tire avantage de son incomparable héritage musical pour faire avancer le son.

Un son nostalgique sublimé

En exclusivité sur le marché, Yamaha lance sa platine vinyle dernière génération, raffinée et élégante, idéale pour savourer ses vinyles préférés. La TT-S303 se distingue par son design épuré et résolument moderne. Cette platine haut de gamme promet une qualité sonore parfaite, pour le plus grand plaisir des mélomanes amateurs de vinyles. Chaque détail de sa conception a été scruté rigoureusement pour offrir la reproduction sonore la plus fidèle – telle que la musique a été imaginée par son créateur. Le bras droit robuste et précis de la TT-S303 garantit une lecture stable et élimine toute vibration.

Une addition harmonieuse à votre système Hi-fi

La TT-S303 est une véritable ode à l’esthétique classique des systèmes hi-fi. Qu’elle soit accolée à un amplificateur ou un ampli-tuner stéréo, la possibilité de l’intégrer à son installation actuelle permet de profiter pleinement des collections de vinyles, qu’ils soient neufs ou vintage.

Un pré-amplificateur intégré

Paré d’une simplicité remarquable, la platine TT-S303 est munie d’un pré-amplificateur phono EQ intégré. L’auditeur a ainsi l’option de le brancher à une entrée ligne sans étage phono, ou encore à des enceintes actives. La TT-S303 peut également être connectée à l’entrée ligne d’un ampli privé d’étage phono. Il suffit de basculer la TT-S303 en mode sortie phono pour l’associer idéalement à son ampli favori.

Spécifications : Platine vinyle Yamaha TT-S303

Déclinée en : Noir

Dimensions : (L x H x P) : 450 x 136 x 368 mm – Poids : 4,8 Kg.

Tarif : 529 €TTC – Disponible dès novembre 2023

Communiqué de presse du 02 Novembre 2023.